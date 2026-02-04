梅田スカイビル貸会議室に新設備『MAXHUB』登場

積水ハウス梅田オペレーション株式会社梅田スカイビル外観

積水ハウス梅田オペレーション株式会社（本社：大阪市北区）は、運営する「梅田スカイビル 貸会議室・イベントホール・時間貸オフィス」において、C会議室に次世代型ミーティングボード『MAXHUB』（86インチ）を導入しました。

『MAXHUB』は、マイク・カメラ・スピーカー・スクリーンが一体となったオールインワンのミーティングボードであり、電子黒板・プレゼンテーション・WEB会議の3つの機能を搭載しています。これにより、遠隔会議やハイブリッド開催において、よりスムーズで効果的なコミュニケーションが可能となります。

導入の背景には、利用者からの「オンラインと対面を組み合わせた会議をもっと快適にしたい」「資料共有や書き込みを簡単にしたい」といった声があります。今回の設備追加により、会議の質を飛躍的に向上させ、現代のビジネスニーズに対応した環境を提供します。

今後も、梅田スカイビル貸会議室・イベントホールでは、快適な施設環境の整備を継続し、より良いサービスの提供を目指してまいります。

Ｃ会議室（タワーウエスト22階） :https://www.skybldg.co.jp/convention/room/room_c/

【梅田スカイビル貸会議室・イベントホール・時間貸オフィス】

大阪駅から徒歩圏内に位置する「梅田スカイビル」では、小規模な会議から最大700名規模の大規模イベントまで、目的に応じた全15会場をご用意しています。

貸会議室は、全室に窓を備えた開放感あふれる空間が特徴で、梅田の高層ビル群や淀川対岸まで広がる街並みを一望できる眺望が魅力です。自然光が注ぐ明るい会場は、会議やセミナーはもちろん、採用イベントや式典などのフォーマルなシーンにもふさわしい上質な環境を提供します。

中でもイベントホール「ステラホール」は、天井高7m・684平方メートル の無柱空間を備えた多目的ホールとして、展示会、発表会、セミナー、式典、パーティなど幅広い企業イベントに対応します。最大702名（シアター形式）・432名（スクール形式）を収容でき、専用入口やホワイエ、控室も備えているため、来場動線の確保からイベント運営まで効率的に行えます。

さらに、説明会・面接・懇親会、展示会での商談スペースなど、同じフロアで一体的に展開でき、動線も明確なため、来場者がストレスなく移動できます。

300インチスクリーンやレーザープロジェクター、マイク、照明、ステージパネルなどの充実した設備により、イベントの目的や規模に応じた最適な演出が可能です。

梅田駅・大阪駅から徒歩圏内という優れたアクセスも加わり、企業イベントにおいて「集まりやすさ」「運営しやすさ」「満足度の高さ」を兼ね備えた会場として、多方面のイベントでご利用いただいています。

Ａ会議室

Ａ会議室（タワーウエスト22階） :https://www.skybldg.co.jp/convention/room/room_a/

ステラホール（タワーウエスト３階） :https://www.skybldg.co.jp/convention/room/stella/

貸会議室・イベントホールともに、平日・土日祝を問わず料金は一律。リーズナブルな料金体系も魅力のひとつです。専門スタッフ・パネル設営・吊看板/垂れ幕/各種サイン手配、ケータリング手配など、すべてを一括してお任せください。

経験豊富なスタッフが、企画から当日の運営まで、イベントの成功を全力でサポートいたします。

会議室・ホールに関するお問い合わせ :https://www.skybldg.co.jp/convention/contact/

【梅田スカイビル空中庭園展望台】

梅田スカイビルは、2つのビルが屋上を含む上層部「空中庭園」でつながる独特のフォルムの連結超高層ビル

都会と自然が共生し、四季折々の風景に出合えるランドスケープの中にそびえたつ梅田スカイビルは、2008年英紙『THE TIMES』でサグラダ・ファミリアやパルテノン神殿など歴史的建造物と並び、世界の建築トップ20にランクインしました。

地上173ｍ、風を感じられる開放的な空中庭園展望台からは360度のダイナミックな景色を望むことができ、明石海峡大橋に沈む夕陽や煌めく高層ビル群の夜景など、時間帯ごとに異なる情景が楽しめるのも魅力です。

梅田スカイビル公式HP :https://www.skybldg.co.jp/