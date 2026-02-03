【高知家のうまいもの大賞2026】アイス屋が本気で作ったドリンク「ぶんたんレモン」が121商品から最優秀賞に選出

有限会社高知アイス

「Made in 土佐」をコンセプトに、高知県産の素材を使用したアイスクリームやシャーベットの製造・販売を行う有限会社高知アイス（本社：高知県吾川郡いの町、代表取締役：浜町 光次郎）は、この度、高知県産品の頂点を決めるコンテスト「高知家のうまいもの大賞2026」において、自社商品「ぶんたんレモン」が最優秀賞を受賞しましたことをお知らせいたします。

アイスクリームメーカーである当社が、飲料部門で最高評価を得た背景には、創業以来築き上げてきた技術と、生産者と共に歩む姿勢がありました。

受賞商品「ぶんたんレモン」について

素材の力で勝負するドリンク

最優秀賞を受賞した「ぶんたんレモン」の原材料は 、文旦・レモン・てん菜糖とシンプルです。香料や着色料は一切使用せず、 素材本来の味を伝えることにこだわりました。

主原料である文旦は、その目を見張るほど大きい果実、鮮やかな黄色、そして上品でさわやかな香りから「果物の王様」とも呼ばれています。

シャーベットづくりで培った、果実を加工する技術

通常、飲料開発において香料を使わずに柑橘の風味を立たせることは困難ですが、当社には長年にわたり柑橘シャーベットを作ってきたノウハウがあります。素材本来の香りや酸味を引き出す技術を応用することで、「まるで果実そのものを食べているかのような」瑞々しいドリンクに仕上げることができました。文旦のほろ苦さとレモンの酸味、そしててん菜糖の優しい甘さが身体に染み渡る大人の味わいです。風呂上りやリラックスタイムにお召し上がりください。

受賞の背景：なぜアイス屋が飲み物で頂点を取れたのか

「おいしい」を走ってさがすCOMPANYとしての探求

私たち高知アイスのスローガンは、「おいしい」を走ってさがすCOMPANYです。森林率84%、くじらが泳ぐ太平洋と二大清流（四万十川・仁淀川）に恵まれた高知の大自然を走り回り、おいしい素材を探しています。 今回の「ぶんたんレモン」も、生産者の元へ足を運び、信頼関係を築く中で出会った最高の土佐文旦があったからこそ生まれました。

効率よりも素材の個性を優先

私たちは地域密着の企業です。大量生産は苦手ですが、その分、1つ1つに想いを込めることができます。 大手メーカーが均一な味を求めるのに対し、私たちは素材ごとの個性を大切にしています。今回の受賞は、加工技術だけでなく、生産者の想いや苦労も詰め込んだ「素材への敬意」が審査員に評価されたものと受け止めています。

高知家のうまいもの大賞とは

高知県内の事業者が開発した食品の中から、県外・海外へ発信すべき高知を代表する逸品を選出するコンテストです。味、デザイン、ストーリー性、市場性などを総合的に審査され、その年最も優れた商品に「最優秀賞」が贈られます。2026年度は71の事業者から121商品の応募がありました。

高知家のうまいもの大賞 公式HP(https://kochi-umaimono.pref.kochi.lg.jp/index.html)

商品概要

商品名：ぶんたんレモン

内容量：200 ml

原材料：文旦（高知県産）、レモン（国産）、てん菜糖（北海道産）

販売場所：高知アイス直営店舗、高知県内量販店等

今後の展開

この度の受賞を共に喜んでくださった生産者、お取引関係各所に心より御礼申し上げます。高知家のうまいもの大賞は味だけでなくストーリー性も考慮し選考されます。皆様の素材への情熱と長年積み上げた技術が評価されたものであり、高知の総合力が評価された結果としての受賞です。

当社は、県内外の高品質スーパーやセレクトショップへの展開を強化し、高知の柑橘の美味しさを全国へ届けてまいります。また、今後も生産者と連携し、文旦をはじめ高知の素材のおいしさを日本全国に知っていただければと存じます。

有限会社高知アイス

本社：〒781-2332 高知県吾川郡いの町下八川乙683

代表者：代表取締役 浜町 光次郎

事業内容：アイスクリーム・シャーベットの製造販売、飲料の製造販売

URL：https://www.kochi-ice.com/

商品工場搾汁に特化した専用工場「KOCHI-ICE LABO（こうちあいすらぼ）」