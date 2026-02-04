エジプトのKHUFU′S、MIDDLE EAST & NORTH AFRICA′S 50 BEST RESTAURANTS 2026でNO.1に





アブダビ、アラブ首長国連邦, 2026年2月3日 /PRNewswire/ -- アブダビのEmirates Palace Mandarin Orientalで、S.Pellegrino & Acqua Panna提供の第5回「Middle East & North Africa's 50 Best Restaurants 2026」の授賞式が開催され、エジプト、ギザのKhufu'sが「The Best Restaurant in the Middle East & North Africa 2026」に輝きました。このリストには、マラケシュ、ベイルート、ドーハ、カサブランカ、アンマンを含む地域の14都市のレストランが掲載されており、16店のニューエントリーが今年初掲載されています。



Khufu’s in Giza, Egypt, takes the No.1 spot in Middle East & North Africa’s 50 Best Restaurants 2026, sponsored by S.Pellegrino & Acqua Panna



1-50位の全リストを見るには、こちらをクリックしてください。

エジプト料理の伝統に対する深い尊敬の念を店の理念とするKhufu'sは、洗練されたモダンな解釈によってナイル渓谷の味を讃えています。大ピラミッドの影に位置し、コンテンポラリーなエジプト料理と世界有数の象徴的なロケーションが融合したダイニング体験を提供しています。

これに続いたのがKinoya (No.2)、Trèsind Studio (No.3)、Orfali Bros (No.4)の3店で、いずれもドバイを拠点とするレストランです。No.4の店は前回まで3年連続でNo.1を維持しました。トップ5リスト最後のNo.5に輝いたのはベイルートのBeihouseで、「Highest New Entry Award」も受賞しています。

特別賞の受賞店のうち、Reif Kushiyaki Cairo (No.20)は順位を27上げており、「Highest Climber Award」を獲得しました。 Dara Dining by Sara Aqel (No.30)のSara Aqel氏はElle & Vire Professionnel提供の「MENA's Best Female Chef」を受賞し、Omar Orfali氏とWassim Orfali氏の兄弟はValrhona提供の「MENA's Best Pastry Chef Award 」を受賞しました。 Sufret Maryam (No.7)のSalam Dakkak氏とBait Maryamは、「Sevenrooms Icon Award」を受賞しました。 Trèsind Studio (No.3)のHimanshu Saini氏は「Estrella Damm 0.0% Chefs' Choice Award」を受賞し、Farmers (No.49)はilly提供の「Sustainable Restaurant Award」を受賞しました。

今回の授賞式に先立ち、3人の特別賞受賞者も発表されました。Baraka Destinationsの創設者のMuna Haddad氏は、ヨルダンにおけるホスピタリティ・観光業に対する地域社会重視の姿勢が評価され「Champions of Change Award」を受賞しました。Royal Mansour MarrakechのLa Grande Table Marocaine (No.19)は、モロッコの洗練された外食産業に対する献身が評価され、「Art of Hospitality Award」を受賞しました。ドバイのMiddle Childは、将来の「MENA's 50 Best Restaurants」入りの潜在力が評価され、「One To Watch Award」を受賞しました。

このリストは、MENA地域全体から集まった250人の独立した専門家で構成されるMENA's 50 Best Restaurants Academyが編集したものです。詳細はこちらをご覧ください 。

メディアセンター：https://mediacentre.theworlds50best.com

写真: https://mma.prnasia.com/media2/2876236/50_Best.jpg?p=medium600

PDF - https://mma.prnewswire.com/media/2872087/50_Best.pdf

ロゴ: https://mma.prnasia.com/media2/2863684/50_Best_Logo.jpg?p=medium600

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com