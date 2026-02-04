経営コンサルティング会社のアタックスグループ（東京・大阪・名古屋・静岡、代表取締役社長　林公一）は、『新入社員研修（2日間コース）』を東京、名古屋にて開催することになりましたので、お知らせいたします。

オンラインが急速に普及した今日では、ビジネスマナーについてもインターネットで簡単に情報を得ることができます。

しかし、重要なのは”知識”として「知っているか」ではなく、”スキル”として「身についているか」です。

社会人として必要な考え方や、挨拶、身だしなみ、名刺交換など基本的なビジネスの所作を、対面形式で学び、反復練習を行うことによって、必要な”スキル”として「身につけて」いただく、実践教育プログラムです。

2日間コースは、演習やグループワークを通じ、実践的なスキルの習得を図ります。

【開催日】
東京会場：4/2（木）・4/3（金）各9：30～16：30
名古屋会場：4/2（木）・4/3（金）各9：30～16：30
※各日とも同一内容

【講　師】
＜東京会場＞
株式会社アタックス・ヒューマン・コンサルティング　社会保険労務士
山之内　大

株式会社アタックス・ヒューマン・コンサルティング　社会保険労務士
三苫　芽以

＜名古屋会場＞
株式会社アタックス・ヒューマン・コンサルティング　コンサルタント
野沢　若那

株式会社アタックス・ヒューマン・コンサルティング コンサルタント
尾崎　夢輝

【受講料】
一般：84,700円（税込）
メルマガ会員：60,500円（税込）　※メルマガ会員登録料は無料

【対　象】
2026年度新入社員限定（第二新卒可）
※同業者の方はご遠慮ください。

【定員】
限定30名様

【会場】
東京会場：アタックスセミナールーム（電話 03-3518-6363）
〒101-0051　東京都千代田区神田神保町1丁目105 神保町三井ビルディング16F
名古屋会場：名駅IMAIビル 6F「AP名古屋」（電話 052-561-1109）
〒450-0002　愛知県名古屋市中村区名駅4-10-25

【お申し込み方法】
下記ページ内のお申込みフォームよりお申し込みください。
東京会場
https://www.attax.co.jp/seminar/detail/2224
名古屋会場
https://www.attax.co.jp/seminar/detail/2223






【会社概要】
■会社名　株式会社アタックス
■代表者　代表取締役　林公一
■資本金　３億５，８００万円
■所在地　東京都千代田区神田神保町１－１０５
■ＴＥＬ　０３－３５１８－６３６３
■ＦＡＸ　０３－３５１８－６３６６
■ＵＲＬ　https://www.attax.co.jp/
■お問合せフォーム　https://www.attax.co.jp/contact/
■事業内容　1.税理士法人　2.経営コンサルティング

【お問い合わせ先】
■会社名　株式会社アタックス
■担当者　経営情報室　平野
■ＴＥＬ　０３－３５１８－６３６３
■ＦＡＸ　０３－３５１８－６３６６
■お問合せフォーム　https://www.attax.co.jp/contact/

配信元企業：株式会社アタックス
