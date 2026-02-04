株式会社Arii、社名を「株式会社パレットグループ」へ変更

株式会社パレットグループ

株式会社Arii（代表取締役：新井貴雄）は、社名を「株式会社パレットグループ（Palette Group Inc,）」へ変更し、同時に本社を東京都千代田区へ移転いたしました。

また、当社事業の自律的な成長とグループ全体の持続的成長を目的に、純粋持株会社化を見据えたカンパニー制を導入し、事業領域ごとの専門性強化と機動的な経営を推進してまいります。

1．社名変更・本社移転の背景と目的

当社は創業以来、エンターテインメント・ホビー・トレーディングカードなどの領域で多面的な事業展開を進めてまいりました。足元では、M&Aや新規事業開発を通じてグループの事業領域が拡大しているため、経営資源の最適配分を行うとともに、全社としてのブランド戦略が求められるフェーズに入っています。

新社名「パレットグループ」の由来は、「絵画で使うパレットのように、エンタメホビー産業になくてはてはならない最高の黒子になる」「絵の具を混ぜて新しい色を作るように、別々のものを自在に組み合わせて新しい価値を生み出す存在」という理念を象徴しています。千代田区への本社移転により、情報発信・人材採用・パートナー連携の拠点機能を強化し、より一層の成長を目指します。

2．カンパニー制の導入について

新体制では、以下の4つのカンパニーを設置し、各領域の専門性とスピードを最大化します。

●トレカ商事カンパニー

事業内容：トレーディングカード業界に特化した専門商社

本社住所：東京都千代田区神田鍛冶町3丁目3－1 神田ノースフロント8F

公式サイト：https://torecacorp.jp

● 空き区画収益開発カンパニー

事業内容：エンタメコンテンツに特化したプロパティマネジメント、モール施設運営

本社住所：東京都千代田区神田鍛冶町３丁目３－１ 神田ノースフロント8F

公式サイト：https://sppcorp.jp/



● エンタメ商事カンパニー

事業内容：玩具・ホビー・カプセルトイ・韓国カルチャーなどエンタメ業界に特化した専門商社

本社住所：東京都千代田区神田鍛冶町３丁目３－１ 神田ノースフロント8F

公式サイト：https://entmcorp.jp/



● 版権交渉カンパニー

事業内容：アニメ・キャラクター・アイドルIPなどの権利交渉・ライセンスエージェント

本社住所：東京都千代田区神田鍛冶町３丁目３－１ 神田ノースフロント8F

公式サイト：現在準備中

これらのカンパニーを中核とし、将来的には各事業を子会社化して、株式会社パレットグループを純粋持株会社として再編する予定です。

3．グループ構成と子会社

当社は、現在以下の子会社を有しています。

● 株式会社ズンドコ商店

事業内容：駄菓子・縁日系商品を展開する小売・イベントチェーン

本社住所：〒311-1235 茨城県ひたちなか市田中後40番地2

公式サイト：https://zundoko.co.jp/



● 株式会社ミツエス

事業内容：楽器・楽譜の専門商社

本社住所：〒453-0801 愛知県名古屋市中村区太閤5-9-9 ミツエスビル

公式サイト：http://mitsuesu.ne.jp/

4．今後の展望

パレットグループはアソビ（玩具・エンタメ・余暇・娯楽）領域の総合インフラ企業群をビジョンに掲げ、トレカ・玩具・アミューズメント・体験型コンテンツなどの多領域を横断する総合エンタメグループとして成長を続けます。

M&A、事業投資、海外展開を積極的に進め、各カンパニーが自律的に成長しながらも、グループ全体としての統合力を高め、エンタメ産業のインフラグループ企業群を目指してまいります。



＜本件に関するお問い合わせ先＞

株式会社パレットグループ

E-mail：info@palettegroup.co.jp

HP：https://palettegroup.co.jp