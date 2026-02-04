AstreyaがReliant Information Servicesを買収し、規制業界向けIT対応力を拡大





今回の買収により、コンプライアンス対応のサービス提供が強化され、エンタープライズ領域での事業基盤が拡大するとともに、ミッションクリティカルな業務への支援体制がさらに深まります。

カリフォルニア州サンノゼ、2026年2月3日 /PRNewswire/ -- AIファーストのグローバルITマネージドサービスおよびソリューションの大手プロバイダーであるAstreyaは本日、Reliant GroupからReliant Information Services, LLCを買収する正式契約を締結したと発表しました。この取引は、Astreyaにとって初の企業買収であり、優れたROIを実現する業界最高水準のマネージドITサービスをエンタープライズ顧客に大規模に提供するという、同社の長期的成長戦略における重要な節目となります。

Reliant Information Services（RIS）は10年以上にわたり、Fortune 500企業にとって信頼できるITパートナーとして、拡張性の高いマネージドITサービスを提供するとともに、ミッションクリティカルな業務を支えるマネージド技術専門知識を提供してきました。同社は、運用・セキュリティ・コンプライアンス要件が厳しいエンタープライズ顧客を含め、米国西部の主要市場において、複雑で高可用性が求められるIT環境を支援してきた豊富な実績を有しています。

この買収により、Astreyaは航空業界におけるプレゼンスを拡大し、業務の回復力、規制遵守、サービスの信頼性が不可欠とされる顧客関係者に対するマネージドITサービス提供において、その地位を一層強化します。統合後の組織は、米国太平洋岸北西部および南西部を含む、より広範な地域カバレッジに加え、より高度な分野別専門知識と、複雑化する技術環境を支える拡張されたサービス提供能力を顧客に提供します。

「今回の買収はAstreyaにとって重要な前進です」とAstreyaのCEOであるRomil Bahlは述べています。「初の企業買収として、慎重かつ戦略的な成長を重視する当社の姿勢を示すものです。Reliantは、規制の厳しいミッションクリティカルな分野における専門知識に加え、当社と価値観を共有する顧客第一主義の企業文化を有しています。重要なのは、同社が当社の3×3のプラクティス構成とAIファーストのマネージドサービス提供に完全に適合する点です。大手航空会社との長年にわたる企業間関係と、太平洋岸北西部での事業展開は、当社の顧客支援能力をさらに強化します。これらをAstreyaの世界各地での事業展開と組み合わせることで、統合後の当社は、世界中の航空会社顧客にサービスを提供できる体制が整います。」

本取引の一環として、Reliant Information Servicesの社長であるJesse Perbixが率いるReliant ISの経営陣がAstreyaに参画します。PerbixはRISのゼネラルマネージャーを務め、顧客、パートナー、従業員に対する事業の継続性を確保します。

「Astreyaは、当社の次の成長段階において、戦略面・文化面の両面で最適なパートナーとして際立っていました」とReliant GroupのCEOであるScott Nguyenは述べています。「会社をゼロから築き上げ、従業員100人超の規模まで成長させた今、当社の人材、顧客、そしてサービス提供に対する姿勢を重視してくれるパートナーを見つけることが極めて重要でした。この統合は、事業の継続的な成長と長期的な成功に向けて有利に働くものであり、今後はAstreyaの一員として新たな高みを目指すReliant ISのアドバイザーを務められることを大変楽しみにしています。」

Astreyaは今後、業界における専門性を強化し、グローバルな事業基盤を拡大し、イノベーションを加速させる戦略的投資を継続するとともに、測定可能な価値、業務の回復力、信頼できるパートナーシップの提供に引き続き注力していきます。

Astreyaについて

Astreyaは、複雑なテクノロジー環境の設計、導入、管理を通じて企業を支援する、グローバルITマネージドサービスプロバイダーです。ハイブリッド・クラウド、データセンター、ネットワーク・インフラ、デジタル・ワークプレイスにわたるエンドツーエンドのソリューションを提供しています。インテリジェントな自動化とAIは、効率化を促進し、サービス提供を加速させ、顧客の成長を阻む障壁を取り除くために、当社が構築するあらゆる領域に組み込まれています。

詳しくは、www.astreya.comをご覧いただくか、LinkedInでAstreyaをフォローしてください。

ロゴ - https://mma.prnasia.com/media2/2875473/Astreya_Reliant_Dual_Logo.jpg?p=medium600

お問い合わせ先：メディア問い合わせ先：Lauren Frazier、lfrazier@astreya.com、Astreyaマーケティング担当副社長

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com