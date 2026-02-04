Ispire Technology Inc.、2026年度第2四半期決算電話会議の開催を予定





ロサンゼルス, 2026年2月3日 /PRNewswire/ -- 電子タバコ技術と精密投与の先駆者であるIspire Technology Inc.（以下「Ispire」または「当社」）（NASDAQ：ISPR）は本日、2025年12月31日に終了した第2四半期の決算結果について説明するため、2026年2月6日（金曜）午前8時（米国東部時間）より決算電話会議を開催することを発表しました。

決算説明会をお聞きになるには、以下の情報を使用してお電話でご参加ください。電話接続時に案内があった際は、「Ispire Technology Call」とお申し出ください。

・開催日：2026年2月6日（金曜）

・時間：午前8時（米国東部時間）

・ダイヤル・イン番号：米国からは877-451-6152、海外からは+1 201-389-0879におかけください。

この電話会議はウェブキャストでライブ配信され、関係者全員が以下からアクセスできます：https://viavid.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1749224&tp_key=1ec45fe266

通話開始の少なくとも15分前までにリンクにアクセスして登録の上、必要なオーディオ・ソフトウェアのダウンロードおよびインストールを行なってください。

アーカイブ再生は、2026年2月20日（金曜）午後11時59分（米国東部時間）までご利用いただけます。内容を聞くには、1-844-512-2921または1-412-317-6671にダイヤルしてください。アーカイブ再生にアクセスするには、パスコード13758138を使用してください。

Ispire Technology Inc.について

Ispire は、電子タバコおよび大麻用ベーピング製品の研究開発、設計、商品化、販売、マーケティング、ならびに流通に従事しています。当社の事業子会社は、世界で400件を超える特許を所有またはライセンスしています。Ispire のブランド電子タバコ製品は「Aspire」の名称で販売されており、米国・中華人民共和国・ロシアを除く世界各国で、主にグローバルな流通ネットワークを通じて提供されています。当社はまた、世界中の電子タバコブランドや小売業者との ODM（受託設計製造）関係にも取り組んでいます。当社の大麻製品は、Ispire のブランド名で主に ODM ベースで他の大麻蒸気会社に販売されています。Ispire は、米国、ヨーロッパ、南アフリカで大麻ベイピングハードウェアを販売しており、最近ではカナダ、ラテンアメリカでマーケティング活動と顧客エンゲージメントを開始しました。詳細については www.ispiretechnology.com をご覧いただくか、Instagram、LinkedIn、Twitter、YouTube で Ispire をフォローしてください。

将来予想に関する記述

本プレスリリースには、1933 年証券法（改正後、以下「証券法」）第 27A 条、1934 年証券取引法（改正後）第 21E 条、および 1995 年私募証券訴訟改革法（改正後）に基づく「セーフハーバー」規定により保護されることを意図した将来予想に関する記述が含まれています。将来予想に関する記述は、一定の仮定に基づき、当社の将来の計画、戦略、期待を述べたものであり、一般的には、「信じる」、「期待する」、「かもしれない」、「だろう」、「すべきである」、「であろう」、「できる」、「努める」、「意図する」、「計画する」、「目標」、「計画する」、「見積もる」、「予想する」、「戦略」、「将来」、「可能性が高い」などの将来予想に関する用語、またはその他の類似の用語を使用することで識別できますが、すべての将来予想に関する記述にこれらの識別語が含まれているわけではありません。本プレスリリースに記載された、当社の戦略、見通し、財務状況、事業運営、コスト、計画および目標に関する記述のうち、過去の事実に関するものを除くすべては、将来予想に関する記述です。当社の実際の業績および財務状況が将来予想に関する記述で示された内容と大きく異なる可能性のある重要な要因には、以下のものが含まれます。そのような将来予想に関する記述には、以下を含むがこれらに限定されない、リスクや不確実性が含まれます：当社が現在計画しているとおりにマレーシアにおける投資目標を達成できるかどうか、またはその達成が部分的である、あるいは全く達成しない可能性、当社が事業を展開する法域において、引き続き関連法規や規制を遵守できるかどうか、当社が提出したPMTAが承認されるか却下されるか、Touch Point Worldwide Inc.（Berifyとして事業展開）およびChemular Inc.との合弁事業（以下「合弁事業」）が、年齢認証技術に関する目標などを現在想定されている条件または異なる条件で達成されるか、あるいは全く達成されないか、合弁事業が電子タバコ技術分野において革新を起こす能力や、ニコチンベイプデバイス向けの年齢制御・年齢認証技術を開発できるかどうか、当社の事業戦略、そして「リスク要因」、「経営陣による財政状況および経営成績の検討と分析」、「将来見通しに関する注意事項」などに記載されたリスクおよび不確実性、ならびに2025年6月30日に終了した会計年度に関するIspireのForm 10-K年次報告書およびその後SECに提出する書類（2025年3月31日に終了した期間のIspireのForm 10-Q四半期報告書を含む）に記載された追加リスク。将来予想に関する記述を将来の出来事に関する予測として信頼すべきではありません。本プレスリリースにおける将来予想に関する記述は、本リリースに記載された日付時点の出来事または情報のみに関連しています。当社は、適用法により求められる場合を除き、新たな情報、将来の出来事、またはその他の理由により、本プレスリリースに記載された日付以降に将来予想に関する記述を更新または修正する義務を一切負いません。本プレスリリースは、当社の将来の実際の業績が当社の予想と大きく異なる可能性があることを理解した上でお読みください。

IR 連絡先：

KCSA戦略コミュニケーション

Phil Carlson

212.896.1233

ispire@kcsa.com

PR連絡先：

Ellen Mellody

570.209.2947

ispire@kcsa.com

