なぜ、組織サーベイ導入企業の“7割”が活用できないのか？測るだけで終わらせない「AI分析レポート」で経営判断が変わる

全国400社以上の企業ブランディング支援を行うトゥモローゲート株式会社は、ブランド力を可視化するブランドサーベイ「B-SCORE」の新機能として「AI分析レポート」を発表します。

本機能では、弊社がこれまでのブランディング支援の中で培ってきたコンサルタントの分析視点を、AIで自動生成できるよう構造化。分析や整理はAIが担い、判断や意思決定は人が行うという役割分担のもと、サーベイ結果から組織の傾向、課題、将来的なリスク、改善アクションまでを一貫して言語化します。これによりB-SCOREは、サーベイで起こりがちな「測っただけ」で終わらせず、企業自身が「ブランド力を上げていくための改善を回し続けられる状態」をつくるサービスへと進化します。

【背景】組織サーベイが普及する一方で、活用が進まない現実

B-SCOREサイトはこちら :https://bscore.jp/

昨今、人的資本経営への関心の高まりを受け、日本企業の約75%（※1）が何らかの組織サーベイを導入するなど、組織状態を数値化・可視化する取り組みは一般的となりました。しかし、最新の調査（※2）によると、その結果を「十分に活用できている」と回答した企業はわずか3割強。残りの約7割の企業は、多額の費用と工数をかけてデータを収集しながらも、その分析や改善アクションへの落とし込みに苦戦しているという実態があります。



私たちがブランディング支援を重ねる中で見えてきたのも、ブランド力を高めるためには一度の分析ではなく、改善を回し続ける「仕組み」が必要だということ。しかし、このプロセスを毎回コンサルティングに頼ることは、企業にとって労力やコストの負担も大きく、継続のハードルになります。

そこで今回「AI技術」を活用し、コンサルタントの分析ロジックをシステムに実装。「専門家がいなければ分析できない」という属人性を排除し、経営層・人事担当者の工数を最小化しながら、自律してブランド改善を回せる仕組みを開発しました。

※1：株式会社アイ・キュー（日本の人事部）「人事白書2024」組織診断の実施状況より

※2：同「人事白書2024」組織診断の活用度に関する調査より

【新機能】サーベイ結果を“改善”につなげる「AI分析レポート」

今回のアップデートでは、サーベイ結果をもとにAIが分析・解釈・改善提案までを自動で行う「AI分析レポート」機能を新たに実装しました。単なる数値の羅列ではなく、400社以上のブランディング支援で培ってきた弊社コンサルタントの分析ロジックをAIに学習させ、組織の状態を以下の4つの視点から立体的に言語化。サーベイ結果を入力すると、AIが以下の内容を自動でアウトプットしてくれる仕組みとなっています。

＜AI分析レポート内容＞

１.各項目別の詳細分析

サーベイ結果をもとに、「どの項目が強みで、どこに課題があるのか」を瞬時に抽出。「社員エンゲージメントは高い一方で、メディア発信力に課題がある」など、組織の今の姿を具体的に示します。



２.放置した場合の潜在的リスクの可視化

現状を改善せずに放置した場合に起こりうる「人材の流出・競争力の低下・労務リスクの増大」といった将来的なリスクを言語化。経営者が今、判断すべき理由を明確にします。



３.改善に向けた具体的アクションの提示

分析結果を踏まえ、次に取り組むべきアクションを提示。専門的な知識がなくても、レポートを起点にすぐ改善活動を開始できる設計です。



▼サーベイ結果の例（これまでと同様）



▼【新機能】AI分析レポートの例（一部）

上記サーベイ結果をもとにしたAI分析結果を抽出

※AI分析レポートは機能説明を目的としたサンプルで、上記のサーベイ結果とは連動しておりません。

【今後の展開】AIと伴走支援を組み合わせた次のフェーズへ

AI分析レポートの実装により、分析や整理は誰でも一定レベルまで行えるようになりました。一方で、数値や分析結果を見ただけで組織は変わりません。重要なのは、「この結果をどう解釈するか」「どの課題から取り組むか」「どこまで踏み込む判断をするか」といった意思決定の部分です。この領域には、依然として人の介在が欠かせないと考えています。

B-SCOREでは、「AI分析レポート」の提供に加え、初回サーベイ実施後に限りブランドコンサルタントによる「無料コンサルティング」を実施しています。初回は、人との対話を通じて組織の状態や経営の意図を深く共有し課題の捉え方を揃える。その後はAIレポートを活用しながら、企業自身が改善を回していく。AIと人の役割を分けることで、コンサルに依存し続けることなく、自走できるブランド改善を実現します。

＜初回無料コンサルティングの内容＞

・レポート結果の読み解き

・自社のブランド課題の整理

・優先的に取り組むべきテーマの明確化

・具体的なアクションプランの設計

代表取締役 西崎康平 コメント

トゥモローゲート株式会社 代表取締役 西崎康平

AIによって、分析や整理は誰でもできる時代になりました。だからこそ、これからのコンサルティングに求められるのは、答えを出すことではなく、どう判断し、どう進むかを一緒に考えること。私たちは、コンサルに頼り続けないと前に進めない状態が理想だとは思っていません。最終的には、企業自身が自分たちの言葉で考え、判断し、改善を回せるようになることがゴールです。

B-SCOREでは、これまでコンサルタントが担ってきた分析や課題整理をAIに任せ、改善のスタートラインを誰でも越えられるようにしました。その上で、初回は人が深く関わり、背景や文脈を揃える。その後はAIを活用しながら、企業自身が判断し続けていく。コンサルが前に出続けなくても、組織が前に進める状態をつくることが、私たちの役割だと考えています。

