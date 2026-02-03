RAB ESPICE ONEMAN LIVE TOUR 2026「VIVID VISION」躍動と色彩が爆発する新体制RAB ESPICEの存在感を際立たせた疾走KV公開！

ISARIBI株式会社

アニソンダンスパフォーマー「REAL AKIBA BOYZ」のグループ内ユニット RAB ESPICE（アールエービー エスピス） は、ゾマやかじゃない!、ネス、とぅーしの初期メンバーにさらに凪・KOSUKEを迎えた新体制初となる東名阪ワンマンライブツアー「VIVID VISION」のキービジュアルを公開しました。

今回のKVは、空間を切り裂くような動きと鮮烈な色彩を融合させた、スタイリッシュで疾走感あふれるビジュアルに仕上がっています。立体的なラインと光の軌跡が、新体制のRAB ESPICEの存在感と表現力を際立たせます。

さらに、KV公開に合わせて、本ツアーを支える RAB ESPICE BAND「超良香辛料楽団（スーパーエスピスバンド）」 の参加メンバーを発表いたします。本バンドはツアーの集大成となる東京ファイナル公演に参戦。各分野で活躍する実力派が集結し、RAB ESPICEのライブをより立体的に、そしてエネルギッシュに彩ります。最強の布陣が共鳴し、この日、この場所でしか体感できない圧倒的なバンドサウンドを構築。生音の衝撃がステージをさらなる高みへと押し上げる瞬間を、ぜひ会場で目撃してください。

RAB ESPICE BAND「超良香辛料楽団」には、多彩なアーティストが参加します。Vocalには、透明感と芯を併せ持つ多才なボーカリスト・藤城リエ（@fujishirorie）、“心に刺さって抉る歌”を掲げ、作詞・作曲・編曲・プロデュースまで自ら手がける表現者・二ノ宮はぐ（@hugs3moca）、そして声の表情とダイナミックな歌唱表現で観る者を引き込む赤飯（@skeihan）が参加。 Guitar にはロックと多彩な音色で魅せる長澤トモヒロ（@Gtomohi）、Bass には堅実なラインでバンドを支える長島アキト（@nagashimaakito）、Drum には確かな技術で多ジャンルを支える三隅憧人（@shoto_carl）が名を連ねます。 さらに、Manipulator / Director / Keyboard として、制作から演出まで担うマルチクリエイター・舩本泰斗（@taito273）が加わり、ライブ全体を立体的に構築します。

また、.yell Live公式番組 「シン・RAB ESPICEのうぇうぇコヨトル」 の2月17日放送回では、RAB ESPICE BAND「超良香辛料楽団」から、藤城リエ、二ノ宮はぐ、赤飯のゲスト出演が決定。さらに、「RAB ESPICEのうぇうぇコヨトル」公式YouTubeチャンネルでは、2月17日放送回を全編無料配信を予定しています。ここでしか見られないトークや企画を通して、さらに深くRAB ESPICEの世界に触れられる番組をぜひお楽しみください。

東名阪ワンマンライブツアー「VIVID VISION」は現在チケット発売中です。（https://abstreem.co.jp/RAB/archives/4679 ）進化したパフォーマンスと豪華バンドが織りなす圧巻のステージが、RAB ESPICEの“新たなビジョン”を鮮やかに描き出します。 この瞬間を共有できる特別なライブ体験を、ぜひ会場で体感してください。

【RAB ESPICE 公式リンク】

X（旧Twitter）：https://x.com/RAB_ESPICE

Instagram：https://www.instagram.com/rab_espice/

■RAB ESPICE ONEMAN LIVE TOUR 2026「VIVID VISION」

東名阪ツアー／チケット販売中

詳細：https://abstreem.co.jp/RAB/archives/4679

・2026 年 3 月 19 日（木）＠Zepp Nagoya

・2026 年 3 月 21 日（土）＠NHK 大阪ホール

・2026 年 4 月 5 日（日）＠Kanadevia Hall（東京）



■RAB ESPICE BAND「超良香辛料楽団」メンバー

●Vocal

藤城リエ（@fujishirorie）

TVアニメ「アイカツ！」シリーズの歌唱担当(＊)としてデビュー。

現在はソロシンガー、WISTERIA名義で作詞家、ロリータモデルなど幅広く活動中。

(＊)歌唱担当アイドル「桜庭ローラ、騎咲レイ、氷上スミレ(2代目)」

二ノ宮はぐ （@hugs3moca）

“心に刺さって抉る歌を”をテーマに活動する、歌い手出身アーティスト。

少女的な声質とハイトーン、洋楽的表現力を併せ持ち、作詞・作曲・編曲・プロデュースまでを自ら手がける。

2022年12月に1st Single『殺されたい』をメジャーリリース後、アルバム『不撓』『花弥徒然』、EP『雨露』などを発表。

MBSドラマ特区『犬と屑』エンディング主題歌『Liar Life』をはじめ、ゲーム・コミック・各種テーマソングなど幅広い分野で歌唱を担当。

赤飯（@skeihan）

ニコニコ動画で「多声類」として頭角を現し、ソロアルバム3作連続オリコンTOP10入りを達成。バンド「オメでたい頭でなにより」「コロナナモレモモ」のボーカルとして数々のフェスを席巻した。2024年のバンド休止後はソロに軸を置き、卓越した歌唱力とトーク力でジャンルを超えた音楽表現を追求し続けている。

