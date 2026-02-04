【甲子園でチャイナヌン活】蟹入りフカヒレスープや点心5種・スイーツ8種を愉しむ贅沢ランチ『桃華』（とうか）1日10食限定3800円、ホテルヒューイット甲子園 レストラン「七園（ななえん）」でご予約開始

七園 中国ランチ『桃華』

コアグローバルマネジメント株式会社（以下、コアグローバルマネジメント）が運営するホテルヒューイット甲子園（住所：兵庫県西宮市甲子園高潮町3-30）では、2026年1月6日（火）よりホテル1階レストラン「七園（ななえん）」にてアフタヌーンスイーツ付きの中国ランチ『桃華（トウカ）』の販売を開始いたしました。



平日13:00以降で提供する限定メニューとなり、午後の落ち着いた時間にご利用いただけます。
フカヒレスープや蒸し・揚げ・焼の点心5種に続き、中国茶を中心とした香り豊かなお茶や、中国菓子を含む全8種のスイーツをお楽しみいただけます。



中国料理の奥行きある味わいと、昼下がりならではの穏やかな時間が調和する新たなランチスタイルをこの機会にぜひご体験ください。




七園 中国ランチ『桃華』

■商品概要


アフタヌーンスイーツ付き中国ランチ桃華（トウカ）


・価格：3,800円（税込）


・提供時間：13:00～15:00（L.O.14:00）


・平日／1日10食限定


※2日前までにご予約ください



【ご予約／お問い合わせ】
・インターネットでのご予約はこちら(https://www.tablecheck.com/shops/hotel-hewitt-nanaen/reserve?menu_lists%5B%5D=)


・お電話でのご予約／レストランに関するお問い合わせ


TEL：0798-45-3150



■メニュー内容


・前菜：彩り中国銘々盛冷菜


・スープ：蟹入りフカヒレスープ


・点心：蒸し・揚げ・焼 点心師おすすめ点心プレート（5種）


・中国茶（※1）


・デザート8種（※2）
　チョコレートケーキ／タピオカココナッツミルク／杏仁豆腐／ジャスミン茶ブリュレ／ココナッツタルト／紅芋団子／桃饅頭／胡麻団子／シーズナルフルーツ



（※1）中国茶を中心に、各グループにつき1種のお茶をお選びいただけます。中国茶に加え、ハーブティーや花茶をご提供する場合もございます。


（※2）デザート内容は一例となり、仕入れ状況等により異なる場合がございます。




ホテルヒューイット甲子園

レストラン『七園』

■ホテルヒューイット甲子園


所在地：〒663-8166 兵庫県西宮市甲子園高潮町3-30
アクセス：阪神本線『甲子園駅』より徒歩約2分
TEL：0798-48-1111
公式HP：https://hotel-hewitt.com/
Instagram：@hotel_hewitt_koshien(https://www.instagram.com/hotel_hewitt_koshien/)




■レストラン「七園」


ホテル1階に位置し、和食・中国料理・鉄板焼の3ジャンルを一つの空間でお楽しみいただけるレストランです。




※本メニューは予告なく変更、または提供を終了する場合がございます。


※写真は一部イメージです。




■会社概要


社名：コアグローバルマネジメント株式会社


代表者：代表取締役　中野 正純（Masazumi Nakano）


所在地：〒104-6223 東京都中央区晴海1-8-12
　晴海アイランド トリトンスクエア オフィスタワーZ 23階


設立：2007年7月4日


事業内容：ホテル運営事業（国内32施設）ほか


展開ブランド：


源泉一途（NEW）、ヒューイットリゾート、ヒューイットホテル、クインテッサホテル、ザ エディスターホテル、オーベルジュほまち 三國湊、緑翠亭 景水、かなたのさと、THE KOBE CRUISE コンチェルト


コアグローバルマネジメント株式会社 オフィシャルサイト：https://cgman.jp/




