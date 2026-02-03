「ABEMA」オリジナル人気バラエティ『愛のハイエナ』シリーズ番組初の”危険すぎる”リアルイベント「密会」を2026年3月17日（火）夜7時より開催決定！「ABEMA PPV」でも全編生放送！

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、お笑いコンビ・ニューヨーク、さらば青春の光がレギュラー出演する「ABEMA」オリジナル番組『愛のハイエナ』シリーズにて、番組初となるリアルイベント『密会 ～口が堅い人しか来ないでください～ Presented by 愛のハイエナ』を、2026年3月17日（火）夜7時より開催することを決定いたしました。また「ABEMA PPV」でも、本イベントの様子を全編生放送いたします。

『愛のハイエナ』シリーズは、“愛に飢えたハイエナ”となったお笑いコンビ・ニューヨークとさらば青春の光の4名が、“愛”をテーマに人間の“欲望”をあぶり出し、つい覗き見したくなる“瞬間”にしゃぶりつく、遠慮を知らないドキュメントバラエティです。番組関連動画の総再生数（※）は8億回を超えるなど、「ABEMA」を代表する人気バラエティ番組のひとつとなっており、現在は毎週火曜夜11時から最新シリーズ『愛のハイエナ season5』を無料放送中です。

（※）2025年12月19日（金）までに、「ABEMA」や「ABEMA」公式SNSにて配信した、『愛のハイエナ』シリーズに関連する動画の累計再生数

このたび、2026年3月17日（火）夜7時より番組初のリアルイベント『密会 ～口が堅い人しか来ないでください～ Presented by 愛のハイエナ』を、ヒューリックホール東京にて開催することが決定いたしました。2026年2月3日（火）夜11時から2月8日（日）夜11時59分まで、イープラスにて各種チケットの最速先行抽選申し込みを受け付け中です。

イベントでは、これまでの人気シリーズにちなんだ一夜限りの特別企画を続々と実施いたします。看板企画「山本裕典、ホストになる。」からは、シーズン1から出演してきた俳優の山本裕典と”ホストの師匠”ともいえる軍神（心湊一希）に加え、これまで番組を盛り上げてきたレジェンドホストたちも登場。ここでしか聞けない“絶対口外禁止”の「歌舞伎町裏話 ホストーーク」を繰り広げます。さらに、芸人界きっての色男、さらば青春の光・東ブクロがホストに挑戦！軍神とタッグを組んで“山本裕典超え”を目指す特別企画もお届けいたします。

また他にも、“いろいろあった芸能人の今“を追う「○○は反省しているのか？」、収監されていた経験のあるとんでもない人物から塀の中の話を聞きまくる「塀！塀！塀！刑務所チャンプ」、人気恋愛企画「ピュアな恋しちゃダメですか？」出演のセクシー女優らが過去の恋愛遍歴を大暴露する「エグい恋しちゃダメですか？」など、決してオンエアでは扱えない“危険度MAX”な刺激溢れる特別企画をお届けいたします。

なお、本イベントは「ABEMA PPV」でも全編生放送いたします。チケットの種類は、イベント参加のみの“会場チケット”と、会場チケットに配信視聴権限が付帯した“配信付き会場チケット”（※1）、さらに“配信単体チケット”の3種類を販売いたします。来場者には会場での特典として、山本裕典、または軍神の“なりきりお面”（※2）をプレゼントするほか、終演後に『愛のハイエナ』シリーズお馴染みの出演者らからのお見送りも実施いたします。また配信付き会場チケット、配信単体チケット購入者には特典として、「山本裕典、ホストになる。」企画における「山本裕典 喫煙所特別VTR」をお届けいたします。これまで交わることのなかった山本裕典と、スタジオMCのニューヨーク、さらば青春の光がついに喫煙所で対面を果たす貴重な様子をお楽しみいただけます。

