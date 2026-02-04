日本データセンター・コロケーション市場の需要、シェア、動向、成長、機会および洞察分析（2025～2035年）
Survey Reports LLCは、2026年2月に調査レポート「日本データセンター・コロケーション市場：タイプ別（リテール・コロケーション、ホールセール・コロケーション）、組織規模別（中小企業および大企業）、エンドユーザー産業別（BFSI、製造、IT・通信、エネルギー、ヘルスケア、政府、流通、小売、教育、エンターテインメントおよびメディア、その他）―市場分析、動向、機会および予測、2025～2035年」を発行したと発表した。本レポートは、日本のデータセンター・コロケーション市場に関する予測評価を提供するものであり、成長要因、市場機会、課題、脅威など、同市場における主要な市場ダイナミクスを明らかにしている。
日本データセンター・コロケーション市場の概要
日本のデータセンター・コロケーション市場とは、企業が自社でデータセンターを構築する代わりに、第三者が運営するデータセンター施設内のスペース、電力、冷却、ネットワーク接続を賃借するサービスを指す。日本のコロケーション事業者は、冗長化された電源、高度な冷却システム、キャリアニュートラルな接続性を備えた、安全性と耐障害性の高いインフラを提供している。**TokyoやOsaka**といった主要拠点には、クラウドプラットフォーム、金融サービス、ゲーム、企業向けITワークロードを支える施設群が集積している。データトラフィックの増加、デジタルトランスフォーメーションの進展、厳格な事業継続要件が需要を加速させている。コロケーションは、拡張性、規制遵守、高可用性を確保しつつ、資本支出を削減できる手段であり、日本のデジタルインフラ・エコシステム拡大における中核的要素である。
Surveyreportsの専門家による分析によれば、日本データセンター・コロケーション市場の市場規模は2025年に32億9,270万米ドルであった。さらに、同市場の売上高は2035年末までに96億7,860万米ドルに達すると予測されている。日本データセンター・コロケーション市場は、2025年から2035年の予測期間において、年平均成長率（CAGR）約11.7％で成長すると見込まれている。
Surveyreportsのアナリストによる定性的な日本データセンター・コロケーション市場分析によれば、日本のデータセンター・コロケーション市場規模は、コスト効率および運用効率に対する需要の高まり、データセンター・インフラ技術の進歩、デジタルトランスフォーメーションおよびクラウド導入の急速な進展、ならびにエッジおよび5Gインフラの拡大を背景として拡大すると考えられる。日本データセンター・コロケーション市場における主要な参入企業としては、Unitas Global、Digital Realty、Cyxtera Technologies Inc.、KDDI Corporation、**NTT Communication Corporation**が挙げられる。
目次
● 日本データセンター・コロケーション市場の市場規模、成長分析、ならびに各国における主要市場プレイヤーの評価
● 2035年までの日本データセンター・コロケーション市場における需要および機会分析
