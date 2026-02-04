サウナ＆スパ・ホテル 喜助の宿 松山駅前店 2周年　年に一度のサウナWEEK限定 宿泊プラン登場【愛媛県・松山市】

キスケ株式会社▲開業2周年の感謝を“泊まって、ととのう”体験へ。サウナWEEK限定の宿泊プランを発売



キスケ株式会社（本社：愛媛県松山市、代表取締役社長：山路義則）は、運営する「サウナ＆スパ・ホテル 喜助の宿 松山駅前店」にて、オープン2周年を記念し、2026年3月1日（日）～3月8日（日）のサウナWEEK期間限定で、特典付き宿泊プランを発売いたします。

「せっかくなら、サウナも温泉も岩盤浴も。ととのいの“全部乗せ”で、満足して帰ってほしい。」

その想いを、今回の特典付きプランに詰め込みました。

この8日間は、全国のサウナーの皆さまにこそ体験していただきたい内容です。松山駅前で、サウナ・温泉・岩盤浴、そしてサ飯まで。“泊まってととのう”価値を、2周年の感謝として最大限に詰め込みました。

■選べる2つの期間限定プラン。価格も特典も“2周年仕様”でいきます

今回の2周年プランは、日程に合わせて内容が変わる2タイプをご用意しました。平日は気軽に“サ飯付き”で楽しみ、週末は“サウナフェス×優先チケット”まで一気に押さえる。選び方で、体験の濃さが変わります。

■2周年プラン販売期間

2026年3月1日（日）～3月8日（日）

対象

男性限定、18歳以上（高校生不可）

3月1日（日）～3月5日（木）限定プラン

料金：1名様1泊 4,300円（税込）～

特典

・サ飯（夕食）付き

タンドリーチキン乗せ特製カレーうどん＋追い飯セット

・温泉入浴＋岩盤浴チケット 1枚プレゼント

3月6日（金）・7日（土）・8日（日）限定プラン

料金：1名様1泊 5,300円（税込）～

特典

・サ飯（夕食）付き

タンドリーチキン乗せ特製カレーうどん＋追い飯セット

・サウナフェス アウフグース優先入場チケット 1枚

・オロポ or ソフトクリームチケット 1枚

・温泉入浴＋岩盤浴チケット 1枚プレゼント

そして、喜助の宿は“泊まった瞬間から得する”宿泊者特典も充実しています。

サウナ・天然温泉・岩盤浴はもちろん、駐車場24時間無料、無料マッサージチェア、マンガ約1万冊、ハイボール・ジュース飲み放題など、滞在そのものがご褒美になる仕立てです。

なお、本プランは「サウナ＆スパ・ホテル 喜助の宿 松山駅前店」自社予約サイト限定での販売となります。楽天トラベル、じゃらんnetなどのOTA（オンライン旅行予約サイト）ではお取り扱いしておりません。ご予約は下記の自社サイトよりお願いいたします。

2周年限定プランの予約はこちら(https://go-kisukenoyado-group.reservation.jp/ja/hotels/kisukenoyado/plans?adults=1&child1=0&child2=0&child3=0&child4=0&child5=0&children=0&rooms=1&dayuseFlg=0&after_days=0&sort=1&dateUndecidedFlg=0)

■サウナWEEKのクライマックスは「サウナフェス」

サウナWEEK終盤の2026年3月7日（土）・8日（日）は、伊予の湯治場 喜助の湯にて「サウナフェス in 伊予の湯治場 喜助の湯」を開催します。国内外で活躍するプロ熱波師によるアウフグースイベントを2日間にわたり実施し、サウナ×熱波×エンタメの熱量を館内で体感できる特別な2日間をお届けします。

出演者は、ACJ個人部門優勝の「オジ・マービック」をはじめ、「ともHERO」「熱波姉妹（3月8日（日）のみ特別出演）」、喜助の湯アウフグースチーム「風弦」、さらにkSc公式アンバサダー「愛媛プロレス（3月7日（土）のみ特別出演、出演レスラーは後日発表）」と、フェスにふさわしいラインナップが揃いました。時間帯や出演者によって表情を変えるサウナ室は、訪れるたびに新しい体験が待っています。

■優先入場チケットも販売

サウナフェスをより快適に楽しんでいただくため、アウフグース入場優先チケットを販売します。人気回は混雑が予想されるため、優先入場をご希望の方におすすめです。

本チケットはkScオンラインショップ限定で販売します。なお、2周年記念宿泊プランをご予約の方は、優先入場チケットが特典としてセットになっています。

チケットの事前購入はkScオンラインショップ こちらから▼

ttps://kisuke.jp/ksc-shop/(https://kisuke.jp/ksc-shop/)

■店舗情報：サウナ＆スパホテル 喜助の宿 松山駅前店

2つの源泉を贅沢に堪能できる天然温泉と、「ニフティー温泉 人気サウナランキング」で全国1位を2年連続受賞した「伊予の湯治場 喜助の湯」と併設しており、観光やビジネスなどさまざまなシーンで気軽に利用できる男性専用カプセルホテルです。

住所：愛媛県松山市宮田町4 キスケＢＯＸ2階

電話：089-998-3100(#)

IN 15:00～/OUT～10：00

URL：https://matsuyama.kisukenoyado.com/(https://matsuyama.kisukenoyado.com/)

運営会社

会社名 ： キスケ株式会社

本 社 ： 愛媛県松山市宮田町4番地

代表者 ： 代表取締役社長 山路 義則

設立 ： 1970年

資本金 ： 2,005万円

URL ： https://www.kisuke.com/

【本件に関するお問合せ先】

エンターテイメント事業部

田中 誠

電話：089-921-0133(#)

メールアドレス：tanaka@kisuke.com