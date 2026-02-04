【ねんりん家】1日100箱限定！新東京みやげ『ねんりんショコラ TOKYO』誕生。大丸東京店にて販売

株式会社グレープストーン

株式会社グレープストーン(本社:東京都中央区銀座)が展開するバームクーヘン専門店「ねんりん家」は、2026年2月11日(水祝)より『ねんりんショコラ TOKYO』を大丸東京店限定で販売いたします。

【1日100箱限定】コンセプトは“絹のようなくちどけ”。新東京みやげ誕生

東京・銀座に本店を構える「ねんりん家」は、真っ⽩なのれんが印象的な日本うまれのバームクーヘン専門店。永年の研究開発から生まれた独創的な食べ心地と味わいで誕生と同時に行列店となり、現在で

は東京を代表する味として愛されています。

2月11日(水祝)から新登場する『ねんりんショコラ TOKYO』は、大丸東京店限定品として生まれた“新東京みやげ”です。目指したのは“絹のようなくちどけ”。熟練の職人が何度も試作を重ねて、理想の食べ心地にたどり着きました。大丸東京店でしか出会えない、特別なバームクーヘンご堪能ください。

しっとりほどける”絹どけ”の芳醇ショコラバームクーヘン

「エクアドル産チョコレート」を溶かし込んだ、華やかにカカオが香るバームクーヘンです。チョコレートの粋(すい)ともいえる「カカオマス」も練り込むことで、より重厚感のあるショコラの味わいが完成しました。カカオの濃厚な旨味がじわりと染み出すような、ご褒美感のある確かなコクをお楽しみください。

また、生地のしっとり感を保ちながら、温度と時間にこだわって一層一層丁寧に焼き上げています。絹のようにきめ細かい繊細なくちどけから、奥深いショコラの味わいが溢れる特別な一品。新たな東京みやげとしてご利用ください。

商品情報

【商品名】ねんりんショコラ TOKYO

【価 格】1,836円(本体価格1,700円)

【期 間】2026年2月11日(水祝)～通年

【販売店】ねんりん家 大丸東京店

※1日100箱限定、なくなり次第終了。

※表示の価格は参考小売価格です。

ねんりん家とは

ねんりん家 銀座本店

2007年誕生。真っ白なのれんが印象的な日本うまれのバームクーヘン専門店です。日本人の感性に響く味わいを追い求め、独創的な２つの食感のバームクーヘンを創りあげました。皮はカリッ、内はしっとり熟成の代表作『マウントバーム しっかり芽』。カステラのようにふっくらジューシーな『ストレートバーム やわらか芽』。永年の研究開発から生まれた無二のバームクーヘンは東京を代表する味として支持され続けています。