●Guitar

長澤トモヒロ（@Gtomohi）

ギタリスト/作編曲家

ロックなステージングとエフェクティブなギターを武器に様々なバンド、サポートギタリストとして活動中。

2020年からはソロ活動を開始。

ギターインスト mini アルバム「#01」が iTunes Store インストゥルメンタル部門で 1 位を記録

●Bass

長島アキト（@nagashimaakito）

1989年生まれ、埼玉県出身。

学生時代にベースを始め、これまで様々なバンドやサポート活動で演奏を経験。

バンドアンサンブルを最優先に考えた堅実なベースラインを軸に、ライブでは音数に頼らない存在感のあるプレイで、バンド全体のグルーヴをコントロールする。

ロックの持つ衝動とダイナミズムを大切にしながら、現在も現場での演奏を中心に活動中。

●Drum

三隅 憧人（@shoto_carl）

1999年生まれ、島根県浜田市出身。

大学進学を機に上京し音楽活動を開始。現在はnano.RIPEやTHE STARBEMSのサポートドラムを中心に様々なライブやレコーディングに参加している。

●Manipulator / Director / Keyboard

舩本 泰斗（@taito273）

Sound Weave合同会社代表。

レコーディングスタジオ「Studio273」を運営し、作編曲・レコーディング・イベント制作・演出など幅広く活動。

REAL AKIBA BANDディレクターとしてREAL AKIBA BOYZ武道館、東京体育館の総合演出を補助。

工藤大輝（Da-iCE）、claquepot、オーメンズ、WhiteJam、松下洸平、竹内アンナなど数々のアーティストをサポート。

REAL AKIBA BOYZ

ネット上の関連動画総再生数5億再生超！

レペゼン秋葉原のオタクダンサーチーム「REAL AKIBA BOYZ」！

ブレイクダンスでは、今なお日本代表として世界大会に出場するなど功績を残しながら、アニソン・ボカロ・JPOPに振付した「踊ってみた動画」をネットに投稿し続け、一千万、数百万再生を超える作品も次々と生み出している。さらに「REAL AKIBA JUNIORZ」というジュニア組織を誕生させ、後輩の育成にも尽力している世界唯一のダンスアーティスト。

2023年世界最大のヒット楽曲となったYOASOBIの「アイドル」に、「オタクのコール」として楽曲参加。第74回紅白歌合戦へYOASOBIとのコラボレーションとして出演を果たす。他、Googleオフィシャルイベント「YouTube FanFest World Wide」や中国・ビリビリマクロリンク、ブラジル・アニメフレンズなど世界各国のフェスに出演。さらに世界最大のアニソンフェス「Animelo Summer Live」にも連続出演、SnowMan佐久間大介の楽曲＆MV参加をはじめ、ダンスアーティスト史上初となる「THE FIRST TAKE」にも出演をするなど、アーティスト/YouTuberとしても活躍の幅を広げる。

2025年９月には４度目のメジャーデビューという謎の経歴をひっさげ、オリジナル・カバー曲含め全14曲収録のフルアルバム「ぼくらのマスターピース」をSACRA MUSICよりリリースを予定。

REAL AKIBA BOYZ 公式YouTube:

https://www.youtube.com/@realakibaboyz

公式X (旧Twitter)：https://x.com/RAB_CREW

Instagram：https://www.instagram.com/real.akiba.boyz/





【+++PLUS ULTRA】

行ける！もっと、先へ。さらに、向こうへ。

世界で活躍できる！

そんな可能性を秘めた様々なジャンルのオタクが集結。

ダンスを中心に、ミュージック&アートにおいてインフルエンス能力を持った

クリエイターとアーティスト達が集った事務所及びエージェント・育成機構、

それが「METEORA st.（メテオラストリート）」です。

設立してわずか3年目で、総勢100人超のプレイヤーが入所。（2024年4月現在）

私たちMETEORA st.は、更なる成長を目指すため、

インターネットでの活躍だけでなく、ライブやリアルスペースへと

活躍を広げる事務所を目指して、プレイヤーの【Plus Ultra】を一緒に模索し続けます。

行ける！

もっと、ずっと、向こうへ。

WEBサイト：https://www.meteora-st.jp/



■.yell Live

.yell Live アプリについて

.yell Liveは夢を目指す全ての表現者のためのライブ配信アプリ！

アイドル、タレント、インフルエンサーなど多くのジャンルの配信者とリアルタイムでコミュニケーションできます！

◆.yell Liveの楽しみ方◆

■ライブ配信をみよう

お気に入りの配信者の配信内でコメントすることで会話を楽しんだり、イベントに参加している配信者にギフトを贈ることで活動を応援することができます。

■シン・RAB ESPICEのうぇうぇコヨトル:||

次なる舞台は「コヨトル王国」！



「RAB ESPICE」のメンバー、ネス、ゾマやかじゃない!、とぅーし、凪、KOSUKEの5人がチャレンジをテーマにお届けしてきた「シン・RAB ESPICEのうぇうぇコヨトル:||」ですが、2周年を祝してリニューアル！「コヨトル学園」の生徒から「コヨトル王国」の王子に進化！

今まで以上に、全身全霊で様々な企画に挑みます！



番組視聴はこちらから

.yell Live：

https://live-yell.com/share/profile/92c5dca8e7ff94e81a7c16e9013f399a



番組公式youtube：

https://www.youtube.com/@coyotlhuehue

シン・RAB ESPICEのうぇうぇコヨトル:||ファンクラブ加入はこちらから

https://live-yell.com/fanclub/top

※加入方法、ファンクラブ加入方法は下記画像をご確認ください。