【実績レポート】当社初の内科クリニック採用支援で2ヶ月間に20名応募・6名採用を実現！

当社初となる内科クリニックを対象とした採用支援を実施しました。

その結果、月額5万円の低予算による広告運用とSNS運用を2ヶ月間行い、応募者20名、採用6名を記録しました。

本事例は、医療業界においても、広告費を抑えたデジタル施策によって実用的な採用成果を創出できることを示す実証的な取り組みです。

【1．背景：内科クリニックにおける採用難とコスト課題】

対象となった内科クリニックでは、以下のような採用課題を抱えていました。

・求人媒体に掲載しても応募が集まりにくい

・採用コストが高騰している

・クリニックの雰囲気や働き方が十分に伝わっていない

・短期間で即戦力人材を確保したい

BOTANICOはこれらの課題に対し、広告とSNSを「募集告知」ではなく、職場理解と応募意欲を高める採用マーケティング施策として再設計し、支援を開始しました。

【2．施策概要：月額5万円・2ヶ月間の低予算採用運用】

本プロジェクトでは、採用コストを抑えながら成果を最大化するため、月額5万円という低予算での広告運用とSNS運用を組み合わせた採用施策を実施しました。

主な取り組み内容は以下の通りです。

・採用ターゲット（職種・経験・勤務条件）の明確化

・広告クリエイティブにおける職場環境・働き方の可視化

・SNSを活用した院内の雰囲気やスタッフの人柄発信

・応募導線の簡略化（スマートフォン完結型）

・配信データを基にした広告・投稿内容の改善

「条件を並べる求人」ではなく、「ここで働くイメージが持てる」採用発信を重視しました。

【3．成果：2ヶ月で20名応募・6名採用を達成】

広告・SNS運用開始から2ヶ月間で、以下の成果を達成しました。

・応募者数：20名

・採用人数：6名

・採用職種：医療事務・看護スタッフなど

・応募経路：広告およびSNS経由が中心

応募者の多くが

「SNSで院内の雰囲気を見て安心した」

「働き方が具体的にイメージできた」

といった理由で応募しており、採用後のミスマッチ低減にもつながる結果となりました。

【4．考察：低予算でも採用成果を生んだ要因】

本事例から、BOTANICOは内科クリニック採用における成功要因を次のように整理しています。

・広告とSNSを分断せず、一貫した採用メッセージを設計したこと

・職場の雰囲気や人間関係を可視化したこと

・応募ハードルを下げ、行動しやすい導線を整えたこと

・短期間でも改善PDCAを回したこと

医療業界においても、「情報の出し方」と「導線設計」次第で採用成果は大きく変わることが明らかになりました。

【5．まとめ：内科クリニック採用は低予算×デジタルで成立する】

今回の取り組みにより、BOTANICOは内科クリニックの採用支援において、月額5万円・2ヶ月間という低予算でも、実用的な採用成果を創出できる再現性の高いモデルを実証しました。

・応募20名、採用6名

・求人媒体に依存しない採用導線の構築

・採用後のミスマッチ低減につながる発信設計

BOTANICOでは今後も、医療機関・クリニックを対象に、広告とSNSを組み合わせた低予算・高効率な採用支援を提供してまいります。

