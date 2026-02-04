『新入社員研修（２日間コース）』（2026年4月2日・3日）開催決定～会計・税務・経営コンサルティングのアタックスグループ
経営コンサルティング会社のアタックスグループ（東京・大阪・名古屋・静岡、代表取締役社長 林公一）は、『新入社員研修（2日間コース）』を東京、名古屋にて開催することになりましたので、お知らせいたします。
オンラインが急速に普及した今日では、ビジネスマナーについてもインターネットで簡単に情報を得ることができます。
しかし、重要なのは”知識”として「知っているか」ではなく、”スキル”として「身についているか」です。
社会人として必要な考え方や、挨拶、身だしなみ、名刺交換など基本的なビジネスの所作を、対面形式で学び、反復練習を行うことによって、必要な”スキル”として「身につけて」いただく、実践教育プログラムです。
2日間コースは、演習やグループワークを通じ、実践的なスキルの習得を図ります。
【開催日】
東京会場：4/2（木）・4/3（金）各9：30～16：30
名古屋会場：4/2（木）・4/3（金）各9：30～16：30
※各日とも同一内容
【講 師】
＜東京会場＞
株式会社アタックス・ヒューマン・コンサルティング 社会保険労務士
山之内 大
株式会社アタックス・ヒューマン・コンサルティング 社会保険労務士
三苫 芽以
＜名古屋会場＞
株式会社アタックス・ヒューマン・コンサルティング コンサルタント
野沢 若那
株式会社アタックス・ヒューマン・コンサルティング コンサルタント
尾崎 夢輝
【受講料】
一般：84,700円（税込）
メルマガ会員：60,500円（税込） ※メルマガ会員登録料は無料
【対 象】
2026年度新入社員限定（第二新卒可）
※同業者の方はご遠慮ください。
【定員】
限定30名様
【会場】
東京会場：アタックスセミナールーム（電話 03-3518-6363）
〒101-0051 東京都千代田区神田神保町1丁目105 神保町三井ビルディング16F
名古屋会場：名駅IMAIビル 6F「AP名古屋」（電話 052-561-1109）
〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅4-10-25
【お申し込み方法】
下記ページ内のお申込みフォームよりお申し込みください。
東京会場
https://www.attax.co.jp/seminar/detail/2224
名古屋会場
https://www.attax.co.jp/seminar/detail/2223
【会社概要】
■会社名 株式会社アタックス
■代表者 代表取締役 林公一
■資本金 ３億５，８００万円
■所在地 東京都千代田区神田神保町１－１０５
■ＴＥＬ ０３－３５１８－６３６３
■ＦＡＸ ０３－３５１８－６３６６
■ＵＲＬ https://www.attax.co.jp/
■お問合せフォーム https://www.attax.co.jp/contact/
■事業内容 1.税理士法人 2.経営コンサルティング
【お問い合わせ先】
■会社名 株式会社アタックス
■担当者 経営情報室 平野
■ＴＥＬ ０３－３５１８－６３６３
■ＦＡＸ ０３－３５１８－６３６６
■お問合せフォーム https://www.attax.co.jp/contact/
配信元企業：株式会社アタックス
