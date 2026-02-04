小学生・中学生・高校生が夢を描き、社会に一歩踏み出すアントレプレナーシップを育むプレゼンテーション大会「第7回スタートアップJr.アワード2025」決勝大会ファイナリスト9組決定！

株式会社ValuesFusion

「職業体験ドットコム」や「職業体験EXPO」等、子どもの体験型キャリア教育およびサステナビリティ事業推進をサポートしている株式会社ValuesFusion（本社:東京都港区、代表取締役社長:竹内 慶太）が開催する、小学生・中学生・高校生が夢を描き、社会に一歩踏み出すアントレプレナーシップを育むプレゼンテーション大会『スタートアップJr.アワード2025』（後援：文部科学省、東京都）の決勝大会が来たる3月7日（土）13:00より開催されます。第7回目となる今年度は1,055名（202組）にご参加をいただきました。

決勝大会は今年度も東京証券取引所のご協力のもと、東証Arrowsで開催いたします。

企業にとってサステナビリティの推進は経営上の重要課題であり、将来世代である小中高生にとっても「社会課題」に対する意識はSDGsの拡がりと共にますます高まっています。当社ではこのイベントを、日本経済の中心である東京証券取引所・東証Arrowsで開催することで、社会に向けて新たなメッセージを発信していきたいと考えています。

公式サイト： https://startupjr-award.jp

●文部科学省主催の表彰イベントでも受賞『スタートアップJr.アワード』とは？

『スタートアップJr.アワード』は、小中高生自らが考えた社会を良くするアイデアを、1次審査（書類選考）と2次審査（プレゼンテーション風景の動画）で審査を行い、決勝大会は現役ビジネスパーソンの審査員を前にプレゼンテーションを行って大賞を決定するアワードです。

小学生、中学生、高校生の3部門あり、想い描く夢、実現したいビジョン、アイデアや考えに基づく行動や継続性、社会や周囲に対しての良い波及効果、プレゼンテーションの構成、表現力、訴求力を含めて総合的に評価されます。



ValuesFusionでは、次世代を担う子どもたちが豊かな発想力で自由にアイデアを考え、社会に発信できるこのイベントを通じて、自身の将来に「活きる学び」の機会をもたらすと共に、アントレプレナーシップの育成、キャリア教育の促進につなげていきたいと考えています。テーマは「アントレプレナーシップ&ドリーム」で、小学生部門3組、中学生部門3組、高校生部門3組の、合計9組のファイナリストが決勝大会に進出いたしました。

なお、この取り組みにおいて当社は、文部科学省が主催する第９回「青少年の体験活動推進企業表彰」にて審査委員会優秀賞を受賞しています。

●第7回「スタートアップJr.アワード2025」決勝大会ファイナリストおよびプレゼンタイトル

＜小学生部門＞

森村学園初等部（小学5年生）

福田 くるみ

「ネコが活躍できる社会を目指して」

新宿区立西新宿小学校（小学6年生）

岡部 仁

「未来に向けてやりたいことを見つけよう～自分を知って行動できるアプリ～」

スタンフォードオンラインハイスクールGrade7（小学6年生）

沖田 美怜

西町インターナショナルスクールGrade7（小学6年生）

黒川 一花

「夢を行動に、 未来をかたちに小学生環境保護活動チーム -DREAM BUILDERS-」

＜中学生部門＞

リンデンホールスクール中高学部（中学1年生）

都築照令沙

「LearningForTwo」

刈谷市立南中学校（中学2年生）

加藤 正宗

「S.M.S 太陽エネルギー総合活用機構」

さいたま市立大宮国際中等教育学校（中学3年生）

World Memory

「ReMemory」

＜高校生部門＞

国本女子高等学校（高校2年生）

高杉礼奈

「お米でお店を選ぶ-美味しいお米が食べられるお店を手軽にー」

松本県ヶ丘高等学校（高校2年生）

田上玄人

「今日、早く寝よ」

鹿児島純心女子高等学校（高校2年生）

よりどき

「よりどき」

●後援/協賛企業・団体

＜後援＞

●決勝大会概要

＜開始時間＞

2026年3月7日（土）13:00～16:30

・小学生の部：13:00～

・中学生の部：14:00～

・高校生の部：14:50～

＜会場＞

東京証券取引所「東証Arrows」

同会場にて、オンラインとオフラインを併用して行われます。なお、保護者および関係者を除き、

一般の方のご入場はできません。当日はインターネット配信にてファイナリストの

プレゼンテーションをリアルタイムでご覧いただけます。以下URLよりご覧ください。

URL

https://www.youtube.com/live/C70WNo5RJyk(https://www.youtube.com/live/WGHoWtUSO08)

