【最新治療・舌下神経刺激療法も紹介】睡眠時無呼吸症候群と栄養、生活習慣病の密接な関係性について第41回日本栄養治療学会学術集会スポンサードセミナーで講演
CUCホスピス×地域医療未来創造ネットワーク（NRHA/ナーハ）、2/14パシフィコ横浜で開催
ホスピス型住宅「ReHOPE」などを運営する株式会社シーユーシー・ホスピス（本社：東京都港区、代表取締役：藪 康人、以下「当社」）は、2026年2月14日（土）にパシフィコ横浜ノースで開催される「第41回日本栄養治療学会学術集会（JSPEN）」にて、一般社団法人地域医療未来創造ネットワーク（NRHA/ナーハ）（本部：東京都中央区、代表理事：梅村 将成）と合同でスポンサードセミナーを開催いたします。
本セミナーでは、座長に医療法人社団西日本平郁会 理事長 城谷典保先生を、演者に日本睡眠学会指導医・専門医である医療法人RESM 理事長 白濱龍太郎先生をお迎えし、睡眠時無呼吸症候群（以下、「SAS」）と栄養、生活習慣病の密接な関係について、最新の知見を交えて講演いたします。当社はホスピス型住宅の運営を通じ、ご入居者さまのQOL（生活の質）の基盤となる『睡眠』と『栄養』の重要性に向き合ってまいりました。健康的な生活に不可欠なこのテーマについて、本セミナーを通じて、最新の医学的知見を共有し、社会全体の長期的な健康維持に貢献してまいります。
■講演内容
本セミナーでは、現代社会の大きな課題である生活習慣病とSASの関連性に着目し、最新の医学的知見に基づいた「睡眠と栄養」の双方向からのアプローチについて解説します。
睡眠と肥満の「負の連鎖」：SASと肥満の間には、相互に悪化させ合う「負の連鎖」が存在します。SASによる睡眠不足が食欲を制御するホルモン（レプチン・グレリン）のバランスを乱し、過食と肥満を招くことで、さらにSASが悪化する悪循環が生じるのです。健康維持の妨げとなる「負の連鎖」のメカニズムについて解説します。
血管の健康を守る栄養戦略： 体内の炎症を抑える抗酸化物質やオメガ3脂肪酸（魚・ナッツ類）、肥満予防に寄与する食物繊維の摂取など、SAS発症リスクを低減させるための食事を提示します。
最新治療の紹介： 従来のCPAP治療や生活習慣の是正に加え、新たに日本で保険適用となった「舌下神経刺激療法」についても解説します。
■ 登壇者プロフィール
座長：城谷 典保（しろたに のりやす）先生
1976年に関西医科大学医学部卒業の後、東京女子医科大学病院に勤務する。1986年から同病院外科専門医（専従スタッフ）として多くの手術を行い、2006年から東京女子医科大学医学部外科教授として臨床、教育、研究に携わる。また、同年より東京女子医科大八千代医療センター副院長として、地域医療や病診連携に関わり、急性期病院から在宅医療への移行を推進する。2011年の退職後、かかりつけ医として地域医療、訪問診療、在宅看取り等を行い地域包括ケアや地域緩和ケアの普及に努めている。2023年に現職・西日本平郁会 理事長就任。本セミナーを共催する一般社団法人地域医療未来創造ネットワーク（NRHA/ナーハ）の理事を務める。
演者：白濱 龍太郎（しらはま りゅうたろう）先生
2002年筑波大学医学群卒業。東京医科歯科大学大学院修了（医学博士）。ハーバード大学医学部および公衆衛生大学院客員研究員を経て、医療法人RESM理事長、日本ライフスタイル医学会会長を務める。現在は慶應義塾大学にて訪問准教授、順天堂大学及び福井大学にて客員准教授として教鞭を執る傍ら、日本睡眠学会指導医・専門医として睡眠医学の普及に尽力している。
■ 開催概要
学会名： 第41回日本栄養治療学会学術集会 スポンサードセミナー
日時：2026年2月14日（土）13:30 〜 14:30
会場：パシフィコ横浜ノース 1階 第4会場 G8(〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい1丁目1-2）
演題：睡眠と代謝栄養、生活習慣病との深い関係
座長：城谷 典保 先生（医療法人社団西日本平郁会 理事長）
演者：白濱 龍太郎 先生（医療法人RESM 理事長）
共催：一般社団法人地域医療未来創造ネットワーク、株式会社シーユーシー・ホスピス
【関連情報：展示ブースのご案内】
学会期間中の2月13日（金）・14日（土）の両日、パシフィコ横浜 展示ホールC/D内にホスピス型住宅「ReHOPE」の食事提供体制や栄養管理の取り組みをご紹介する展示ブース（ブース番号：36）を設置いたします。セミナーと併せまして、ぜひお立ち寄りください。
■ メディア関係者のご参加・ご取材について
本セミナーへのご参加には、ー荳爐里申し込み、学会への参加登録、セミナーの申し込みの全てが必要となります。事前にお申し込みの上、セミナー会場にご来場ください。
ー荳爐凌修傾み
本セミナーのご取材を希望される場合は、以下のメールアドレスよりお申し込みください。
取材お申し込みメールアドレス：pr@cuc-jpn.com
申込締切： 2026年2月12日（木）正午
学会への参加登録
参加登録ページ：https://www.congre.co.jp/jspen2026/contents/registration.html
セミナーの申し込み
以下のURLより参加登録マイページにログインいただき、「共催セミナー」の項目から「共催セミナー申込」ボタンをクリックし、「スポンサードセミナー 03」にご登録ください。
参加登録ページ：https://www.miceregi.jp/reg/jspen2026/my/login/login.html
■ 株式会社シーユーシー・ホスピスについて
がん末期や神経難病の方のためのホスピス型住宅や、訪問看護・介護事業所を運営。全国57か所にてサービスを展開しています（2026年1月末時点）。
※株式会社シーユーシー・ホスピスは株式会社シーユーシーの100％子会社です。
社名：株式会社シーユーシー・ホスピス
本社所在地：東京都港区芝浦3丁目1−1 msb Tamachi 田町ステーションタワーN 15階
設立：2017年3月3日
代表者：代表取締役 藪 康人
事業内容：ホスピス型住宅運営、訪問看護事業所運営、訪問介護事業所運営
URL ：https://cuc-hospice.com/
■一般社団法人 地域医療未来創造ネットワーク（NRHA/ナーハ）について
全国約400以上の医療機関や介護施設が加盟し、総勢10,000名を超える医療介護従事者が所属する大規模医療介護グループです。組織の垣根を越えた連携を通して、地域医療の発展への貢献を目指しています。急性期病院から在宅医療まで多岐にわたる会員が連携し、住み慣れた地域で誰もが安心して暮らせる地域包括ケアシステムの実現に向けて活動しています。
法人名：一般社団法人 地域医療未来創造ネットワーク
設立：2024年8月8日
代表者：代表理事 梅村 将成
事業内容：医療介護コミュニティの運営、医療介護に関する調査研究
URL：https://nrha-jpn.com/
本件に関するお問合わせ先
株式会社シーユーシー・ホスピス 担当者名：広報担当 片柳
E-mail：pr@cuc-jpn.com
