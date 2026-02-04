ラボグロウンダイヤモンドの輝きに猫耳をあしらった磁気ネックレス

エシカルジュエリー「リエリィ ラボグロウンダイヤモンドネックレス mew」

2月19日（木）より数量限定販売

～地球に優しく、猫好きの心を掴むサスティナブルな逸品～

公式サイト：https://lierrey.colantotte.jp Instagram：＠lierrey_official X：@LierreyJP

磁気健康ギア「Colantotte（コラントッテ）」の製造・販売元である株式会社コラントッテ(本社：大阪市中央区、代表取締役社長：小松 克已)は、磁気のチカラで女性をサポートするブランド『Lierrey（リエリィ）』から2月22日の「猫の日」に先駆け、猫モチーフの新作ネックレス「リエリィ ラボグロウンダイヤモンド ネックレス mew(ミュー)」を2026年2月19日（木）より公式オンラインストア、及び直営店で数量限定販売いたします。

リエリィ ラボグロウンダイヤモンド ネックレス mew（99,000円／税込）



地球環境に配慮したサスティナブル素材のラボグロウンダイヤモンドを1粒あしらった可愛らしい猫耳デザイン。ファッションとエシカルを両立した猫好きにはたまらない逸品です。デザインを損なわない小さな150ミリステラの永久磁石8個をN極S極交互に配し、磁気のチカラで血行改善、コリを緩和します。愛らしい猫耳モチーフは、2月22日の猫の日に合わせてお楽しみいただきたいアイテム。猫好き気分をアップして日常を楽しく彩ります。

リエリィ ラボグロウンダイヤモンド ネックレス mew

着用イメージ トップデザイン 磁石配置

・0.4ct（約4.7㎜）のラボグロウンダイヤモンドを1粒使用

・希土類永久磁石150ミリテスラを8個N極S極交互配列で配置

・チェーンは約1.2㎜幅で女性らしい華奢な雰囲気を表現

・磁石カプセルは内蔵磁石が見えない新設計

・トップ、チェーン、磁石カプセル、留め具の素材は人体に優しく耐食性を備えたSUS316Lを使用

・耐久性のよいイオンプレーティングを採用

・価格：99,000円（税込）

・医療機器認証番号：304AGBZX00014000

【製品詳細ページ】https://www.colantotte.jp/product/ddaae

OTONA SALONE掲載中 ＞＞＞ https://otonasalone.jp/661934/

「ラボグロウンダイヤモンド」について

最先端の技術を用いて作られるダイヤモンドで、天然ダイヤモンドと全く同じ化学組成、結晶構造、物理的特性を持っています。天然ダイヤモンド採掘の背景には、環境破壊、過酷な労働や紛争などの問題がありますが、ラボグロウンダイヤモンドは文字通りラボ（研究所）で生まれるためサスティナブルなダイヤモンドとも言えます。

【エシカルジュエリー ページ】https://lierrey.colantotte.jp/product/ethical-jewelry/

ラボグロウンダイヤモンドについて

マグネライフ・ケアについて

磁気治療器のパイオニアであるコラントッテが25年以上かけて培ってきた磁気研究データを活かし、血行を改善する磁気の効果を最大化するために、N極とS極を交互に配列。磁力が繋がることで点ではなく面で磁力の効果が得られ、装着部位のコリの改善及び血行の改善が期待できます。

毎日の生活に溶け込み、ケアを日常化できるデザインと確かな技術を両立した「マグネライフ・ケア」で体の不調をケアします。

Lierreyネックレス 着用中のイメージ

広範囲に届く、N極S極交互配列

『Lierrey』について

女性たちに、笑顔の“流れ”をつくりたい。そんな想いから誕生

多忙でケアが大事になってくるものの、なかなか時間が割けない現代の女性。そんな女性を一人でも多く笑顔にすることで、家族や社会も笑顔にしたいという考えの下、ブランド『Lierrey』は誕生しました。

『Lierrey』では体の悩みを本質的に見直し、長年の磁気研究を軸に血流などの“流れ”に着目。日常的なケアをトータルに組み合わせ、暮らしながら整えていく「マグネライフ・ケア」を提案。自分を守ることが誰かを守ることにつながるようなアクションも組み合わせ、女性たちの健やかな生き方をサポートしてまいります。

ブランドサイト：https://lierrey.colantotte.jp/

『Lierrey』の販売・ショップ

・直営店

https://lierrey.colantotte.jp/official-store/ （一部の店舗にて取り扱い予定）

・公式オンラインストア

https://www.colantotte.jp/search?brand_code=lierrey

磁気の健康ケアのメカニズム

「血流を改善する」磁気のチカラ

着用すると血流や筋肉に作用し、筋肉内の血行を改善することで、コリの悪循環を断ち切ります。

●女性に嬉しい磁気の３つの特長

1. つけっぱなしでOK：湿布や塗り薬のように貼り替えや塗りなおしがないから、つけたままで大丈夫

2. 薬剤を使わないからやさしい：薬剤を使わないから、肌への負担が少ない

3. 環境やお財布にもやさしい：繰り返し使用でき、電池や充電も不要

独自の血流改善アプローチ

血行を改善する磁気の効果を、より最大化するためにコラントッテ独自のN極S極交互配列で磁石を配置。磁力が繋がることで点ではなく面でより広範囲で磁力の効果が得られます。磁気治療器のパイオニアであるコラントッテが25年以上かけて培ってきた磁気研究が活かされています。