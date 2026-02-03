ＪＲ高輪ゲートウェイ駅前で開催！「能登復興応援フェア～八重洲いしかわテラスin TAKANAWA GATEWAY CITY～」

石川県

能登半島地震の応援消費の気運を継続させるため、首都圏アンテナショップ「八重洲いしかわテラス」では、今年度首都圏主要駅等において「能登復興応援フェア」を開催することとしており、この度、高輪でフェアを開催します。

能登を中心とした石川県産のお菓子やお酒、工芸品など、魅力的な商品を販売の他、石川県と包括連携協定を締結している大手通信キャリア３社（KDDI株式会社、株式会社NTTドコモ、ソフトバンク株式会社）のご協力のもと、能登半島地震や奥能登豪雨の復旧・復興段階や今後の活用が見込まれる各社の最新技術の展示も予定しております。

展示だけでなく、当日のコミュニケーションを通じて、能登の復旧・復興状況や冬の季節の観光情報など「今行ける能登」の情報もお届けいたします。

皆さまのご来場を心よりお待ちしております。

１ イベント概要

日時：令和８年２月６日（金）１２時～１９時

２月７日（土）１０時３０分～１９時

会場：ＪＲ高輪ゲートウェイ駅前 Gateway Studio(https://www.takanawagateway-am-spacemedia.jp/event-space/gateway-studio.html)

（東京都港区高輪2 丁目21 番2 号 ＪＲ高輪ゲートウェイ駅 北改札外）

主催：石川県

内容： （１）能登の商品を中心とした、食料品や伝統的工芸品などの県産品の販売

・石川県アンテナショップ「八重洲いしかわテラス」による出張販売

※今回のイベントは、完全キャッシュレス決済での販売となります。

ご利用可能な決済手段は、イベントページ(https://ishikawa-antenna.jp/event/detail/00004853.html)にてご案内しております。

（２）大手通信キャリア３社による復旧・復興段階における取組紹介

※石川県と包括連携協定を締結しているKDDI(株)、(株)NTT ドコモ、

ソフトバンク(株)のご協力のもと実施。

（３）復旧・復興状況や、「今行ける能登」など石川県の観光情報の紹介

２ 問い合わせ先

石川県商工労働部産業政策課（メール：syoukou@pref.ishikawa.lg.jp）

＜その他＞

石川県アンテナショップ「八重洲いしかわテラス」の最新情報はHPやSNSで配信しております。

・「八重洲いしかわテラス」ホームページ(https://ishikawa-antenna.jp/)

・「八重洲いしかわテラス」インスタグラム(https://www.instagram.com/ishikawa_antenna/)

・「八重洲いしかわテラス」X(https://x.com/ishikawaantenna)