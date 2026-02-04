《初開催》約2000点のシマエナガグッズが集結！「シマエナガマーケット in SHINJUKU」

会期：2026 年2月12日（木）〜25日（水）



会場：京王百貨店 新宿店 7階 シーズンスペース



営業時間：10時〜20時











京王百貨店 新宿店では、2026年2月12日(木)〜25日(水)の期間、7階シーズンスペースにて「シマエナガマーケット in SHINJUKU」を初開催します。雪の妖精と言われる北海道の野鳥「シマエナガ」のモチーフの雑貨や文具、書籍まで「ことりカフェ」がセレクトした約30の作家・メーカーの約2,000点が集結した期間限定のPOP UPショップです。＜グッズの一例＞●biite「トリの巣 キーフック シマエナガ」 1,320円サイズ：380×60×90mm