コージェネレーション設備市場は、分散型電力の採用により年平均成長率（CAGR）7.22％で拡大し、2035年までに644億5000万米ドルに達する見込みで、エネルギー効率化の急成長が期待されている
コージェネレーション設備市場は、2025年から2035年までに321億米ドルから644億5000万米ドルに達する見込みです。この期間における年平均成長率（CAGR）は7.22％と予測されています。コージェネレーション（CHP）は、熱と電力を効率よく同時に生成するシステムであり、産業界での需要が急速に高まっています。最新の技術革新と厳格な環境規制を背景に、市場は持続的な成長を見込んでいます。
市場を牽引する要因
よりクリーンで効率的なエネルギーソリューションへの移行
環境への負担を軽減し、エネルギー効率を最大化するため、世界中でコージェネレーションシステムの導入が進んでいます。特に、川崎重工業の30MWガスタービンシステムなどが示すように、アジアにおけるガスベースのシステムへの移行は顕著であり、これにより高効率で低CO?排出のコージェネレーション設備への需要が増加しています。
【 無料サンプル 】
当レポートの無料サンプルは、こちらからお申し込みいただけます :
https://www.reportocean.co.jp/request-sample/cogeneration-equipment-market
水素対応技術の採用
水素対応技術は、コージェネレーション設備市場の未来を形作る重要なトレンドです。2024年にヤンマーとダイガスエネルギーが成功裏に水素混合燃料を使用したコージェネレーションシステムを試験運転したことが示すように、水素を利用したエネルギーシステムの導入は今後の市場拡大の原動力となります。
市場の制約
初期投資コストが高い
コージェネレーションシステムの導入には多額の初期投資が必要で、特に中小企業にとっては大きな負担となることが課題です。システムの設置や試運転のコストが高いため、市場普及の障害となっています。例えば、イノプレックスの発電機1台あたりのコストが高いため、導入には慎重な検討が求められます。
市場機会
技術革新と地域間の協力
コージェネレーション設備の技術革新が進んでおり、再生可能エネルギー源との統合やマイクログリッドシステムの導入が進んでいます。特に、北米やアジアにおけるコージェネレーション設備市場の成長は、各地域の企業投資や政府の支援によって後押しされています。
主要企業のリスト：
● Kawasaki Heavy Industries, Ltd.
● Bosch Group
● Innovative Steam Technologies Inc.
● Kohler Co.
● Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.
● Wood PLC (Foster Wheeler AG)
● ANDRITZ AG
● Siemens Aktiengesellschaft
● 2G Energy AG
● ABB Group
● Aegis Energy
● EDF Group
● BDR Thermea Group B.V.
● Baxi Group
● Capstone Turbine Corporation
● Rolls-Royce plc.
環境規制への適応と省エネルギー
厳格な環境規制に適応するため、産業界では熱と電力を同時に生成する効率的なコージェネレーションシステムの需要が高まっています。特に、低炭素エネルギーシステムの導入が進んでおり、これが市場の成長を促進しています。
市場セグメンテーション
燃料別市場
2025年、天然ガスはコージェネレーション設備市場で主な役割を果たしており、燃料としての利用が最も広がっています。天然ガスベースのシステムは高効率で、エネルギー供給の安定性とコスト効率を提供するため、主要産業で選ばれています。
市場を牽引する要因
よりクリーンで効率的なエネルギーソリューションへの移行
環境への負担を軽減し、エネルギー効率を最大化するため、世界中でコージェネレーションシステムの導入が進んでいます。特に、川崎重工業の30MWガスタービンシステムなどが示すように、アジアにおけるガスベースのシステムへの移行は顕著であり、これにより高効率で低CO?排出のコージェネレーション設備への需要が増加しています。
【 無料サンプル 】
当レポートの無料サンプルは、こちらからお申し込みいただけます :
https://www.reportocean.co.jp/request-sample/cogeneration-equipment-market
水素対応技術の採用
水素対応技術は、コージェネレーション設備市場の未来を形作る重要なトレンドです。2024年にヤンマーとダイガスエネルギーが成功裏に水素混合燃料を使用したコージェネレーションシステムを試験運転したことが示すように、水素を利用したエネルギーシステムの導入は今後の市場拡大の原動力となります。
市場の制約
初期投資コストが高い
コージェネレーションシステムの導入には多額の初期投資が必要で、特に中小企業にとっては大きな負担となることが課題です。システムの設置や試運転のコストが高いため、市場普及の障害となっています。例えば、イノプレックスの発電機1台あたりのコストが高いため、導入には慎重な検討が求められます。
市場機会
技術革新と地域間の協力
コージェネレーション設備の技術革新が進んでおり、再生可能エネルギー源との統合やマイクログリッドシステムの導入が進んでいます。特に、北米やアジアにおけるコージェネレーション設備市場の成長は、各地域の企業投資や政府の支援によって後押しされています。
主要企業のリスト：
● Kawasaki Heavy Industries, Ltd.
● Bosch Group
● Innovative Steam Technologies Inc.
● Kohler Co.
● Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.
● Wood PLC (Foster Wheeler AG)
● ANDRITZ AG
● Siemens Aktiengesellschaft
● 2G Energy AG
● ABB Group
● Aegis Energy
● EDF Group
● BDR Thermea Group B.V.
● Baxi Group
● Capstone Turbine Corporation
● Rolls-Royce plc.
環境規制への適応と省エネルギー
厳格な環境規制に適応するため、産業界では熱と電力を同時に生成する効率的なコージェネレーションシステムの需要が高まっています。特に、低炭素エネルギーシステムの導入が進んでおり、これが市場の成長を促進しています。
市場セグメンテーション
燃料別市場
2025年、天然ガスはコージェネレーション設備市場で主な役割を果たしており、燃料としての利用が最も広がっています。天然ガスベースのシステムは高効率で、エネルギー供給の安定性とコスト効率を提供するため、主要産業で選ばれています。