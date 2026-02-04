レンタル着物岡本嵐山店限定で『十三参りプラン』をスタート

株式会社 OKAMOTO

・『十三参り』とは

京都の風物詩として受け継がれてきた学業成就や知恵授与を願い子供が数え年で13歳になった春に行われる行事として知られており、特に京都嵐山にある虚空蔵法輪寺へのお参りは全国的にも有名で、毎年多くの家族連れが訪れます。参拝期間としては春は3/13～5/13(4/13を中日とした一ヶ月間)、秋にも10月～11月頃に設けられておりますが、ご祈祷は年中受付されています。

参拝時の風習としては、毛筆でしたためた漢字一文字をお供えしご祈祷を受ける漢字の奉納や、参拝の帰り道は授かった知恵や福徳を返さないように渡月橋を渡りきるまでは後ろを振り返らないという独特の言い伝えがあります。

・十三参りの着物の装い

十三参りは少し大人びた着物を選ぶのが特徴です。

男の子 伝統的な黒から紺やグレーなど落ち着いた色味の紋付羽織袴

女の子 本裁ちの大人用の着物で13歳の女の子に合わせて肩上げをして着用します。着物の種類は問いませんが、花柄や明るい色を選ばれることをおすすめします

ご両親 お父様は着流し袴、着流し羽織、正絹の着流しなど。お母様は訪問着、色無地、付け下げを着 用されます

・老舗レンタル着物店ならではの「十三参りサポート」

13歳を迎えた方の伝統行事の為七五三とは違い少し大人びた印象が重要となり、着物のサイズ感やバランスが仕上がりを大きく左右します。

レンタル着物岡本では長年にわたり培ってきた着物の知識と着付け技術を活かし特別な1日を安心して迎えて頂けるサポート体制を整えています。

限定プランを提供するレンタル着物岡本嵐山店は株式会社OKAMOTOが2024年9月に7店舗目としてオープンした店舗で、竹林の小径入口の目の前、JR嵯峨嵐山駅より徒歩6分、嵐電嵐山本線「嵐山」駅より徒歩4分というアクセスしやすい場所に位置しており、法輪寺にも車で5分程の距離ですのでお着物に慣れていないお子様でも無理なく安心してお参り頂けます。

・プラン概要

十三参りプラン \16,500～(税込)

セットプラン内容 振袖、帯、襦袢、伊達襟、帯締め、帯揚げ、鞄、草履、足袋

ヘアセット \550～(税込)

・対象店舗 レンタル着物岡本 嵐山店

京都市右京区嵯峨天龍寺北造路町48-4

075-950-0805

年中無休

営業時間 9:00～18:00

社名 ： 株式会社OKAMOTO

商号 ： レンタル着物岡本

代表者 ： 代表取締役 岡本 玲子

所在地 ： 〒605-0862京都市東山区清水2丁目237-1-1

設立 ： 2015年1月1日

事業内容 ： 着物レンタル・和装小物販売

資本金 ： 5,000万円

URL ： https://www.okamoto-kimono.com/