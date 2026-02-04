鴻上尚史の傑作戯曲「トランス」北海道公演決定！風間俊介、岡本玲、伊礼彼方が出演！鴻上自身の演出は国内では21年ぶり！

KOKAMI@network vol.22「トランス」北海道公演

この度、2026年4月東京公演を皮切りに全国10都市13会場にて、KOKAMI@network vol.22『トランス』の上演が決定いたしました。

北海道公演は、6月9日（火）札幌、6月10日（水）帯広、6月11日（木）北見の3会場で上演いたします。

国内外問わず、様々な演劇団体が数えきれないほど上演してきた鴻上尚史の傑作戯曲！鴻上自身の演出は、ロンドン公演から19年ぶり、国内では21年ぶり！！

鴻上尚史のプロデュースユニット「KOKAMI@network」が2026年に上演する作品は、傑作戯曲『トランス』。3人の登場人物、スピーディーな展開、軽快なセリフで巧みに紡がれながら物語は目まぐるしく展開し、やがて妄想と現実が入り乱れ、予想を超えたラストシーンを迎える、鴻上尚史の代表作のひとつです。

俳優陣の高い演技力が際立つ質の高い戯曲は、1993年の初演以来33年にわたり、日本国内にとどまらず、海外でも上演され続けてきました。その『トランス』を、鴻上自身の演出で、ロンドン公演から19年ぶり、国内では21年ぶりに上演いたします！

3人のキャストには、鴻上作品への出演経験がある実力派俳優が決定！

フリーライターの立原雅人役には、ドラマ『3年B組金八先生』での狂気を秘めた役で脚光を浴び、今やどんな役でも演じられるその確かな演技力でドラマ・映画・舞台で引く手あまたの風間俊介、精神科医の紅谷礼子役には、2003年のファッション誌のオーディションをきっかけにデビュー後は多方面で活躍、近年は数々の舞台に出演し確かな演技力が評価され、2024年には高崎映画祭で最優秀主演俳優賞を受賞、今後も複数の公開作を控える岡本玲、ゲイ・バーに勤める後藤参三役には、中学時代から音楽活動を始め、ミュージカル『テニスの王子様』でのデビュー以降、『レ・ミゼラブル』や『ミス・サイゴン』といったグランドミュージカルになくてはならない存在として異彩を放つ伊礼彼方という、若くして才能を開花させ、今もなお第一線で活躍する実力派俳優が揃いました。

鴻上作品への出演経験がある3人が、再び鴻上とタッグを組み、極上の演劇をお届けいたします。

ストーリー

「私は他人である」

その妄想をきっかけに、高校時代の同級生三人が再会する。

フリーライターの立原雅人。精神科医の紅谷礼子。そしてゲイ・バーに勤める後藤参三。

作家志望の雅人は、時々自分が自分でないような錯覚にとらわれ、礼子の勤める病院を訪れる。そんな折、偶然雅人と再会した参三は、雅人の看護をすることになり、3人は高校卒業以来、初めて顔を揃えることになった。「孤独な愛と救済」をめぐる物語。

作・演出

鴻上尚史

撮影：(C)TOWA

出演

風間俊介

岡本玲

伊礼彼方

2月7日（土）10時からプレイガイド先行受付開始。※2月16日（月）まで

札幌・帯広公演の一般販売は2月25日（水）10時から、北見公演は4月15日（水）10時から開始いたします。

詳しくはHPをご確認ください。

詳しくはこちら :https://stv.jp/event/trans/

開催概要

KOKAMI@network vol.22「トランス」北海道公演

■札幌《カナモトホール（札幌市民ホール）》

2026年6月9日（火）開場18:15 ／ 開演19:00

■帯広《帯広市民文化ホール 大ホール》

2026年6月10日（水）開場18:15 ／ 開演19:00

■北見《北ガス市民ホール（北見市民会館）大ホール》

2026年6月11日（木）開場18:15 ／ 開演19:00

作・演出／鴻上尚史

出演／風間俊介、岡本玲、伊礼彼方

《チケット料金》

【札幌公演】一般 8,800円、ペア券 17,000円

【帯広・北見公演】一般 7,800円、ペア券 15,000円

※税込金額 ※全席指定

※未就学児のご入場はできません。

※ペア券は予定枚数になり次第販売終了、当日販売なし

《チケット販売》

●先行販売（抽選）

2026年2月7日（土）10:00～2月16日（月）23:59

●一般販売

【札幌・帯広公演】2026年2月25日（水）10:00～

【北見公演】2026年4月15日（水）10:00～

各公演、チケット販売場所など詳細は下記HPをご確認ください。

札幌公演 → https://www.stv.jp/event/trans/sapporo.html

帯広公演 → https://www.stv.jp/event/trans/obihiro.html

北見公演 → https://www.stv.jp/event/trans/kitami.html

《お問い合わせ》

キョードー札幌 TEL：011-221-0144（平日10:00～15:00）

帯広公演／帯広市民文化ホール TEL：0155-23-8111（9:00～22:00 ※毎週火曜を除く）

＜札幌公演＞主催／STV札幌テレビ放送 後援／札幌市、札幌市教育委員会 特別協力／STVラジオ 制作協力／キョードー札幌、トップシーン札幌

＜帯広公演＞主催／STV札幌テレビ放送、一般財団法人帯広市文化スポーツ振興財団 、帯広市教育委員会 特別協賛／十勝大福本舗 特別協力／STVラジオ 制作協力／キョードー札幌、トップシーン札幌

＜北見公演＞主催／STV札幌テレビ放送 特別協力／STVラジオ 制作協力／キョードー札幌、トップシーン札幌

