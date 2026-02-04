前臨床受託研究機関サービス市場、医薬品パイプライン拡大により2035年までに153億ドルへ到達見込み
バイオ医薬品、腫瘍研究、迅速な臨床試験開始申請スケジュールが外部委託前臨床試験の持続的需要を促進
前臨床受託研究機関サービス市場は、製薬企業およびバイオテクノロジー企業が複雑な医薬品候補を臨床開発段階へ進めるために外部パートナーへの依存を強める中、引き続き勢いを増しています。2025年には世界市場は62億4,610万ドルに達し、2020年以降、年平均成長率10.9%で成長しました。
今後、市場は2025年の62億4,610万ドルから2030年には99億4,350万ドルへ、年平均成長率9.7%で拡大し、その後2030年以降は年平均成長率9.1%で成長し、2035年には153億3,600万ドルに達すると予測されています。
活発な研究開発活動が過去の成長を支援
過去期間の成長は、臨床試験数の着実な増加と強固な治療パイプライン、ならびにライフサイエンス分野における研究開発支出の増加によって支えられました。製薬およびバイオテクノロジー産業の拡大に加え、厳格な規制要件および適正試験所基準遵守要件が、専門的前臨床サービスへの需要をさらに強化しました。
しかしながら、前臨床試験の高コストおよび熟練専門人材の不足により、一部地域では供給能力と価格に関する圧力が生じ、市場成長の制約となりました。
バイオ医薬品と迅速な臨床移行が将来需要を牽引
今後、前臨床受託研究機関サービスの需要は、バイオ医薬品および細胞・遺伝子治療パイプラインの急速な拡大、ならびに臨床試験開始申請対応試験を必要とする医薬品候補数の増加によって牽引されると予想されます。スポンサー企業は臨床移行までの時間短縮および初回ヒト投与試験の迅速化を重視しており、受託研究機関への依存度はさらに高まっています。
潜在的な課題としては、規制の不確実性および世界的な遵守基準の変化、熟練人材不足に起因する供給能力制約、さらに研究サプライチェーンに対する貿易摩擦および関税の影響が挙げられます。
毒性および安全性評価が引き続き中核分野
サービス別では、毒性および安全性評価が2025年に最大セグメントとなり、市場の26.7%、16億6,730万ドルを占めました。これは規制申請において安全性データが重要な役割を果たすことを反映しています。
今後は、スポンサー企業が有効性および安全性の早期指標を求める中、バイオマーカー開発が最も速く成長するサービス分野となり、2025年から2030年にかけて年平均成長率11.6%で拡大すると予測されています。
小動物モデルが研究設計を主導
動物モデル別では、小動物モデルが2025年に市場全体の72.7%、45億3,830万ドルを占めました。小動物モデルは、2030年まで年平均成長率10.1%で拡大し、最大かつ最も速く成長するセグメントであり続けると予測されています。これは、多様な治療領域における適用性の広さと、大動物研究と比較したコスト効率の高さを反映しています。
腫瘍領域が疾患別で最大
疾患領域別では、腫瘍分野が2025年に市場の30.3%、18億9,080万ドルを占め、最大セグメントとなりました。腫瘍分野は、がん治療薬における継続的な革新に支えられ、2025年から2030年にかけて年平均成長率11.7%で成長する最も速い疾患分野になると予測されています。
