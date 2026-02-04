〈JFEシステムズ〉40周年を機に挑んだ「人間中心」のパーパス変革

株式会社揚羽

コーポレートブランディング支援を行う株式会社揚羽（東京都中央区 代表取締役社長 湊 剛宏 証券コード：9330）は、JFEシステムズ株式会社（東京都港区 代表取締役社長 大木哲夫）のパーパス策定・浸透プロジェクトを支援しました。設立40周年を機に「人間中心」を核とした企業理念体系を構築し、全社一体感の醸成と組織エンゲージメント向上を実現しています。

【伴走支援プロジェクトの詳細】はコチラ⇒ https://www.ageha.tv/works/jfe-systems_2/(https://www.ageha.tv/works/jfe-systems_2/?utm_campaign=2602_pr_jfe-systems_2)

■設立40周年を機に、事業部中心主義からの脱却を目指す

JFEシステムズは、製鉄所の基幹システムなど、長年にわたりミッションクリティカルなIT領域を支えています。一方で、事業部ごとの独立性が高く、全社的な一体感や共通の価値観が醸成されにくい状況にありました。設立40周年という節目を迎えるにあたり、変化の激しいIT業界で持続的に価値を創出するため、会社の存在意義や未来の方向性を明確にし、従業員一人ひとりが自律的に行動できる理念体系の再構築が必要とされていました。

■「未来ソウゾウ会議」で議論し、浸透や定着までを見据えて推進

当社は、経営トップ主導のもとで発足したパーパス策定・浸透プロジェクト「未来ソウゾウ会議」で伴走支援しました。経営層や顧客、パートナー企業へのインタビューを通じて価値を再定義するとともに、次世代リーダーを中心としたワークショップを複数回実施。現状分析（As Is）から理想像（To Be）を描き、ブランドの核を構造化しました。策定プロセスを社内へ丁寧に共有し、全従業員参加の投票を行うことで、納得感と当事者意識を高めています。

■採用現場での変化と、エンゲージメント向上の手応え

「はたらくをスマートに。はたらく人にスマイルを。」という「人間中心」のパーパスが策定され、組織の共通言語として浸透し始めています。策定後は、従業員一人ひとりが自身の価値観と向き合う「Myパーパス」活動を展開し、行動変容を促進。社内の対話が活性化するとともに、採用活動では理念への共感を語る応募者が増加しました。事業部中心だった意識は徐々に全社視点に変化し、組織においてエンゲージメント向上の手応えが得られています。

▼ＪＦＥシステムズへの支援内容について

当社は、本プロジェクトにおいて、以下の支援を行いました。

1）パーパス・理念体系策定支援

多面的なインタビューと分析を通じ、企業の本質的価値を言語化し、パーパス、ブランドコンセプトを一貫した理念体系として構築。

2）浸透・定着に向けた施策設計

ワークショップや社内コミュニケーション設計を通じ、理念を日常の行動へとつなげる仕組みを設計しました。

3）クリエイティブ制作・コミュニケーション支援

パーパスムービーやパーパスブック、ビジュアル制作を行い、社内外で共感を生み出すストーリーテリングを支援しています。

具体的なプロジェクトの内容を、以下の記事コンテンツで紹介しています。ぜひご覧ください。

〈「人間中心」を核にパーパスを策定し、組織のエンゲージメント向上に邁進する〉

https://www.ageha.tv/works/jfe-systems_2/(https://www.ageha.tv/works/jfe-systems_2/?utm_campaign=2602_pr_jfe-systems_2)

【企業ブランディングの相談を承ります】

株式会社揚羽は、コーポレートブランディング、マーケティングコミュニケーション（社外への情報発信）、インナーブランディング（人材の定着）、採用ブランディング（人材の採用）、デジタルマーケティング（顧客獲得）などの幅広い領域で、クライアントに伴走支援しています。また徹底した課題導出をもとに、戦略策定からクリエイティブ、顧客体験、理念浸透まで、“一気通貫で支援する姿勢”を大切にしています。ブランディングやマーケティングにお悩みのある方は、ぜひ次のフォームより、お気軽にお声がけください。⇒ https://www.ageha.tv/contact/(https://www.ageha.tv/contact/request/#content?utm_campaign=2602_pr_jfe-systems_2)

【会社概要】

会社名：株式会社揚羽

市場：東京証券取引所グロース市場・名古屋証券取引所ネクスト市場（証券コード：9330）

資本金：2億8410万円（2025年9月30日現在）

所在地：〒104-0032 東京都中央区八丁堀2丁目12-7 八丁堀トーセイビルIII 3F

設立：2001年8月

代表者：代表取締役社長 湊 剛宏

ミッション：一社でも多くの企業のブランディングに伴走し、日本のビジネスシーンを熱く楽しくする！

事業内容：ブランディング支援全般

支援領域：コーポレートブランディング／パーパスブランディング／インナーブランディング／アウターブランディング／サステナビリティブランディング／採用ブランディング／製品・商品・サービスブランディング 等

ブランディングにおけるコンサルテーション、クリエイティブ、ソリューションまで一気通貫できるパートナーとしてご支援してまいります。

URL：https://www.ageha.tv/(https://www.ageha.tv/?utm_campaign=2602_pr_jfe-systems_2)



【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社揚羽 広報担当

TEL：03-6280-3336 Email：pr@ageha.tv