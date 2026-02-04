【関西発】阪九フェリーで春の九州へ♪2026年4月～6月出発『美食の旅セレクション』販売開始！
2026年4月～6月のご出発で、阪九フェリー、大阪・泉大津港もしくは兵庫・神戸六甲アイランド港から出港し、別府や湯布院などの温泉地で豪華なお食事をお楽しみいただける「阪九フェリーで行く九州・美食の旅セレクション」を販売いたしました。
さらに2025年2月にリニューアルしたばかりの別府鉄輪温泉「おにやまホテル」がラインナップに加わりました。（追加料金必要）
ベストシーズンの春の旅行にフェリーを使って九州旅行はいかがでしょうか。
ぜひご活用くださいませ。
阪九フェリーのご案内
阪九フェリー・デラックス和洋室
阪九フェリーでは２～３名様でご利用いただけるデラックス和洋室をご用意。
完全個室でプライベート空間を確保でき、ゆったりとおくつろぎいただけます。
尚、神戸便ご利用の場合は船室にお手洗いがついております。
阪九フェリー・スイート
さらに、おふたり様で15,000円をご追加いただきますと、スイート個室へ変更も可能です。
デラックス和洋室よりも広く、高級感溢れるお部屋です。
また、全船スイート個室にはバストイレがついており、ご安心してお休みいただけます。
阪九フェリー・露天風呂
船内には大浴場のほかに、露天風呂も完備。瀬戸内の満点の星空やライトアップされた橋・街並みの夜景と海上の風を感じる露天風呂もお楽しみいただけます。
宿泊ホテルのご案内
おにやまホテル食事イメージ
おにやまホテル露天風呂イメージ
福岡(グローカルホテル糸島)
大分(おにやまホテル・豊泉荘・caffelひなのさと・野蒜山荘・灯りの宿 燈月・湯布院かほりの郷はな村)
熊本(阿蘇プラザホテル・瀬の本高原ホテル・杖立温泉ひぜんや・清流山水花あゆの里)
佐賀(嬉野観光ホテル大正屋)
長崎(旗松亭・にっしょうかん新館 梅松鶴・稲佐山観光ホテル)
山口(ホテル西の雅 常盤)
の、計16個のホテルから、行先に合わせて1つお選びいただけます。
ホテルでは最上級のお食事をご用意しておりますので、存分にお楽しみください。
〇商品名 『阪九フェリーで行く 九州・美食の旅セレクション』
〇設定期間・旅行代金
２０２６年４月１日出発～２０２６年７月１日帰着まで
※4/24～5/6は乗船・宿泊できません
※5月～6月の神戸発着便は定期検査による運休日がございます。阪九フェリーの運航スケジュールをご確認ください。
おふたり様で
デラックス個室利用：１０５，０００円
スイート個室利用：１２０，０００円
ホテル休前日にご宿泊の場合、おふたり様で１０，０００円の追加となります。
〇旅行代金に含まれるもの
・阪九フェリー往復乗船代（デラックス和洋室またはスイート個室利用）
・阪九フェリー往復乗用車航送代（４～６ｍ未満の普通乗用車１台）
・1６か所の中から選べるホテル1泊夕朝食付き
〇添乗員は同行しません。
○最少催行人員は２名様です。３名様以上でも追加料金でご参加可能です。
〇お申込みは、お電話はご出発日１４日前まで。
ホームページからはご出発の７日前まで承っております。
〇詳細についてはヴィーナストラベル・ホームページにてご確認いただけます。
〇同ホームページから「阪九フェリー」にも移動し閲覧可能です。
パンフレット
https://www.venus-t.jp/lacne/travel/upload/ilovepdf_merged.pdf
ホームページ
https://www.venus-t.jp/select_company/hqf_plan.php?code=1