【星のや東京】花で大切な人に想いを伝える体験や旬の新茶を味わうひととき。都会の喧騒から離れ、春を堪能する過ごし方を提案

各施設が独創的なテーマで圧倒的非日常を提供する「星のや」。現代に合わせて進化し続ける塔の日本旅館「星のや東京」は、2026年3月1日（日）～5月31日（日）までの期間、春から初夏へのうつろいを辿る、特別な滞在を提案します。心地よい風が吹き、花が咲き誇る春。花に想いを乗せて気持ちを伝える体験や、江戸文化の歴史を感じる食体験など、特別なひとときを過ごせます。さらに、限られた時季にしか出回らない新茶を味わい、春の香りを感じられます。その瞬間にしか出合えない、心豊かな体験です。

■大切な人に想いを届ける「花笑みのとき」想いを詰めるお花箱づくり体験

「花の開花」は、春の始まりの情景を表す言葉として日本ではよく使われます。人生の節目や門出を迎えるこの時季に、星のや東京スタッフと専属の華道家と一緒に、滞在中に利用する客室や共有スペースに花を設え、大切な人にさりげなく想いを伝えます。ご出発前には、室礼に使用した花を用いてお花箱を作り、ご自宅に持ち帰ることも可能。大切な人と過ごすかけがえのない時間です。

期間 ：2026年3月1日～5月31日

料金 ：2名83,750円～ 、3名92,550円～（税・サービス料込、宿泊料別）

含まれるもの：花の室礼、お花箱づくり体験

■季節の移ろいを感じる「縁台」玄関の奥では季節の室礼が出迎えている咲き誇る桜の室礼

樹齢約300年の青森ヒバの一枚板で作られた扉の先が、星のや東京の玄関です。玄関正面の縁台には暦を表現した室礼が置かれ、季節の草花がもてなしの意を表すとともに、日本ならではの季節感を演出します。春の時季に設えるのは、桃や桜です。滞在中に表情を変える花々は、都心のオフィス街にいることを忘れさせます。

場所：1階正面玄関

■江戸文化の歴史を感じる「よい前のひととき」木の芽が香る豆腐田楽

季節のおつまみとお酒を楽しむ、夕食前のひとときです。提供するのは、江戸時代に広く親しまれていた豆腐田楽とそれに合わせた日本酒です。香り爽やかな木の芽味噌が春の訪れを感じさせます。お酒や料理と一緒に花見を楽しんでいた江戸文化に倣い、空間には桜の室礼を設置します。江戸時代の歴史を感じながら儚い桜を愛でる粋な体験です。

期間：2026年3月1日～年5月31日

時間：17:00～18:00

料金：無料

予約：不要

■心安らぐ「新茶体験」スタッフが目の前で煎茶を入れる

ご到着後の、心ほどける特別な新茶体験です。日本では古くから、立春から88日目にあたる5月上旬を「八十八夜」と表現し、茶摘みの最盛期としてお茶が親しまれていました。江戸時代には、将軍に献上されたという新茶。スタッフがお客様に合わせた茶葉を選び、目の前で一杯ずつ淹れます。一煎ごとに異なる香りや風味を五感で味わうひととき。旬を感じる贅沢な時間です。

期間：2026年4月末頃～年5月31日

時間：15:00～16:30

料金：無料

予約：不要

■星のや東京星のや東京 外観

現代に合わせて進化する「塔の日本旅館」。地下2階、地上17階の塔の空間は、畳敷きの玄関、伝統的な和室や各階のお茶の間ラウンジ、最上階の温泉で構成されています。日本の歳時記に合わせた室礼、日本文化を身近に感じられる体験や日本旅館らしいおもてなしを提供します。世界的な旅行専門誌「コンデナスト・トラベラー」や「The World’s 50 Best Hotels 2023」など、ホテルアワードにおいて多数の賞を受賞しています。

料金 ：1泊182,000円~(1室あたり、税・サービス料込、食事別)

■星のや

「その瞬間の特等席へ。」をコンセプトに、各施設が独創的なテーマで、圧倒的非日常を提供する「星のや」。国内外に展開する各施設では、その土地の風土、歴史、文化をおもてなしに繊細に織り込み、出合った季節にしか味わえない最高の瞬間を体験していただくことで、訪れた人を日々の時間の流れから解き放つ。2025年にブランド誕生から20周年を迎え、2026年6月25日に「星のや奈良監獄」、2027年には「星のや飛鳥」が開業予定。

