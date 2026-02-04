【予備校講師の役割】最も求めるのは「分かりやすい授業」！一方で「モチベーション向上」を重視する声も

株式会社NEXER

■塾の講師に求めたいことは？

受験や成績アップを目指すうえで、塾や予備校の講師が果たす役割は大きいのではないでしょうか。

授業内容の理解を助けるだけではなく「授業以外でどんなサポートをしてくれるのか」も気になるポイントといえるでしょう。

そこで今回は、『【徹底比較】東京の医学部予備校おすすめ7選！ 運営事務局』と共同で、事前調査で「予備校に通った経験があるもしくは子どもを予備校に通わせた経験がある」と回答した全国の男女150名を対象に「予備校の講師」についてのアンケートをおこないました。

「予備校の講師に関するアンケート」調査概要

調査手法：インターネットでのアンケート

調査期間：2025年11月10日 ～ 11月19日

調査対象者：事前調査で「予備校に通った経験があるもしくは子どもを予備校に通わせた経験がある」と回答した全国の男女

有効回答：150サンプル

質問内容：

質問1：あなたが通っていた、もしくは現在子供を通わせている予備校・塾の講師の対応に、どの程度満足していますか？

質問2：授業以外で、講師にどのような対応をしてほしいと感じるか教えてください。

質問3：講師の対応で、不満に感じたことはありますか？（複数選択可）

質問4：あなたが「良い講師」だと思う条件に最も近いものを1つ選んでください。

質問5：授業外で講師に相談や質問をする機会はどのくらいありますか？

質問6：講師が途中（年度が変わるなど）で変わることについて、どう感じますか？

質問7：講師が変わったことで、授業ややる気に影響があった経験はありますか？

質問8：あなたが特に信頼できると感じた講師の特徴を教えてください。

質問9：講師との関わり方について、あなたにとって理想的なのはどれですか？

※原則として小数点以下第2位を四捨五入し表記しているため、合計が100%にならない場合があります。

■合計48％が、予備校・塾の講師の対応に「満足している」と回答

まずは自分が通っていた、もしくは現在子供を通わせている予備校・塾の講師の対応に、どの程度満足しているかを調査しました。

9.3％が「とても満足している」、38.7％が「満足している」と回答し、合計48％が満足していることが分かりました。

「どちらともいえない」と回答した方も42.0％いました。



授業以外で、講師にどのような対応をしてほしいと感じるかを聞いてみたので、一部を紹介します。



授業以外で、講師にどのような対応をしてほしい？

・休憩時間に共通の趣味の話や世間話、最近の出来事を話してほしい。（10代・女性）

・授業でわからなかったところを休憩時間中に教えてもらえると助かった。（20代・女性）

・質問や相談に親身に応じてほしいです。（30代・男性）

・個別に知りたい問題の解答を親切丁寧に教えてほしい。（40代・女性）

・講師のほうからその子にあった勉強方法を提案して欲しい。（40代・男性）

・今だったら、家庭学習時の疑問にSNS等で答えてほしい。（50代・男性）



授業以外には、休憩時間に個別対応で分からない問題を教えてもらったり、質問に答えてもらったりという対応を望んでいる声が多くありました。

解答だけではなく、勉強のコツや進路相談、大学の話など、受験勉強に繋がる話を望んでいる声もあります。

勉強とは関係のないようにも思える、趣味の話や世間話、フランクな話を求めている方もいました。

受験を乗り越えた講師の方の生活をイメージできることや、気分転換を求めているのかもしれませんね。

■35.3％が、「良い講師」だと思う条件は「わかりやすい授業をしてくれる」ことと回答

講師の対応で、不満に感じたことがあるかを調査しました。

約6割の方には不満がないことが分かりました。

一方で16.7％が「授業外での相談がしづらい雰囲気だった」、12.7％が「生徒によって対応の差があった」、12％が「成績や進路についての関心が薄かった」と回答しており、不満を感じている方もいます。

