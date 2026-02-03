受講生限定ウェビナー｜『AIでレシート管理を自動化！面倒な経理業務から解放される方法』

株式会社LIBREX

「レシート管理を自動化したい…」と思っている方へ。

今回のウェビナーでは、LLMのOCR機能とワークフローツール（n8n/Make）を活用した

今日からできる業務効率化について解説します

2/6(金) 21時～

『AIでレシート管理を自動化！面倒な経理業務から解放される方法』

今回はバイテック 業務効率化講師 田中講師さんが登壇

レシートの自動仕分け・管理の仕組み作りをAI業務効率化のプロ 田中講師に解説いただきます。

📚この講座で学べること

・LLMのOCR機能を使ったレシート自動読み取りの実装方法

・n8nやMakeなどワークフローツールによる自動仕分けの仕組み

・手作業からの脱却！確定申告に向けた経理業務の自動化テクニック

確定申告シーズン前に、経理業務をラクにする仕組みを整えておきませんか？💡

