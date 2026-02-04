佐野 勇斗さん・吉田 仁人さん出演『ホットペッパーグルメ』新WebCM 「席押さえ」機能で今すぐ入れるお店がすぐ見つかる 焼肉店へ誘う吉田さんの一言に、佐野さんが「え、好き。」

株式会社リクルート

株式会社リクルート（本社：東京都千代田区 代表取締役社長：牛田 圭一）が運営するグルメ情報サイト『ホットペッパーグルメ』の新WebCM「便利」篇と「おトク」篇が、2026年2月6日（金）より公開となりますので、お知らせ致します 。本CMは、ダンスボーカルグループ「M!LK」の佐野 勇斗さんと吉田 仁人さんを起用し、ホットペッパーグルメのアプリ限定新機能「席押さえ」の魅力を描いています。大好物の焼肉を前に幸せそうな佐野さんの表情や、夜の駅前でお店探しに困っているなか「席押さえ」機能を使って直前でもお店の席をスムーズに確保する吉田さんの姿など、見どころ満載のWebCMにご注目ください。

■CMのあらすじ ～「便利」篇～

駅前広場で友人たちと合流した佐野 勇斗さん。「おつ！店どうする？」と声をかけると、吉田 仁人さんがホットペッパーグルメのアプリ限定「席押さえ」機能で今すぐ入れるお店を探し始めます。地図上には周辺にある、今すぐ入れるお店の空席マークが続々と出現！焼肉店を見つけ「焼き肉イイじゃん」と盛り上がり、あっという間にアプリ内で「席押さえ」が完了。焼肉が大好物の佐野さんは「イイじゃ～ん」と幸せそうな表情を浮かべます。その後すぐ「席押さえ」機能で席を確保したお店に入り焼肉を前にした友人たちと「すぐ入れました～！イェーイ♪」と満面の笑み。友人からカメラを向けられると、佐野さんはカメラ目線で「んまっ♪」と満足そうな表情を見せます。現在地近くの地図から今すぐ入れるお店を確認でき、電話予約不要でアプリからお店の席を押さえられる「席押さえ」機能の利便性を描いているCMです。

■公開・放映情報

2026年2月6日（金）より配信スタート。

2月4日（水）より『ホットペッパーグルメ』公式YouTubeにて、WebCM本編と撮影メイキング＆インタビュー映像を先行公開します。

WebCM本編：「便利」篇 https://youtu.be/Yo5oZZ_tk4U

「おトク」篇 https://youtu.be/CL20w6PhqrA

撮影メイキング&インタビュー：https://youtu.be/4_URCYmaSPs

■クレジット情報

『ホットペッパーグルメ』WebCM「便利」篇（30秒）

『ホットペッパーグルメ』WebCM「おトク」篇（30秒）

■CMカットデータ

『ホットペッパーグルメ』WebCM「便利」篇（30秒）

■佐野勇斗さん＆吉田仁人さん特別インタビュー

--CM出演が決まった時の感想を教えてください。

佐野さん：とても嬉しかったです。昔からよくホットペッパーグルメを使わせていただいているので、CMに自分が出られるんだっていうのがとても嬉しかったです。

吉田さん：（決まったと聞いたとき）僕は「マジかっ」て思いましたね。佐野の出演するCMに僕も出るんだっていう。普段出るときはM!LK全員のことが多いので、メンバーと（ふたりで）一緒に出ることが意外とあんまりなくて、ちょっと新鮮でした。

佐野さん：めっちゃ嬉しそうだったよね？

吉田さん：嬉しいでしょ、それは～。

--撮影を通じてお互いに「ここイイじゃん」と改めて思ったことはありますか？

佐野さん：（デビューしてから）12年分お互いもう完璧に知っていると言っても過言ではないんですが、なんだろうね。普段こういうお芝居の現場とかCMとか、ひとりで撮影することも多いんですけど、（吉田）仁人がいることによって、親族が紛れ込んでいる感覚になったんですよ（笑）。授業参観なのかなー、なんかちょっと頑張っちゃうじゃないけどさ。

吉田さん：なんかそわそわするよね、いつもは心のセッティングがうまくいくはずなのにさ、あれ今日うまくいかないって（笑）。

佐野さん：そう、うまくいかないんですよ～。お互いを知りすぎているからこそ、カメラ前で演技をするのがちょっと恥ずかしい、みたいなところがあって。（自分の撮影の時も）途中で、吉田に見られているなって感じる時がありましたし。