次に「良い講師」だと思う条件に最も近いものを1つ選んでもらいました。

35.3％が回答した「わかりやすい授業をしてくれる」が最多でした。

学校以外での勉強を目的に通っている塾や予備校であれば、分かりやすい授業を求める気持ちは大きいですよね。

次に、授業外で講師に相談や質問をする機会はどのくらいあるのかを聞いてみました。

合計72.7％が、授業以外で講師に相談や質問をする機会がないようです。

週1回以上相談や質問をする方も1割弱いることから、相談や質問をしやすい環境が整っている塾や予備校もあるのかもしれませんね。

■51.3％が、講師が途中で変わることについて「できれば同じ講師に続けて教えてほしい」と回答

講師が途中（年度が変わるなど）で変わることについて、どう感じるかを調査しました。

51.3％が「できれば同じ講師に続けて教えてほしい」、35.3％が「新しい講師に変わるのは特に気にならない」と回答しました。

続いて、講師が変わったことで、授業ややる気に影響があった経験があるかを聞いてみました。

少数ではありますが、講師の変更により影響を受けた経験がある方もいました。

授業ややる気に影響を与えることがあるほど重要な講師の中でも、とくに信頼できると感じた講師の特徴を聞いてみたので、一部を紹介します。

特に信頼できると感じた講師の特徴は？

・わからない人だと回答を見ながら教えてくれている人もいたりしたけど、なんの資料も見ずに教えてくれるとわかった上で指導してくれていることがわかって信頼できる。（20代・女性）

・学生個々の状況に敏感で、柔軟に対応してくれる講師。（30代・男性）

・生徒一人ひとりの名前と顔をしっかり覚えている方は信頼しやすい。（40代・男性）

・とにかくモチベーションを高めようとする講師。（40代・男性）

・教えてくれる教科に、興味を持たせてくれたり、好奇心を刺激してくれる方。（50代・男性）

・わかり易い説明で生徒が楽しく勉強出来る。（60代・女性）

個々の状況に応じて柔軟な対応をしてくれることや、一人ひとりの名前と顔を覚えてくれているなど、生徒とまっすぐに向き合ってくれている講師を信頼できると感じているようです。

講師と生徒である前に、一人の人として向き合ってくれることが重要なことなのかもしれません。

また、分かりやすい説明や、モチベーションを高めようとしたり好奇心を刺激してくれたりする講師も信頼できると感じているようです。

■講師との関わり方、「必要なときだけしっかり話せる関係」が理想

最後に講師との関わり方について、理想的な関係を聞いてみました。

47.3％が「必要なときだけしっかり話せる関係」、20.7％が「フレンドリーで気軽に話せる関係」、12.0％が「授業中心で距離がある方がよい」と回答しました。

約半数の方が、必要なときだけしっかりと話せる関係を求めており、困ったときには助けてくれる距離にいてほしいと思っているのかもしれませんね。

フレンドリーさを求める方や、距離があることを求める方など、好みによる違いもあるようです。

■まとめ

今回は「予備校の講師」に関するアンケートを行い、その結果について紹介しました。

予備校や塾の講師の対応に満足している方は約半数でした。

授業以外で講師に求めることは、休憩時間に個別で質問に答えて欲しいという声や、個人に合った勉強法を教えてほしいという声がありました。

その他、勉強のコツや趣味の話など、直接受験に繋がる内容から、気分転換になるものまで広く求められていることが分かります。

「良い講師」と思う条件として「わかりやすい授業をしてくれる」ことがあげられました。

同じ内容であっても、講師によって理解度が変わるのは容易に想像できますよね。

特に信頼できると感じた講師の特徴は、個々の状況に応じて柔軟に対応してくれることや、モチベーションを上げてくれることという声がありました。

大切な時間を使うなら、信頼できる講師のもとで受験勉強に取り組みたいですよね。

実際には、多くの予備校があるため、どの予備校がよいのか悩むこともあるのではないでしょうか。

予備校には比較サイトもあるので、気になる方は調べてみてくださいね。

