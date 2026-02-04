『新入社員研修（１日速習コース）』2026年4月6日（月）開催決定～会計・税務・経営コンサルティングのアタックスグループ
経営コンサルティング会社のアタックスグループ（東京・大阪・名古屋・静岡、代表取締役社長 林公一）は、セミナー『新入社員研修（１日速習コース）』を東京会場にて開催することになりましたので、お知らせいたします。
オンラインが急速に普及した今日では、ビジネスマナーについてもインターネットで簡単に情報を得ることができます。
しかし、重要なのは”知識”として「知っているか」ではなく、”スキル”として「身についているか」です。
本講座では、社会人として必要な考え方・基本的な所作を実践を通して学び、反復練習を行うことによって、必要な”スキル”として「身につけて」いただきます。
また、近年はビジネスにおいてもオンラインが主流となりつつあります。その影響で対人経験が積めず、対面でのコミュニケーションに苦手意識を持つ方も少なくありません。そして、以前よりも形式的なビジネスマナーを重要視しない場面も増えてきました。
ただし、基本的なビジネスの所作を「しなくてよい」ことと「できない」ことはまるで異なります。
どのようなビジネスコミュニケーションの場面においてもきちんと力を発揮できるよう、早いうちにビジネスの所作を「できる」状態にすることが大切です。
本講座は他の受講者と意見を交わすことで、
・対面でのコミュニケーションに慣れる
・気づきを得てより深い学びを得る
・基本動作を体得する
ことを目指します。
1日で、最低限必要な仕事の基礎を実践しながら学ぶ教育プログラムです。
新入社員への充実した指導は、ぜひ弊社にお任せください！
【開催日】
2026/04/06（月） 9：30～16：30
【講 師】
株式会社アタックス
ビジネスコーチ社認定ビジネスコーチ 産業カウンセラー
樋江井 弓子
【受講料】
一般：44,000円（税込）
メルマガ会員：33,000円（税込） ※メルマガ会員登録料は無料
【対 象】
2026年度新入社員限定（第二新卒可）
※同業者の方はご遠慮ください。
【定員】
限定30名様
【会場】
東京会場：アタックスセミナールーム（電話 03-3518-6363）
〒101-0051 東京都千代田区神田神保町1丁目105
【お申し込み方法】
下記のお申込みフォームよりお申し込みください。
https://www.attax.co.jp/seminar/detail/2230
【会社概要】
■会社名 株式会社アタックス
■代表者 代表取締役 林公一
■資本金 ３億５，８００万円
■所在地 東京都千代田区神田神保町１－１０５
■ＴＥＬ ０３－３５１８－６３６３
■ＦＡＸ ０３－３５１８－６３６６
■ＵＲＬ https://www.attax.co.jp/
■お問合せフォーム https://www.attax.co.jp/contact/
■事業内容 1.税理士法人 2.経営コンサルティング
【お問い合わせ先】
■会社名 株式会社アタックス
■担当者 経営情報室 平野
■ＴＥＬ ０３－３５１８－６３６３
■ＦＡＸ ０３－３５１８－６３６６
■お問合せフォーム https://www.attax.co.jp/contact/
配信元企業：株式会社アタックス