吉田さん：「佐野、頑張ってるな」って思って見ていました（笑）。

佐野さん：普段ひとりだとやらないようなことを僕はしたので、そこはまあ良かったんじゃないかなと思いましたね。

--吉田さんが引き出してくれた？

佐野さん：引き出してくれましたよ。

吉田さん：まぁまぁ～そんなそんな（笑）。

佐野さん：いや、褒めてないよ（笑）。遠まわしに、身近な存在がいるからやりづらかったよって（笑）。

吉田さん：（佐野からは）やっぱりトライ精神というか、いろんなことを試そうとしているんだなとか、そういうのも感じました。自分の現場だから、ちょっと明るくしようみたいなのも感じましたね。

普段はM!LKのそれぞれのメンバーの立ち位置っていうのがあるんですけど、それとはまた違った感じで、のびのびとしている感じも見られて、なんか良いなと思いました。こんな感じでお仕事できているなら良かったなと。

佐野さん：親かい（笑）。めちゃめちゃ本当の親やないか（笑）。

--『ホットペッパーグルメ』の新機能「席押さえ」はどんな時に使えそうですか？

佐野さん：普段あんまり外食はしないんです。その理由として、お店を探すのが面倒くさかったりとか、待ったりっていうのがあんまり得意じゃないので、友達とご飯行こうってなっても、基本的に家で食べること多いですね。でも「席押さえ」を使わせてもらえばすぐに席を押さえられるので、これなら楽だなって思いましたね。

--M!LKのメンバーと食事に行く時に、誰がお店選びを仕切ることが多いですか？

佐野さん： 5人で集まって外食っていうのはあんまりなくて、基本俺の家で食べることが多いよね。

吉田さん：うん、そうだね。佐野の家に集まるっていうのが多いです。

佐野さん：2025年に1回皆で外食に行った時は、僕が席を取りました。

吉田さん：2人で焼肉食べに行った時もね。基本、割と（佐野は）幹事的な役割をするね。

佐野さん：確かに、そうかもしれないです。

--普段M!LKのなかでは、“予定を決める人”と“ついて行く人”という役割はありますか？

吉田さん：佐野が予定決めてない？意外と。

佐野さん：意外と決めているよね。

吉田さん：「温泉に今いるんだけど」「サウナいるんだけどメンバー今から来ない？」みたいなこと言ったりさ（笑）。

佐野さん：意外とみんな誘ってくれなくて。

吉田さん：確かに（佐野）勇斗以外からはあんまり聞かないな。

佐野さん：「集まろうよ」っていうのは僕しかいないですよ。本当に好き？ M!LKのこと。リーダーやろ（笑）！

吉田さん：確かにね、でも「予定合うわけないだろ」って思っている自分もいる。いや、ちゃんと予定が合うって分かっているなら全然行くからそれは。（皆で）行きたいよねやっぱりね。

■メイキング・インタビュー画像

■出演者情報

佐野 勇斗さん

1998年3月23日生まれ、愛知県出身。「M!LK」のメンバー。

2015年、映画『くちびるに歌を』で俳優デビュー。2018年公開の映画『ちはやふる-結び-』で、第28回日本映画批評家大賞の新人男優賞を受賞。以降、ドラマ『トリリオンゲーム』、ドラマ『マイダイアリー』、映画『六人の嘘つきな大学生』、劇場版『トリリオンゲーム』、NHK土曜ドラマ『ひとりでしにたい』、NHK 2024年度後期 連続テレビ小説『おむすび』などに出演。2025年はNTV『ESCAPE それは誘拐のはずだった』では、主演を務めた。2026年はNTV『ぐるぐるナインティナイン』内の『ゴチになります！27』の新メンバーに選ばれた

吉田 仁人さん

1999年12月15日生まれ、鹿児島県出身。「M!LK」のリーダー。

近年の主な出演作品は、舞台『FINAL FANTASY BRAVE EXVIUS 幻影戦争 THE STAGE』（2024年／主演）、ドラマ『迷子のわたしは、諦めることもうまくいかない』（2024年）、『ROOM～史上最悪の一期一会』（2024年）、映画『女優は泣かない』（2023年）など。また、文化放送『レコメン！』木曜パーソナリティーを担当。現在、主演舞台『FINAL FANTASY BRAVE EXVIUS 幻影戦争 THE STAGE II』に出演中

