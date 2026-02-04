《初開催》約2000点のシマエナガグッズが集結！「シマエナガマーケット in SHINJUKU」

写真拡大 (全8枚)

シマエナガ作家「ぴよ手帖」さん直筆サイン入りの「シマエナガのずかん」を50冊限定で販売







会期：2026 年2月12日（木）〜25日（水）

会場：京王百貨店 新宿店　7階 シーズンスペース

　営業時間：10時〜20時




　京王百貨店 新宿店では、2026年2月12日(木)〜25日(水)の期間、7階シーズンスペースにて「シマエナガマーケット in SHINJUKU」を初開催します。雪の妖精と言われる北海道の野鳥「シマエナガ」のモチーフの雑貨や文具、書籍まで「ことりカフェ」がセレクトした約30の作家・メーカーの約2,000点が集結した期間限定のPOP UPショップです。

＜グッズの一例＞







●biite

「トリの巣　キーフック　シマエナガ」　1,320円

サイズ：380×60×90mm








●ぴよ手帖

「マルマンスケッチブック」　825円

サイズ：W177×H122mm

素材：表紙:コートボール 用紙:画用紙 並口







●Gakken

学研のえほんずかん 「シマエナガのずかん」　1,430円

判型W205×H215mm　ページ数32頁

ぴよ手帖（絵）・上田恵介（監修）

ぴよ手帖さんの直筆サイン入りを限定50冊販売します。１冊まるごとシマエナガのことがわかる図鑑です。

※本リリースに掲載の価格表示はすべて税込です。画像はすべてイメージです。