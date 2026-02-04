【横浜初出店】track ルミネ横浜店が3月5日（木）にオープン。

株式会社ジョエルロティ

「心地のよい毎日」をテーマとするナチュラルケアブランド「track（トラック）」は2026年3月5日（木）にルミネ横浜 1Fに直営店舗をオープンいたします。オープンを記念して、ご来店いただいたお客様へ楽しんでいただけるような企画もご用意いたしました。ぜひ店舗にてtrackの世界観をご体感ください。

※画像はイメージです。

店舗情報

track ルミネ横浜店

〒220-0011

神奈川県横浜市西区高島2-16-1 ルミネ横浜 1F

電話番号：045-534-3930(#) ※オープン日 3月5日（木）～

営業時間：平日 10:00～21:00/土日祝 10:00～20:30 ※営業休業日は館休業日に準ずる

※画像はイメージです。

昨年12月にルミネ横浜にて11日間POP UPを開催した際には、常設店舗へのご期待も多くいただきました。今回trackとしては4店舗目となるルミネ横浜店。横浜らしさを表現したレンガ調のデザインは、他3店舗の雰囲気から一新。trackらしい古木を使用したディスプレイツリーや、白を基調とした丸みを帯びたデザインにもマッチし、trackの世界観を横浜と掛け合わせて表現いたしました。

店舗限定サービスをルミネ横浜店でも！

trackは「心地のよい毎日」に寄り添えるような製品づくりを目指してまいりました。

横浜店でもtrack オイルを始めとしたヘアケアや、おうち時間を充実させるルームディフューザー、ハンドソープなどのホームケアアイテム、ギフトにもおすすめなパフュームやネイルオイルなど、お客様のライフスタイルに合わせた製品をスタッフがご提案いたします。

また、track オイルをお好きな量だけお買い求めいただける「track bar」や、世界に一つだけのオリジナルフレグランスミスト作り体験「my track」など、直営店舗だけでご体験いただけるサービスもご用意しております。ご来店のひとときが、少し特別な時間になりますように。ワクワクするような製品と、心地よいサービスを揃えてお出迎えいたします。

■横浜店オープンを記念した企画も

横浜店限定パフューム「track Perfume Luminous Marina 045」を販売（写真：「track Perfume Luminous Marina 045」）

ルミネ横浜店オープンを記念した、横浜店限定のパフュームを販売いたします。

「Luminous Marina 045」は港町・横浜の美しい街並みと、日常に流れる柔らかな潮風をイメージしました。シトラスとみずみずしいペアーを重ね、バジルをアクセントに。次第に花々の透明感と紅茶の深みが広がり、ラストはムスクとシダーウッドが優しい温もりに。澄んだ空気が流れている朝の海辺のように、静かで心地よい余韻を描きます。柔らかさと凛とした表情を併せ持った香りです。パルファムならではの豊かな持続性で、香りをじっくりとお楽しみください。100個限定販売で特別感のあるシリアルナンバー入り。※なくなり次第販売終了となります。

（「track Perfume Luminous Marina 045」

4,290円（税込）/20ml 100個限定シリアルナンバー入り）

限定パフュームとtrack オイルのセットキャンペーン

期間中、横浜店限定のパフューム「track Luminous Marina 045」とお好きなtrack オイル（90ml）のセットが、8,000円（税込）でお買い求めいただけます。ベストセラーであるtrack オイルは1本で全身の保湿ケアができるマルチオイルです。全7種で、質感・香り・成分・色も異なるため、あなたにぴったりのオイルをお選びください。「track Luminous Marina 045」との香りの相性も良く、合わせてのご使用もおすすめです。

キャンペーン期間：3月5日（木）～3月11日（水）

横浜店を模したオリジナルデザインのショッパーを数量限定販売

4店舗目で初の試みとなる、横浜店オリジナルデザインのショッパーを1枚110円（税込）でご用意いたしました。横浜店を象徴するレンガを一面に、白のブランドサインを入れたデザインは、横浜店でしかゲットできない限定アイテム。数に限りがあるため、お早めにご来店ください。

お買い上げ金額ごとのプレゼントキャンペーンも

１.期間中、3,300円（税込）以上お買い上げいただき、track LINE会員証画面をご提示いただくと、お好きなサイズのショッパーをプレゼント。また、5,500円（税込）以上お買い上げいただき、track LINE会員証画面をご提示いただくと、ショッパーに加え、オリジナル巾着もプレゼントいたします。※その場でLINE会員へご登録いただいた方も対象です。

キャンペーン期間：3月5日（木）～3月22日（日）

２.期間中、11,000円（税込）以上お買い上げいただき、Instagram（@track_jp）のフォロー画面をご提示いただくと、4店舗で使用できるtrack bar 20gご交換券をプレゼントいたします。気になるオイルをお試しすることができるチャンス。この機会にぜひご利用ください。※その場でフォローいただいた方も対象です。

配布期間：3月5日（木）～3月11日（水）

※なくなり次第配布終了となります。

※画像はイメージです。

trackは4店舗目のオープンを迎えます。ここまで歩んでこられたのは、日々支えてくださるお客様をはじめ、trackに関わるすべての皆さまのおかげです。これからも変わらず、trackが皆さまの日常にそっと寄り添えるようひとつひとつの製品に想いを込めながら、感謝の気持ちとともにブランドづくりを続けてまいります。

ぜひ、track ルミネ横浜店にてtrackの世界観をお楽しみください。

【HP】

https://joelroty.com/

【Instagram:@track_jp】

https://www.instagram.com/track_jp/

【X：@track_jp】

https://x.com/track_jp

【TikTok：@track_jp】

https://www.tiktok.com/@track_jp

株式会社ジョエルロティ

大阪府大阪市淀川区西宮原3丁目3番87号

電話：06-6300-7920

https://joelroty.com/

【本件に関するお問い合わせ】

担当：岩下

E-Mail：pr@joelroty.com

【備考】

本プレスリリースの内容は、発表日現在の情報です。

製品の仕様、価格、キャンペーン内容などは、予告なく変更されることがあります。