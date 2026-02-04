こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【京王百貨店 新宿店】2/9（月）肉の日にちなんで「肉グルメフェア」を開催店自慢の肉弁当＆肉惣菜のほか、通常価格のままで「増量サービス」やお得なセールも
会期：2月5日（木）〜2月18日（水）
会場：京王百貨店 新宿店B1・MB階 食品街
京王百貨店 新宿店 食品街（B1階 生鮮・グロサリー売場・MB階 惣菜売場）では、2月5日(木)〜18日(水)の期間、「肉グルメフェア」を開催します。肉弁当・肉惣菜の名店が作る「ごちそう肉グルメ」を展開するほか、通常価格のままで「増量サービス」やお買い得価格のセールも多数展開します。
https://digitalpr.jp/table_img/2943/127643/127643_web_1.png
■「ごちそう肉グルメ」本年のラインアップと前年の売上ベスト3
【本年の「ごちそう肉グルメ」ラインアップ一例】
◎肉弁当
●MB階 浅草今半 2/9（月）限定「神戸ビーフ丼」（1折）1,782円〈10点〉
●MB階 おこわ米八「米八すき焼き重」（1折）1,249円〈各日20点〉
●MB階 なだ万厨房「お肉料理となごみ御膳」（1折）2,079円〈各日6点〉
●MB階 イーション「デミグラスハンバーグ＆牛サガリのガーリックライス御膳〜黒胡椒香る旨辛仕立て〜」（1折）1,380円〈各日60点〉
★前年 弁当部門1位
●MB階 崎陽軒「シウマイ弁当」（1折）1,180円
★前年 弁当部門3位
●MB階 仙臺たんや 利久 2/9（月）〜14（土）限定
「牛たん丼弁当 塩味ましまし」（1折）1,296円 〈各日30点〉
●MB階 博多 肉の壱丁田「辛子めんたい高菜の牛焼肉重」（1折）1,620円〈各日10点〉
◎肉惣菜
★前年 惣菜部門2位
●MB階 とんかつ まい泉「特製ヒレかつ」（1枚）832円
●MB階 とんかつ まい泉「特製ヒレかつ」（1枚）832円
●MB階 京料理 美濃吉「丹波若どりの西京焼き」（100g当り）789円
●MB階 麻布あさひ「鹿児島いいとこ鶏 木桶醤油から揚げ」（1パック）999円〈各日10点〉
●MB階 さぼてん「特撰やわらかヒレかつと三元麦豚上ロースかつ食べ比べパック」
（1パック）1,311円〈各日10点〉
（1パック）1,311円〈各日10点〉
●MB階 神戸コロッケ「じゃが牛コロッケ」（1個）199円〈各日30点〉
●MB階 PAOPAO「肉シューマイ」（8個入）787円
【前年の「肉グルメ」売上ベスト3】
●弁当部門
1位 崎陽軒 シウマイ弁当
2位 イーション 山形育ちのハンバーグ御膳
3位 仙臺たんや利久 牛たん丼弁当 塩味ましまし
●惣菜部門
1位 PAOPAO 黒豚シューマイ12個入
2位 とんかつ まい泉 特製ヒレカツ1枚
3位 柿安ダイニング ガーリックローストビーフ 100ｇ
●弁当部門
1位 崎陽軒 シウマイ弁当
2位 イーション 山形育ちのハンバーグ御膳
3位 仙臺たんや利久 牛たん丼弁当 塩味ましまし
●惣菜部門
1位 PAOPAO 黒豚シューマイ12個入
2位 とんかつ まい泉 特製ヒレカツ1枚
3位 柿安ダイニング ガーリックローストビーフ 100ｇ
■通常価格でボリュームアップ！「増量サービス」
●MB階 サラダカフェ 2/7（土）→11（水・祝）限定
「生ハムと玉ねぎのマリネ〜柑橘ソース仕立て〜」（100g当り）【生ハム29％増量】598円〈各日2kg〉
