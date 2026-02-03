【前売り券販売中！】あの大人気イベントが今年も開催。静岡最大級の焼き芋イベント「おいもフェス SHIZUOKA 2026 ＆ しぞ～かEXPO」2026年2月27日（金）～3月1日（日）＠グランシップ

株式会社nonii

2026年2月1日（日）より、お得でスムーズにイベントを楽しめる前売り券の販売を開始いたしました。

【チケット情報】

前売券：450円（税込）

当日券：500円（税込）

※小学生まで入場無料

※障害者手帳をお持ちの方および同伴者2名まで入場無料

前売り券はPassMarketにて販売中です。

ご購入は ▼ こちらから ▼

おいもフェス SHIZUOKA 2026 & しぞ～かEXPO《静岡万博》 in 静岡 - パスマーケット

https://passmarket.yahoo.co.jp/event/show/detail/02e12kb7xwx41.html (https://passmarket.yahoo.co.jp/event/show/detail/02e12kb7xwx41.html)

また、開催1日目の2月27日（金）限定で、

「いもたろう」公式LINEを友だち追加された方を対象に、

前売りチケットが100円引きとなるキャンペーンを実施いたします。

お得なクーポンコードをGET▶ https://lin.ee/yXP0NPM

本イベントは、さつまいもを通じて「食の魅力」「地域の魅力」「人とのつながり」を体感できる、静岡最大級の焼き芋イベントです。会場には、全国から選りすぐりの焼き芋専門店・おいもスイーツ店が出店する、特別な３日間となっております。

さらに今回は、さつまいも生産者が主役となる「生産者エリア」を新設し、

農家が土づくりから丁寧に育てたさつまいもや、

焼き方・火入れにこだわった焼き芋の違いを、実際に食べ比べながら楽しめる内容となっています。

焼き芋は、育った土地や土壌、栽培方法、焼成温度や時間によって、

同じさつまいもでも味わいが大きく変わります。

本イベントでは、その奥深さを体験できるよう、

各店舗・生産者がそれぞれのこだわりをもって提供します。

また、全国おいもグランプリ受賞店舗の焼き芋をはじめ、フレンチシェフ監修のおいもスイーツ、

干し芋や創作系スイーツなども多数登場。生産者エリアでは、生いも詰め放題体験など、家族で参加できる体験型企画も予定しています。

併設される「しぞ～かEXPO」エリアでは、静岡県内の食材を活かしたグルメやスイーツが並び

地元の魅力を再発見できる場として展開します。

来場者が静岡の食文化や地域の魅力に触れ、「静岡がもっと好きになる」きっかけを提供します。

会場内には、子ども向けのキッズエリアも設けられ、小さなお子さま連れの来場者も安心して楽しめる環境を整えています。また、ステージエリアでは、参加型企画やクイズ大会、ライブパフォーマンス、焼き芋じゃんけん、キッズDJなど、世代を問わず楽しめるプログラムを3日間にわたり実施予定です。

おいもフェス SHIZUOKA は、0歳から100歳まで

すべての世代が安心して過ごせる空間づくりを大切にし

焼き芋の香りに包まれながら、食を通じて人と人

地域と地域が自然につながる時間を提供します。

【イベント概要】

イベント名：おいもフェス SHIZUOKA 2026 ＆ しぞ～かEXPO

開催日程：2026年2月27日（金）～3月1日（日）

開催時間：

・2月27日（金）14:00～19:00

・2月28日（土）11:00～19:00

・3月1日（日）11:00～19:00

会場：グランシップ広場

住所：静岡県静岡市駿河区東静岡2丁目3-1

アクセス：JR東静岡駅より徒歩1分

公式Instagram：

おいもフェス SHIZUOKA（@oimo.fes）(https://www.instagram.com/oimo.fes)

しぞ～かEXPO（@shizuoka_expo）(https://www.instagram.com/shizuoka_expo/)

