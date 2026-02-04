花卉小売向けPOSシステム市場：世界調査レポート、需要、シェア、メーカー、市場規模、成長、トレンド、将来展望（2025～2035年）
Survey Reports LLCは、2026年2月に花卉小売向けPOSシステム市場に関する調査レポートを発行したと発表した。同レポートは、製品タイプ別（クラウド型POS、モバイルPOS、従来型POS、統合型POS）、用途別（販売取引、在庫管理、顧客関係管理、注文管理）、エンドユーザー別（中小規模の花店、大規模フローリストチェーン、オンラインフローリスト、イベント向けフローリスト、独立系花店）に市場をセグメンテーションし、2025～2035年における世界市場の分析、トレンド、機会、および予測を提供するものである。本レポートは、花卉小売向けPOSシステム市場における成長要因、市場機会、課題、脅威など、複数の主要な市場ダイナミクスを明らかにしている。
花卉小売向けPOSシステム市場の概要
花卉小売向けPOS（販売時点情報管理）システムとは、花店が販売、受注、日常業務を効率的に管理するために設計された専門的な小売ソフトウェアである。基本的な会計処理にとどまらず、オーダーメイドの花束注文、イベント装花の手配、配送スケジューリング、生鮮在庫の管理を担う。花店は、生花、花器、付属品の在庫水準をリアルタイムで把握し、更新情報を通じて廃棄ロスの削減が可能となる。統合された顧客管理機能は、嗜好、重要な記念日、購買履歴を保存し、個別対応サービスやリピート需要の創出を可能にする。多くのシステムはオンラインストアとも連携し、注文情報のシームレスな同期を実現する。レポーティング機能は、売れ筋商品、季節需要、収益動向に関するインサイトを提供し、店舗内業務および配送業務の効率化と収益性向上に寄与する。
Surveyreportsの専門家による分析によれば、2025年における花卉小売向けPOSシステム市場規模は32億米ドルであった。さらに、同市場は2035年末までに64億米ドルの収益に達すると予測されている。花卉小売向けPOSシステム市場は、2025年から2035年の予測期間において、約8.6％の年平均成長率（CAGR）で成長すると見込まれている。
無料サンプルレポートを入手する: https://www.surveyreports.jp/sample-request-1038323
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/340802/images/bodyimage1】
Surveyreportsのアナリストによる定性的な花卉小売向けPOSシステム市場分析によれば、同市場の市場規模は、デジタル小売ソリューションに対する需要の高まり、オンライン花卉販売およびキャッシュレス決済の浸透拡大、デジタルかつ統合型小売ソリューションの採用増加、ならびにEコマースおよび配送需要の成長を背景として拡大すると見込まれる。花卉小売向けPOSシステム市場における主要企業としては、Floranext、Ularas、Hana POS、FloristWare、ShopKeep、
BloomNation、FTD（Florists' Transworld Delivery）、The Floral POSによるFlorist POS、Telefloraが挙げられる。
本花卉小売向けPOSシステム市場調査レポートには、北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、中南米の5地域および各国別の詳細分析が含まれている。また、本調査レポートは、日本の顧客の特定ニーズに対応した詳細な分析も収録している。
目次
● 花卉小売向けPOSシステム市場の市場規模、成長分析、ならびに各国における主要市場プレイヤーの評価
● 2035年までの世界花卉小売向けPOSシステム市場（北米、欧州、アジア太平洋、中南米）における需要および機会分析（日本を含む国別分析）
● アナリストによるCレベル幹部への提言
