【岡山大学】レインボーコンサート vol.102「大原總一郎と音II～大原美術館とのコラボレーション～」〔2/11,水・祝 岡山大学鹿田キャンパス〕
2026（令和8）年 2月 3日
国立大学法人岡山大学
https://www.okayama-u.ac.jp/
◆概 要
国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）は、2026年2月11日（水・祝）に本学鹿田キャンパスの岡山大学Junko Fukutake Hall（Jホール）にて、「レインボーコンサート vol.102 大原總一郎と音II～大原美術館とのコラボレーション～」を開催します。
みなさまのご参加をお待ちしています。
【日 時】
2026年 2月 11日（水・祝） 14:00開演（13:30開場）
【場 所】
岡山大学鹿田キャンパス 岡山大学Junko Fukutake Hall（Jホール）
（〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1 岡山大学鹿田キャンパス内）
http://j-hall.med.okayama-u.ac.jp/access/index.html
会場となる岡山大学Junko Fukutake Hall（Jホール）（岡山大学鹿田キャンパス）
【出 演】
クラリネット 西崎 智子
ピアノ 木口 雄人
ヴァイオリンI 長坂 拓己
ヴァイオリンII 濱田 南
ヴィオラ 島田 玲
チェロ 川岡 光一
解説 柳沢 秀行（大原芸術財団）
【曲 目】
モーツァルト／クラリネット五重奏曲 k.581 第1楽章
メシアン／「世の終わりのための四重奏曲」より
世の終わりを告げる天使のためのヴォカリーズ、鳥たちの深淵、間奏曲
ベートーヴェン／チェロソナタ第4番 ハ長調 第1楽章
シューベルト／ピアノソナタ 第21番 変ロ長調 D960 遺作 第1楽章
【対象者】
未就学入場不可。何卒ご了承ください。
【入場料】
2,000円
・当日現金払い
・全席自由・予約不要
【ポスター】
https://www.okayama-u.ac.jp/up_load_files/event/flyer20260211_concert.pdf
【主 催】
国立大学法人岡山大学
公益財団法人岡山文化芸術創造
【協 力】
公益財団法人大原芸術財団
【注意点】
飲食は禁止させていただきます。
御来場は公共機関をお使い下さい。
定員に達し次第、ご入場いただけない場合があります。
やむを得ない事情により、出演者・曲目等変更となる場合がございます。
【演奏者・曲目等のお問合わせ】
公益財団法人岡山文化芸術創造
https://www.ocac.jp/event/6170/
Junko Fukutake Hall（J-Hall）が所在する岡山大学鹿田キャンパス（岡山市北区）
◆本件お問い合わせ先
岡山大学大学院医歯薬学総合研究科等総務課 Jホール事務室
〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1 岡山大学鹿田キャンパス
TEL：086-235-6826
＜演奏者・曲目等のお問合わせ＞
公益財団法人岡山文化芸術創造
TEL：086-224-1950
https://www.ocac.jp/event/6170/
＜岡山大学病院との連携等に関する件（製薬・医療機器企業関係者の方）＞
岡山大学病院 新医療研究開発センター
〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1
下記URLより該当する案件についてお問い合わせください
http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/ph_company/
＜岡山大学病院との連携等に関する件（医療関係者・研究者の方）＞
岡山大学病院 研究推進課 産学官連携推進担当
〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1
TEL：086-235-7983
E-mail：ouh-csnw◎adm.okayama-u.ac.jp
※ ◎を@に置き換えて下さい
http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/medical/
＜岡山大学の産学官連携などに関するお問い合わせ先＞
岡山大学研究・イノベーション共創機構 産学官連携本部
〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階
TEL：086-251-8463
E-mail：sangaku◎okayama-u.ac.jp
※ ◎を@に置き換えて下さい
https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/
＜岡山大学の研究機器共用（コアファシリティ）などに関するお問い合わせ先＞
岡山大学研究機器の共用の体制・整備等の強化促進に関するタスクフォース（略称：チーム共用）
〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階
TEL：086-251-8705
FAX：086-251-7114
E-mail：cfp◎okayama-u.ac.jp
※ ◎を@に置き換えて下さい
https://corefacility-potal.fsp.okayama-u.ac.jp/
＜岡山大学のスタートアップ・ベンチャーなどに関するお問い合わせ先＞
岡山大学研究・イノベーション共創機構 スタートアップ・ベンチャー創出本部
〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階
E-mail：start-up1◎adm.okayama-u.ac.jp
※ ◎を@に置き換えて下さい
https://venture.okayama-u.ac.jp/
岡山大学メディア「OTD」（アプリ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000072793.html
岡山大学メディア「OTD」（ウェブ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000215.000072793.html
岡山大学オリジナルグッズ Online Shop：https://okadaigoods.official.ec/
岡山大学統合報告書2025：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003715.000072793.html
岡山大学SDGsホームページ：https://sdgs.okayama-u.ac.jp/
岡山大学SDGs～地域社会の持続可能性を考える（YouTube）：https://youtu.be/Qdqjy4mw4ik
岡山大学Image Movie (YouTube)：https://youtu.be/pKMHm4XJLtw
岡山大学地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）：https://j-peaks.orsd.okayama-u.ac.jp/
産学共創活動「岡山大学オープンイノベーションチャレンジ」2026年1月期共創活動パートナー募集中：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003714.000072793.html
設置費・保守費・修理費・撤去費が不要なお得な研究機器レンタル・リース『SXプラットフォーム』
https://sxplatform.jp/
国立大学法人岡山大学は、国連の「持続可能な開発目標（SDGs）」を支援しています。また、政府の第1回「ジャパンSDGsアワード」特別賞を受賞しています。地域中核・特色ある研究大学として共育共創を進める岡山大学にご期待ください
- 岡山大学 文部科学省「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に採択～地域と地球の未来を共創し、世界の革新の中核となる研究大学：岡山大学の実現を加速とともに世界に誇れる我が国の研究大学の山脈を築く～
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html)