（※1）配信付き会場チケットをご購入いただくと、会場チケットと配信単体チケットを別々に購入するより300円（税込）お得にご購入いただけます。会場チケットと配信単体チケットを別々にご購入された場合、セット価格の適用ができかねますので、予めご了承ください。なお、配信付き会場チケットと配信単体チケットの重複購入をされた場合も、返金等の対応はできかねますのでご注意ください。

（※2）入場特典プレゼントはイベント当日の入場時に、おー人様につきどちらかおーつをお渡しいたします。デザインの指定はできかねます。

今後も追加ゲストなどイベントに関する新情報を随時発表してまいります。“欲望の渦”が巻き起こる一夜限りの特別な瞬間を、どうぞお見逃なく。（イベント詳細ページ：https://abe.ma/4tdHN40）

■イベント『密会 ～口が堅い人しか来ないでください～ Presented by 愛のハイエナ』概要

【開催概要】

・日時：2026年3月17日（火）開場夜6時／開演夜7時

・場所：ヒューリックホール東京（東京都千代田区有楽町2丁目-5-1 有楽町マリオン11F 阪急メンズ東京側）

・出演：（敬称略）

ニューヨーク、さらば青春の光

ゲスト：山本裕典、軍神、ノア、伊吹瞬、本気湊、玲、英樹 ほか

※今後、順次追加ゲストを発表いたします。

・イベント詳細ページ：https://abe.ma/4tdHN40

【チケット詳細】

・イープラス最速先行抽選申し込み期間：2026年2月3日（火）夜11時～2月8日（日）夜11時59分

・チケット種類：

１. 会場チケット（全席指定）：\6,000（税込）

２. 配信付き会場チケット（全席指定）：\7,500（税込）※会場チケットと配信単体チケットを別々に購入するより300円（税込）お得

３. 配信単体チケット：\1,800（税込）

・チケット購入ページ：https://bit.ly/49mHP1u

※本イベントは公演の性質上、18歳未満のご入場はお断りさせていただきます。ご入場時に年齢確認を実施いたしますので、身分確認証を必ずご持参ください。

※会場では入場時、別途1DRINK代（\600）が必要となります。

※配信付き会場チケットをご購入のお客様は「ABEMA」で視聴いただけます。

※配信付き会場チケットは、イープラスより後日別途メール・申込状況照会にて、配信URLおよびクーポンコードをご案内いたします。2枚以上ご購入の方は、クーポンコードを同行者の方に共有していただきますようお願いいたします。

※本公演のチケット販売においてイープラスアプリでの販売は行っておりません。必ず指定リンク、ブラウザにてアクセスの上、お申し込みください。

【チケット申し込みについて】

・チケットのお申し込み枚数制限は、お一人様4枚までお申込み可能です。

・チケットのお申し込みには、イープラスの会員登録（無料）が必要です。

・チケットの受取りはイープラスのスマートフォン限定電子チケット「スマチケ」となります。動作機種・推奨環境をご確認の上、お申込みください。スマートフォンをお持ちでない方、動作機種・推奨環境に該当しない方は、お申し込みできません。

※動作機種・推奨環境はお申し込みページよりご確認をお願いいたします。

※スマチケのご利用にはイープラスアプリ（無料）のインストールが必要です。



【同行者への分配について】

・本公演では1台のスマートフォンに2枚以上電子チケットをダウンロードしている状態では原則ご入場いただけません。

・同行者への電子チケットの事前分配が必須となりますので、必ず事前に分配を実施してください。

・電子チケットの分配については、公演日3日前（チケットダウンロード開始予定日）以降可能となります。

※同行者もイープラスアプリ（無料）のインストールが必要となります。

※同行者がスマートフォンをお持ちでない（ご年配の方等）場合、チケットを分配せずに購入者と同時入場することもできます。

■『愛のハイエナ season5』 概要

放送日時：毎週火曜夜11時から全12回放送中

放送チャンネル：ABEMA SPECIALチャンネル

番組ページURL

https://abema.tv/video/title/90-1833