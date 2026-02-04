各位

観光需要分散のための地域観光資源のコンテンツ化促進事業説明会のご案内



観光庁では、「観光需要分散のための地域観光資源のコンテンツ化促進事業」の説明会を

令和８年２月13日（金）に開催することになりましたのでお知らせいたします。

■ 説明会実施概要

・開催日時：令和８年２月13日（金）13:00～14:00（60分）

・場 所：オンライン（ZOOMを活用したウェビナー形式での実施）

・内 容：

■ 事業概要

■ 申請のポイント

■ 質疑応答

・参加方法：説明会への参加をご希望の方は、事前に参加登録をお願いいたします。

以下の本事業サイトより、説明会の申込フォームにアクセスの上ご登録ください。

【本事業サイトURL】 https://juyobunsan.go.jp/

※事業説明会当日のURLは、お申し込み完了後にご案内いたします。

・そ の 他 ：事業説明会のアーカイブ動画、資料、Q＆Aは、説明会終了後本事業サイトにて公開

いたします。

内容につきましては、都合により変更となる場合がございます。

■ 観光需要分散のための地域観光資源のコンテンツ化促進事業概要

本事業は、観光による経済効果を全国津々浦々に波及させ、観光消費を効果的に拡大させるとともに、

持続的な地方誘客によりオーバーツーリズムの解消につながるよう、インバウンド観光客の需要分散に

資する観光コンテンツ供給の促進を目的とし、地方公共団体、DMO、民間事業者等による、多様な地域

資源を活用した観光コンテンツの造成や情報発信、販路開拓等を総合的に支援します。また、品質を高め

たインバウンド向けの高単価な観光コンテンツや、地域産業への波及効果が期待できるガストロノミー

分野の観光コンテンツ造成等を重点的に支援します。（添付事業概要資料参照）

＜補助対象＞

地方公共団体、DMO、民間事業者等

＜補助額＞

①新創出型 ： 400万円まで定額、400万円を超える部分は事業費2,100万円まで補助1/2

（最低事業費 600万円）

②分野特化型（ガストロノミー）： 400万円まで定額、400万円を超える部分は事業費2,500万円まで

補助1/2（最低事業費 600万円）

③品質向上型： 800万円まで定額、800万円を超える部分は事業費4,200万円まで補助1/2

（最低事業費1,200万円）

<公募期間>

令和８年２月27日（金）13:00～４月２日（木）12:00 ※締切厳守