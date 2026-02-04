EKAL POP UP SHOP at NEWoMan TAKANAWA

株式会社アーバンリサーチ

長野県茅野市、蓼科湖畔で運営する宿泊施設「TINY GARDEN 蓼科」を背景に、「海でもなく山でもなく、湖へ」というコンセプトを掲げ、日常と自然をシームレスにつなぐアイテムを展開するブランド「EKAL（エカル）(https://media.urban-research.jp/brand/ekal/)」。

2月5日(木)から、NEWoMan TAKANAWAにてPOP UP STOREをオープンします。

EKAL 2026 SS商品と、POP UP開催日よりリリースする「H.P.L」のラインも展開。

EKALの商品ラインナップを一堂にご覧いただける機会です。

ぜひこの機会にお立ち寄りください。

POP UP期間中、税抜 10,000円以上お買い上げのお客様に「EKALオリジナルてぬぐい」をプレゼントいたします。

2026 SS LOOKページでも多用した「マーブルバンダナ」の2色をてぬぐいサイズに落とし込んだ特別仕様のノベルティです。

※数量限定のため、なくなり次第終了となります。

【開催期間】

2026年2月5日(木)～5月20日(水)

【開催場所】

NEWoMan TAKANAWA north 4F ”+Lab 4”(https://www.newoman.jp/takanawa/access/)