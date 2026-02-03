受講生限定ウェビナー｜『AIでレシート管理を自動化！面倒な経理業務から解放される方法』
株式会社LIBREX
今回のウェビナーでは、LLMのOCR機能とワークフローツール（n8n/Make）を活用した
2/6(金) 21時～
📚この講座で学べること
■ 報道関係者様およびメディアのお問い合わせ先
■ 商品・サービスに関するお客様からのお問い合わせ先
[表: https://prtimes.jp/data/corp/164574/table/23_1_233e90cad5b0e2cd6cb52ff726a29f08.jpg?v=202602040951 ]
「レシート管理を自動化したい…」と思っている方へ。
今日からできる業務効率化について解説します
2/6(金) 21時～
『AIでレシート管理を自動化！面倒な経理業務から解放される方法』
今回はバイテック 業務効率化講師 田中講師さんが登壇
レシートの自動仕分け・管理の仕組み作りをAI業務効率化のプロ 田中講師に解説いただきます。
・LLMのOCR機能を使ったレシート自動読み取りの実装方法
・n8nやMakeなどワークフローツールによる自動仕分けの仕組み
・手作業からの脱却！確定申告に向けた経理業務の自動化テクニック
確定申告シーズン前に、経理業務をラクにする仕組みを整えておきませんか？💡
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社Librex 広報担当：高嶋
電話番号：03-4400-6693
メールアドレス：customer-success@bytech.jp
バイテック生成AIオンラインスクール 事務局
電話番号：03-4400-6693（受付時間：平日10:00～18:00）
メールアドレス：customer-success@bytech.jp
公式HP：https://generative-ai.bytech.jp/
企業情報
