『従来型のバックアップのままで、ランサムウェア被害時に「確実」かつ「即時」復旧できますか？』というテーマのウェビナーを開催

■ランサム時代、復旧の遅さが致命傷に

ランサムウェア対策は「侵入させない」だけでは完結せず、侵入・暗号化・データ破壊まで起き得る前提で、最終的に事業を守るのは“どれだけ早く、確実に戻せるか”という復旧力に移っています。にもかかわらず復旧は平時に成果が見えにくく、実際の被害時には停止時間がそのまま売上・信用・取引継続に直結するため、経営・事業部からは「即時復旧できるのか」を問われ、短時間で根拠ある説明が求められます。ところがオンプレに加えてクラウドやSaaSが増えるほど保護対象は拡散し、部門やシステム単位の個別最適でバックアップ製品・保管先・運用ルールが増殖しやすく、「バックアップはあるのに、いざという時に“すぐ戻せる確信がない”」という不安が残るのが、多くの企業の実態です。





■従来型のバックアップのままでは、確実・即時復旧が難しい復旧が遅れる、あるいは“戻せない”状況に陥る根本原因の多くは、従来型のバックアップ運用が前提としている「取れているはず」「残っているはず」が、有事には簡単に崩れる点にあります。具体的には、オンプレ・クラウド・SaaSで保護方式やツールが分かれ、手順と責任範囲が統一されないまま運用が積み重なることで、いざという時に「どのデータを」「どの復旧点で」「どの順序で」「誰が承認し」「どのくらいの時間で戻せるのか」を短時間で決められず、確認と調整だけで時間が溶けていきます。さらに3-2-1のような“確実に残すための保持設計”（オフサイト退避や隔離を含む）が徹底されていないと、ランサムウェア被害時にバックアップ自体が攻撃対象になり、復旧点の安全性確認や復旧テストの不足も相まって、組織として「確実に・すぐ戻す」判断と実行ができなくなるのです。■管理を一元化し、有事でも確実に・すぐ戻せる体制へ本セミナーでは、オンプレ・クラウド・SaaSに点在したバックアップと運用を単一の仕組みに統合し、「どこをどう戻すか」を属人判断ではなく標準手順として再現できる状態に引き上げる考え方と進め方を、現場のつまずきポイント（統合の進め方、標準化の単位、復旧優先順位、責任分界、テスト設計）に沿って解説します。具体的には、Cohesity Data Cloud／DataProtectによる統合管理で画面・ルール・運用を揃え、誰が担当しても同じ手順で復旧できる土台を作った上で、WasabiなどS3互換ストレージを活用した3-2-1設計により、コストを抑えながらエアギャップ相当の退避を現実的に組み込むアプローチを整理します。従来型バックアップの延長ではなくサイバーレジリエンス前提で「即時復旧が“言い切れる”根拠」を持つために、復旧テストを年1回のイベントで終わらせず“回る”頻度にする設計（RTO/RPOに加え、工数・承認・判断の詰まりまで含めたKPI化）まで踏み込み、参加後に自社の改善計画へ落とし込める粒度で持ち帰っていただきます。■主催・共催Cohesity Japan株式会社■協力NTTドコモビジネス株式会社Wasabi Technologies Japan 合同会社株式会社オープンソース活用研究所マジセミ株式会社

