こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
《初開催》約2000点のシマエナガグッズが集結！「シマエナガマーケット in SHINJUKU」
シマエナガ作家「ぴよ手帖」さん直筆サイン入りの「シマエナガのずかん」を50冊限定で販売
京王百貨店 新宿店では、2026年2月12日(木)〜25日(水)の期間、7階シーズンスペースにて「シマエナガマーケット in SHINJUKU」を初開催します。雪の妖精と言われる北海道の野鳥「シマエナガ」のモチーフの雑貨や文具、書籍まで「ことりカフェ」がセレクトした約30の作家・メーカーの約2,000点が集結した期間限定のPOP UPショップです。
＜グッズの一例＞
●biite
「トリの巣 キーフック シマエナガ」 1,320円
サイズ：380×60×90mm
●ぴよ手帖
「マルマンスケッチブック」 825円
サイズ：W177×H122mm
素材：表紙:コートボール 用紙:画用紙 並口
●Gakken
学研のえほんずかん 「シマエナガのずかん」 1,430円
判型W205×H215mm ページ数32頁
ぴよ手帖（絵）・上田恵介（監修）
ぴよ手帖さんの直筆サイン入りを限定50冊販売します。１冊まるごとシマエナガのことがわかる図鑑です。
※本リリースに掲載の価格表示はすべて税込です。画像はすべてイメージです。
会期：2026 年2月12日（木）〜25日（水）
会場：京王百貨店 新宿店 7階 シーズンスペース
営業時間：10時〜20時
会場：京王百貨店 新宿店 7階 シーズンスペース
営業時間：10時〜20時
京王百貨店 新宿店では、2026年2月12日(木)〜25日(水)の期間、7階シーズンスペースにて「シマエナガマーケット in SHINJUKU」を初開催します。雪の妖精と言われる北海道の野鳥「シマエナガ」のモチーフの雑貨や文具、書籍まで「ことりカフェ」がセレクトした約30の作家・メーカーの約2,000点が集結した期間限定のPOP UPショップです。
●biite
「トリの巣 キーフック シマエナガ」 1,320円
サイズ：380×60×90mm
●ぴよ手帖
「マルマンスケッチブック」 825円
サイズ：W177×H122mm
素材：表紙:コートボール 用紙:画用紙 並口
●Gakken
学研のえほんずかん 「シマエナガのずかん」 1,430円
判型W205×H215mm ページ数32頁
ぴよ手帖（絵）・上田恵介（監修）
ぴよ手帖さんの直筆サイン入りを限定50冊販売します。１冊まるごとシマエナガのことがわかる図鑑です。
※本リリースに掲載の価格表示はすべて税込です。画像はすべてイメージです。