●B1階 ローマイヤ 2/7（土）・8（日）限定
「仙台牛ローストビーフ〈もも〉」（130g）【通常より30％増量】1,944円〈各日10点〉
●B1階 肉の匠いとう 2/14（土）→18（水）限定
「北海道産かみふらの和牛切り落とし」（100g当り）
【300g以上購入で100g増量】880円〈各日先着10名〉
●MB階 博多 肉の壱丁田 2/7（土）→11（水・祝）限定
「壱丁田牛めし」（1折） 【通常より牛肉29％増量】1,296円〈各日10点〉
■お得なセールも多数展開
●B１階 肉の匠いとう 2/9（月）限定
【肉の日SALE】対面ケース内全品 通常価格より2割引き
毎月29日実施で大好評の肉の日SALEを、
2/9（月）にも実施。銘柄牛・豚・鶏をお買い得価格で提供します。
●B１階 肉の匠いとう 2/14（土）〜2/17（火）限定
【生活応援SALE】国内産黒毛和牛ロース 通常価格より半額
適度な脂と柔らかい肉質が特徴の黒毛和牛ロースは、ステーキ、すき焼きなどにおすすめです。
●B1階 浅草今半 2/7（土）→9（月）限定
【肉の日限定パック】（カットステーキ290g・焼肉切り落とし290g）2,900円〈各日15点〉
目利きのプロが選んだ、深くまろやかな味わいの黒毛和牛を、
肉＝29（ニク）にちなんだ限定価格にてご提供。
●MB階 仙臺たんや 利久 2/5（木）→11（水・祝）限定
「牛たんときざみチャーシュー丼弁当」（1折）1,006円〈各日30点〉
●MB階 博多 肉の壱丁田 2/14（土）→18（水）限定
「国産牛のカットステーキ膳」（1折）1,308円〈各日10点〉
●MB階 サラダカフェ 2/7（土）→11（水・祝）限定
「生ハムと玉ねぎのマリネ〜柑橘ソース仕立て〜」（100g当り）【生ハム29％増量】598円〈各日2kg〉
●B1階 ローマイヤ 2/7（土）・8（日）限定
「仙台牛ローストビーフ〈もも〉」（130g）【通常より30％増量】1,944円〈各日10点〉
●B1階 肉の匠いとう 2/14（土）→18（水）限定
「北海道産かみふらの和牛切り落とし」（100g当り）
【300g以上購入で100g増量】880円〈各日先着10名〉
●MB階 博多 肉の壱丁田 2/7（土）→11（水・祝）限定
「壱丁田牛めし」（1折） 【通常より牛肉29％増量】1,296円〈各日10点〉
■お得なセールも多数展開
●B１階 肉の匠いとう 2/9（月）限定
【肉の日SALE】対面ケース内全品 通常価格より2割引き
毎月29日実施で大好評の肉の日SALEを、
2/9（月）にも実施。銘柄牛・豚・鶏をお買い得価格で提供します。
●B１階 肉の匠いとう 2/14（土）〜2/17（火）限定
【生活応援SALE】国内産黒毛和牛ロース 通常価格より半額
適度な脂と柔らかい肉質が特徴の黒毛和牛ロースは、ステーキ、すき焼きなどにおすすめです。
●B1階 浅草今半 2/7（土）→9（月）限定
【肉の日限定パック】（カットステーキ290g・焼肉切り落とし290g）2,900円〈各日15点〉
目利きのプロが選んだ、深くまろやかな味わいの黒毛和牛を、
肉＝29（ニク）にちなんだ限定価格にてご提供。
●MB階 仙臺たんや 利久 2/5（木）→11（水・祝）限定
「牛たんときざみチャーシュー丼弁当」（1折）1,006円〈各日30点〉
●MB階 博多 肉の壱丁田 2/14（土）→18（水）限定
「国産牛のカットステーキ膳」（1折）1,308円〈各日10点〉
※本リリースに掲載の価格表示はすべて税込みです。画像はすべてイメージです。
関連リンク
肉グルメHP
https://www.keionet.com/info/shinjuku/news/niku-gourmet.html