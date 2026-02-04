【つきじ海賓】全店開催！つきじ海賓アプリで全商品半額！！2月14日（土）限定

株式会社テンポスホールディングス

テンポスグループのつきじ海賓（株式会社サンライズサービス 本社：神奈川県川崎市、代表取締役社長：松村幾敏）は、ご好評頂いている「つきじ海賓アプリ」の全会員ユーザーを対象に2026年2月14日（土）にアプリからのご注文で全商品半額となるクーポンを配信致します。

アプリ会員登録を行った方全員に配信

半額クーポンの配布は今年2回目となりますが、大変ご好評頂いており、たくさんのお客様からご注文を頂いております。また、つきじ海賓アプリではお寿司だけではなく、釜めしや、天丼、つけ麺と様々なお食事をご用意しております。気分に合わせて色々なお食事をお楽しみ頂けます！

例外なしの250品以上が全品半額

つきじ海賓アプリ内に掲載されている商品であれば全商品半額となります。掲載されている250品以上の商品は全て半額となります。例外はありません！半額クーポンを受け取る方法も配達に必要な連絡先や住所を入れて会員登録するだけ！既に10万人以上の会員様がいらっしゃいますが登録期間に関わらず、配信日までにご登録の全ての会員様に配信します

お寿司に限らずうな重や天丼も半額！じっくり選んで予約できる事前クーポン配信！

大変種類が豊富なメニューをじっくり選んでお楽しみいただけるように2026年2月11日（水）にクーポンを配信致します！祝日にご家族皆でワイワイ選んで頂き、そのままご予約OKです。ご家族団らんのひと時をオトクにお腹いっぱいに。バレンタインに大切な人と贅沢を。いつも頑張っている自分にお寿司のご褒美を。お子様の合格祝いに。さまざまなシーンでワンランク上の特別なひと時をお過ごし下さい。

今年35周年を迎えるつきじ海賓は地域のお客様の「うれしい」が、ずっと思い出に残るように彩り豊かなお食事をこれからも提供してまいります。

【つきじ海賓アプリ全品半額】

・実施店舗：つきじ海賓全店

・実施期間：2026年2月14日（土）

・対象商品：つきじ海賓アプリ掲載の全商品

・ご利用対象者：つきじ海賓アプリの全会員

※配達範囲外にお住まいの方もお近くのつきじ海賓店舗のテイクアウトでご利用頂けます。

・つきじ海賓アプリのダウンロードはこちらから

URL：https://www.tsukiji-kaihin.com/app/

※半額クーポン配布は2026年2月11日（水）となります。

※業態をまたがってのご注文は出来ません。

※「配達」は値引き後1500円以上からご利用いただけます。

※当日はご注文が大変混み合いますので早目のご予約をおすすめします。

※半額クーポンはその他割引・クーポンとの併用不可となります。

※14日当日のご注文変更に伴うクーポン再配信は保証致しかねます。予めご了承下さい。