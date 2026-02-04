AITO、2025年に42万台以上を納車して中国の高級車ランキングトップに





重慶（中国）、2026年2月3日 /PRNewswire/ -- スマート電気自動車メーカーSeres社の新エネルギー車「SERES NEV」の年間販売台数は2025年に47万台を突破し、業界大手としての地位を揺るぎないものとしました。同社の提携先ブランドのなかでも「AITO」の人気は特に際立っており、年間を通じて42万台以上の納車実績を叩き出し、中国市場で最も売れ筋の高級車ブランドに躍り出ました。この業績は、中国の高級新エネルギー市場におけるAITOの主導的立場と、高級車部門における中国ブランドの台頭を示すものです。



Cumulative Luxury Car Brand Sales in the Chinese Market, 2025



AITOの持続的な成功は偶然の産物ではありません。AITOの「快進撃」は、的確な製品ポジショニング、優れた機能、そしてユーザーからの高い評価の賜物であり、どれ一つ欠けても、20～60万元の価格帯で強力な品揃えは実現しなかったでしょう。なかでも、「AITO M9」の累計販売台数は27万台を超えており、21ヶ月間にわたって同部門の売れ筋No.1として君臨し、その驚異的な売れ行きは社会現象にまでなりました。

同時に、ファミリー層をターゲットにした「AITO M8」と「AITO M7」もそれぞれの部門でトップクラスの成績を収めました。特に「M8」は6ヶ月連続で40万元の価格帯におけるベストセラーモデルとなり、「M7」の累計販売台数は40万台の大台に乗せて市場の常識を塗り替えました。これら3つの主力モデルはともにブランドの勢いを牽引する原動力となり、高級車市場におけるAITOの競争力強化に貢献しました。



AITO Achieves Record Growth



販売面だけでなく、AITOに対する高い評価と車両価値が落ちにくいことが、好調な市場業績を維持する要因となっています。AITOは、中国自動車市場調査会社LandRoadの新エネルギー車ブランド指数 において、BMWやAudiといった従来の高級ブランドを上回りました。平均車両価格の40万人民元は、御三家（BMW、Benz、Audi）をも凌駕しており、まさに中国を代表する高級自動車ブランドになったといえるでしょう。今回の快挙は、AITOの規模における優位性と、ブランド評価、顧客からの信頼、価値の大幅な上昇を示すものであり、目の肥えた消費者の最有力候補としての地位を確立しています。

今後、AITOは世界市場に向けて事業を拡大し、技術のさらなる進歩と品揃えの拡充により、高級新エネルギー車市場における主導的地位をさらに強化していきます。AITOはさらに自信を深め、世界における中国自動車ブランドの地位により大きな飛躍をもたらすでしょう。

