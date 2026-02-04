「ZEISSカスタマーエクスペリエンスセンター」、東京・麹町に医療機器を拡充して リニューアルオープン！







プレスリリース

報道関係者各位

2026年2月4日

カールツァイスメディテック株式会社

「ZEISSカスタマーエクスペリエンスセンター」が

2026年2月18日、東京・麹町に医療機器を拡充してリニューアルオープン！

～眼科手術からマイクロサージャリーまで、次世代のメディカルソリューションを拡充展示～

医療光学技術のグローバルリーダーであるカールツァイスメディテック株式会社（本社：東京都千代田区）は、2026年2月18日、東京本社麹町オフィス2階の「ZEISSカスタマーエクスペリエンスセンター」をリニューアルオープンいたします。

本センターはこれまで、主にビジョンケア（眼鏡レンズ）部門の製品を中心とした情報発信拠点として運営されてまいりました。この度のリニューアルでは、昨今の医療現場におけるデジタル化や低侵襲治療への需要の高まりを受け、メディテック（医療機器）部門のソリューションに関する展示を大幅に拡充しました。ZEISSの最先端医療テクノロジーを直接「見て、触れて、体感いただく」ための総合ショールームとして再始動いたします。

■ 設立の背景と目的

医療従事者の皆様に、臨床現場に近い環境で最新のデジタルサージカルソリューションや手術支援技術に触れていただくことで、製品への理解を深めていただくとともに、次世代の医療ワークフローがもたらす新たな可能性を提案することを目的としています。

このリニューアルについて、カールツァイスメディテック株式会社 代表取締役社長 ヴィンセント・マチューは次のように述べています。「ZEISSカスタマーエクスペリエンスセンターのリニューアルオープンは、医療従事者の皆様にとって、ZEISSの革新的な医療技術をより深く体感いただける重要な一歩です。デジタル化と低侵襲治療の需要が高まる中、私たちは医療現場における新たな可能性を切り開くためのソリューションを提供し続けます。このセンターが、医療従事者の皆様の臨床現場での課題解決に貢献できることを確信しています。」

■ 展示製品のハイライト（医療機器部門）

本センターでは、ZEISSが誇る以下の主要製品をはじめ、最新の眼科や外科ソリューションを常設展示し、ハンズオン・トレーニングを可能にします。

・ARTEVO 850（眼科手術用顕微鏡） ZEISS初のデジタル眼科手術用顕微鏡。4K 3Dモニターによる高精細な視覚化により、ヘッズアップサージャリーの新たなスタンダードを提供します。（販売名：手術顕微鏡 ARTEVO 850/750 医療機器届出番号：13B1X00119003700）特設サイトはこちらhttps://www.zeiss.co.jp/meditec/c/artevo-750-cataract-package-c-00016421.html

・KINEVO 900 S（マイクロサージャリー用顕微鏡）最先端の4K 3Dデジタル高画質で微細な解剖学的ランドマークや組織による色の違いを視覚化する外科用手術顕微鏡。AI支援による協働ロボティックスを搭載することで術者の動きと自動連携し、顕微鏡操作のハンズフリー化を目指します。 (販売名：手術用顕微鏡 KINEVO 900 S 製造販売届出番号：13B1X00119003710) 特設サイトはこちらhttps://www.zeiss.co.jp/meditec/c/kinevo-900-s-campaign-page-c-00015855.html

■ 施設概要

名称： ZEISSカスタマーエクスペリエンスセンター（メディテックエリア）

オープン日： 2026年2月18日（水曜日）

所在地： 東京都千代田区麹町 [番地] 麹町オフィス 2階

対象： 医療従事者の皆様（完全予約制*）

内容： 最新手術顕微鏡の展示、製品デモンストレーション、ハンズオン体験

*見学をご希望の際は、担当営業よりお申し込みください

■ ZEISSについて

ZEISSは、1846年にドイツで創業した光学技術を用いた事業を多角的に展開する国際的なリーディングカンパニーです。日本には1911年に設立したカールツァイス株式会社、カールツァイスメディテック株式会社、カールツァイスビジョンジャパン株式会社の3つの法人があります。4つのセグメント（半導体製造技術、産業品質・研究、医療技術、消費者市場）で事業を展開し、売上高100億ユーロを超えるグローバル企業です。2024年現在、売上高の15％を研究開発に投資しており、世界50カ国で事業を展開しています。オーナーであるカールツァイス財団は、科学の振興を目的とするドイツ最大級の財団です。 さらに詳しい情報はグローバルサイト（www.zeiss.com）でご覧いただけます。

■ カールツァイスメディテック株式会社について

ZEISSのメディカルテクノロジー部門として、眼科疾患の診断や治療をサポートする総合ソリューションと、マイクロサージェリー分野において革新的な視覚化ソリューションを提供しています。医療テクノロジーとイノベーションに基づく幅広いアプリケーションによって医療従事者をサポートします。

■ 本件に関するお問い合わせ

コーポレートサイト： https://www.zeiss.co.jp/meditec/home.html

プレスリリースサイト：https://www.zeiss.co.jp/meditec/news-events/press-releases/2026/pr-cec-open-c-00016557.html

専用お問い合わせ窓口： https://www.zeiss.co.jp/meditec/news-events/press-releases/2026/pr-cec-open-c-00016557.html#contact