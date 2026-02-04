日本医薬品サードパーティ・ロジスティクス（3PL）市場：需要、シェア、トレンド、成長、機会およびインサイト分析（2025～2035年）
Survey Reports LLCは、2026年2月に日本医薬品サードパーティ・ロジスティクス（3PL）市場に関する調査レポートを発行したと発表した。同レポートは、サービス別［国内輸送管理（DTM）、国際輸送管理（ITM）、付加価値型倉庫・流通（VAWD）］、温度帯別（コールドチェーン、非コールドチェーン）、エンドユーザー別（医薬品メーカー、バイオテクノロジーおよびバイオシミラー製造業者、臨床研究・治験スポンサー、病院および小売薬局、医療流通業者・卸売業者、Eファーマシーおよび患者直送サービス、その他）、製品タイプ別（処方薬、OTCおよびコンシューマーヘルス製品、バイオ医薬品およびバイオシミラー［CGT除く］、細胞・遺伝子治療、ワクチンおよび血液由来製品、動物用医薬品およびアニマルヘルス製品、医療機器、診断薬およびコンビネーション製品、臨床試験用資材［治験薬］、その他）に市場をセグメンテーションし、2025～2035年における市場分析、トレンド、機会、および予測を提供するものである。本レポートは、日本医薬品サードパーティ・ロジスティクス（3PL）市場における成長要因、市場機会、課題、脅威など、複数の主要な市場ダイナミクスを明らかにしている。
日本医薬品サードパーティ・ロジスティクス（3PL）市場の概要
日本の医薬品サードパーティ・ロジスティクス（3PL）市場とは、医薬品企業に代わって医薬品およびヘルスケア製品の保管、輸送、流通を管理する専門物流事業者を指す。これらのサービスには、温度管理倉庫、コールドチェーン輸送、在庫管理、規制関連文書の管理、ならびに病院や薬局へのラストマイル配送が含まれる。厚生労働省が定める厳格な品質・安全基準が、コンプライアンスに準拠した高精度物流ソリューションへの需要を牽引している。日本では、高齢化の進行やバイオ医薬品およびスペシャリティ医薬品の消費増加により、信頼性の高いコールドチェーンネットワークの必要性が高まっている。医薬品企業は研究開発やマーケティングに注力するため物流業務の外部委託を進めており、3PL事業者は製品の完全性、トレーサビリティ、ならびに全国規模での迅速な配送を確保する上で不可欠なパートナーとなっている。
Surveyreportsの専門家による日本医薬品サードパーティ・ロジスティクス（3PL）市場調査の分析結果によれば、2025年における日本医薬品サードパーティ・ロジスティクス（3PL）市場規模は58億米ドルであった。さらに、日本医薬品サードパーティ・ロジスティクス（3PL）市場は、2035年末までに193億米ドルの収益に達すると予測されている。同市場は、2025年から2035年の予測期間において、約12.4％の年平均成長率（CAGR）で成長すると見込まれている。
Surveyreportsのアナリストによる定性的な日本医薬品サードパーティ・ロジスティクス（3PL）市場分析によれば、日本医薬品サードパーティ・ロジスティクス（3PL）市場の市場規模は、日本における医薬品の迅速配送に対する需要の拡大、コールドチェーンおよび物流分野における技術進歩、アウトソーシングの進展とコア業務への集中、ならびにコールドチェーンおよび専門分野向け流通に対する需要の増加を背景として拡大すると見込まれる。日本医薬品サードパーティ・ロジスティクス（3PL）市場における主要企業としては、Kerry Logistics Network Limited（SF Express Co. Ltd.）、Kuehne + Nagel、Nippon Express Co. Ltd.、Suzuken Co. Ltd.、Knipper、McKesson Corporation、Cardinal Health、EVERSANA、CEVA Logistics、DB Schenker、Cencora Inc、Kerry Logistics Network Ltd.が挙げられる。
