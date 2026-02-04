モンドリアン、バリボリ爽快！新感覚アクションゲーム「Eat Humans」2/4にRobloxにて正式リリース

株式会社モンドリアン

株式会社モンドリアン（本社：東京都中央区、代表取締役：角田 拓志、以下「当社」）は、2026年2月4日（水）より、Robloxプラットフォームにて新作ゲーム『Eat Humans』を公開します。平均DAU 7,950万人、年間エンゲージメント時間174億時間を誇るRobloxは、世界最大級のデジタルコミュニティであり、米国では9～12歳の子どもの3分の2が利用する※1など、小学生のデジタルライフを支える重要なプラットフォームです。

2025年第3四半期の3ヶ月間では、ユーザーがRobloxに費やした総プレイ時間が396億時間に達し、前年同期比91％増という急成長を遂げました。※2 このように、Robloxでは従来のゲームの枠を超えるヒット作が生まれ続けており、同時接続数が1,650万人を突破した記録※3など、世界的な盛り上がりが見られます。新作が短期間で大きな注目を集める可能性を秘めた市場です。

『Eat Humans』は、プレイヤーが四足歩行のモンスターとなり、街に現れた人々を捕食し、スキルツリーを埋めることで最強の捕食者を目指すというシンプルなゲームループを核としています。モンスターのユニークな動きや成長要素は、子供から大人まで幅広い層が直感的に楽しめる内容となっています。

Eat Humans

ジャンル：Simulator（Roblox内シミュレーション）

リリース日：2026年2月4日

ゲームURL：https://www.roblox.com/games/130177490176175/Eat-Humans

ゲームトレーラー：https://youtu.be/jzoYDvz_5mc

プレイヤーは街に突如現れたモンスターとして、逃げる人々を追いかけ、捕食するスリルと達成感を体験できます。リアルタイム計算された四足歩行モーションや多彩なスキル成長要素を通じて、これまでにない新しいゲーム体験を提供します。

「食べる→巨大化」の超シンプルループがクセになる！

『Eat Humans』の最大の魅力は、独特な動きと一度はじめたらクセになる新感覚の快感手触り感！

独自のモーションシステム： 自分のアバターを四足歩行で操作することで、適度なストレスを抱えての移動を実現しつつも、捕食→進化のシンプルなループと手触り感で、子どもから大人まで、誰もが直感的にRobloxらしい楽しさを感じられるゲームです。

グローバルヒットを狙う戦略：徹底的な軽量化とアクセシビリティ

『Eat Humans』は、グローバルでの普及を狙い、世界中のあらゆる地域、あらゆるデバイスからのアクセスに耐えうる設計が施されています。

軽量化による圧倒的なアクセシビリティ:

グローバルヒットの必須条件である、世界中のあらゆる通信環境（低速回線）とデバイス（低スペック端末）での快適な動作を実現するため、コンテンツと描画の徹底的な軽量化に注力しました。これにより、通信速度や端末スペックに左右されず、シームレスにゲームを楽しむことができ、真にグローバルなユーザーベースの獲得を目指します。



シンプルなメカニクスと普遍的な楽しさ:

ゲームプレイの中心を、「簡単」「手触り感の良さ」「やりこみゲームサイクル」 といった、国境を越えて普遍的に受け入れられるカジュアルRPG要素に限定しました。シンプルなタスクと成長を通じて、プレイヤーがストレスフリーに楽しめる環境作りを追求しています。

ゲームプロデューサーは国内屈指のロブロクシアン『inu』が担当

本プロジェクトのプロデューサーは、過去に様々なRobloxゲームで受賞実績もあるロブロクシアン（Robloxゲームのクリエイターの通称）『inu』が担当。Roblox文化に基づいた企画で、モンドリアン発のグローバルヒットコンテンツの創出を目指します。

inu

2010年からRobloxを知り、独学でゲーム制作を学ぶ。テレビ朝日「新世界 メタバースTV!!」でゲームを２本制作。タカラトミー「BEYBLADE X クリエイターコンテスト」で優勝。ホラーゲーム「PETAPETA」は世界で４億回のアクセスを突破。「AOONI Nightmare」ではディレクターを担当。

株式会社モンドリアンについて

株式会社モンドリアンは、マインクラフト、Fortnite、Robloxなどの巨大プラットフォームを活用し、法人・個人向けにゲーム・メタバースプロダクトを提供する新しいタイプのゲーム会社です。作って終わりではなく「創る・使う・続ける・繋げる」を軸に、新規事業開発や教育、地方創生、マーケティングなど幅広い分野で戦略的なソリューションを展開。現場主義のアプローチで、ユーザー、クリエイター、企業・行政・学校・メディアなど多様なステークホルダーを巻き込み、メタバースの可能性を最大化します。持続可能なエコノミー形成とクリエイター支援を推進し、メタバースのマスアダプションを切り拓きます。

株式会社モンドリアン WebサイトURL：https://mondrian.gg/



*モンドリアンが独自に制作するゲームや主催するイベントは、Epic Games、Mojang、Robloxなどのゲームプラットフォーム提供企業からのスポンサー提供、支援、運営を受けておりません。

*Mondrian's independently developed games and hosted events are not sponsored, supported, or operated by game platform providers such as Epic Games, Mojang, or Roblox.



＜会社概要＞

商号：株式会社モンドリアン

本社所在地：〒104-0061 東京都中央区銀座6-10-1 GINZA SIX 11階

代表取締役：角田 拓志

設立：2023年1月16日

資本金： 5,000,000円

※株式会社モンドリアンは、株式会社オープンハウスグループ（東証プライム：3288）の一員です



＜SNS 公式アカウント＞

