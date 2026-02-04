【社労士限定】社労士業務はAIに奪われるのか？ ― 生成AIを活用してビジネスチャンスを拡大する方法 ― |2/12(木)オンライン開催
株式会社コマースロボティクス（本社：東京都港区、代表取締役：伊藤彰弘）は、社労士事務所向けに、生成AIを活用して労務業務の効率化と売上拡大を実現することをテーマとした無料オンラインウェビナーを開催いたします。
生成AIの進化により、「社労士の仕事はAIに奪われるのではないか」という不安の声が増えています。
しかし、労務領域における生成AIの活用は、その逆です。生成AIは社労士の専門性を置き換えるものではなく、価値を拡張・スケールさせるための道具です。
本ウェビナーでは、社労士が生成AIを活用してビジネスチャンスを拡大する方法を具体的に解説します。
【ウェビナー内容】
１．社労士業務×生成AIの最新活用（導入編）
労務領域における生成AI（RAG）の有効性について解説します。
２．AI RAGで変わる相談対応・引継ぎ・ナレッジ管理
実際の活用イメージをもとに、業務効率化のポイントを解説します。
３．AI労務君プロを活用したビジネス拡大方法
顧問業務＋αにつながる活用モデルをご紹介します。
４．導入時の注意点と成功のコツ
失敗しないためのポイントを短時間でまとめます。
【開催概要】
タイトル：社労士業務はAIに奪われるのか？― 生き残る事務所の条件を30分で解説 ―
開催日時：2/12（木）12:00~12:30（30分）
形式：オンライン（ウェビナー予定）
参加費：無料
対象：社会保険労務士、社労士事務所
主催：株式会社コマースロボティクス
【参加方法】
下記フォームより事前登録をお願いいたします。
ご登録後、開催前日までに参加URLをお送りします。
https://eerp.jp/roumu-pro/seminar20260212
※途中入退室可能です。
【AI労務君PROをリリース】
社労士事務所向けAI労務アシスタント「AI労務君PRO」を提供開始
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000036.000087427.html
【講師紹介】
講師：久保田卓磨、佐藤勇士
株式会社コマースロボティクス
労務DXの鍵は「AI RAG」。
単なる自動化ではなく、AI・社労士・社内ナレッジを繋ぐ「協働プラットフォーム」としての労務革新を研究しています。
弊社研究論文：https://eerp.jp/roumu/news/paperpresentation
【株式会社コマースロボティクスについて】
https://commerce-robotics.com
企業向けクラウドDXサービスを提供するグローバル企業
「すべての商取引がEコマース化する」という前提に基づき、事業ドメインをB2CコマースからB2Bコマース、SCM、クロスボーダーコマースへと拡大し、企業と個人を結ぶ革新的なビジネスプラットフォームを構築しています。
配信元企業：株式会社コマースロボティクス