住所：東京都中央区日本橋兜町２－１

アクセス：東西線 茅場町駅(出口11) 徒歩5分/日比谷線 茅場町駅(出口7) 徒歩7分/

都営浅草線 日本橋駅(出口D2) 徒歩5分

●審査員

＜審査員長＞

一般社団法人 プレゼンテーション協会

代表理事 前田 鎌利氏

書家・アーティスト、プレゼンテーションクリエイター。株式会社 固 代表取締役、一般社団法人 継未 代表理事。一般社団法人 プレゼンテーション協会 代表理事。17年にわたり通信業界に従事。2010年に孫正義社長（現会長）の後継者育成機関であるソフトバンクアカデミア第1期生に選考され、初年度第1位を獲得。孫社長のプレゼン資料の企画・作成を担当。2016年7月に株式会社固を設立。年間200社を超える企業にて講演・研修やコンサルティングを行う。「社内プレゼンの資料作成術」「社外プレゼンの資料作成術」「プレゼン資料のデザイン図鑑」（ダイヤモンド社）など著書累計50万部を超える（2026年1月時点）。情報経営イノベーション専門職大学 客員教授。

キープレイヤーズ株式会社 代表取締役、東北大学 特任教授（客員）、

文部科学省 アントレプレナーシップ推進大使

高野 秀敏氏

株式会社インテリジェンス出身。これまでに11,000人以上のキャリア面談、4,000社以上の、採用支援を行なってきた。特に、ベンチャー・スタートアップへの転職支援に特化。エンジェル投資家、顧問、社外取締役としても活動しており、関わる企業は176社。投資先企業8社と創業から役員として関わったクラウドワークス、メドレーの2社が上場している。著書「ベンチャーの作法」（ダイヤモンド社）５万部を超えるベストセラー。文部科学省アントレプレナーシップ推進大使として活動し、子どもたちの一歩踏み出す力を応援している。

株式会社東京証券取引所

金融リテラシーサポート部長

菊地 晶子氏

1999年4月、株式会社住友銀行（現三井住友銀行）に入行。2007年11月、株式会社東京証券取引所に入社。以降、上場部にて上場会社の適時開示に係る業務等、親会社である株式会社日本取引所グループ広報・IR部にて報道機関対応業務に携わる。2019年4月から、株式会社東京証券取引所金融リテラシーサポート部にて金融経済教育に従事。2023年4月より現職。2022年4月に立ち上げた「JPXマネ部！ラボ」ブランドのもと、幅広い年齢層に向けた投資教育・日本株プロモーション活動を展開している。

＜特別審査員＞

教育評論家/法政大学名誉教授/臨床教育研究所「虹」所長

尾木 直樹氏（尾木ママ）

滋賀県生まれ。早稲田大学卒業後、私立海城高校、東京都公立中学校教師として、２２年間子どもを主役とした創造的な教育を展開、その後２２年間大学教育に携わる。２００４年に法政大学キャリアデザイン学部教授に就任。２０１２年４月同大学教職課程センター長・教授。定年退官後、現在は法政大学名誉教授。主宰する臨床教育研究所「虹」では、所長として現場に密着した調査・研究に取り組んでいる。２０２３年にすべての子どもを取り残さない包括的性教育が学校で実践されることを目指し、包括的性教育の周知・啓発、普及活動を行う団体「一般社団法人包括的性教育研究協議会(CSE HUB)」を設立。NHK Eテレ「ウワサの保護者会」では長年ＭＣとして活躍。現在は日本テレビ「真相報道バンキシャ！」等のテレビ番組にも出演しており、「尾木ママ」の愛称で幼児からお年寄りにまで親しまれている。

＜審査基準＞

１.夢 (ドリーム) ：想い描く夢、実現したいビジョンとその想い

２.行動 (アクション) ：アイデアや考えに基づく行動や継続性

３.社会 (ソーシャルグッド) ：社会や周囲に対しての良い波及効果

４.プレゼンテーション (表現力) ：プレゼンテーションの構成、表現力、訴求力

＜賞及び副賞＞

小学生部門、中学生部門、高校生部門の各部門で、文部科学大臣賞/優秀賞/特別賞を各１組ずつ選出。副賞は以下を進呈。

文部科学大臣賞：賞状贈呈

（副賞：5万円相当の商品券）

優秀賞：

（副賞：3万円相当の商品券）

特別賞：

（副賞：1万円相当の商品券）

＊副賞は複数名によるチーム参加の場合、1組につき１つの進呈となります。

(交通費・宿泊費の支給はございません)

＜主催＞

スタートアップJr.アワード2025運営事務局（株式会社ValuesFusion内）

＜大会オフィシャルサイト＞

http://startupjr-award.jp

●マスコミ関係者の方のご取材について

取材をご希望されるマスコミ関係者の方にもお席をご用意いたします。当日アワードに参加した

子ども、保護者、審査員および当社関係者への取材が可能です。

ご希望される方は以下よりお申し込みください。当日の受付は12：15～開始いたします。

https://valuesfusion.jp/contact_company

にてお問い合わせ種別「メディアのお問い合わせ」を

選択の上、ご連絡ください （席数に限りがありますのでご了承ください）。

●会社概要

・会社名：株式会社Values Fusion (バリューズフュージョン)

・代表者：代表取締役社長 竹内慶太

・所在地：東京都港区赤坂９丁目６番42－403

・設立：2019年5月7日

・事業内容：職業体験プラットフォーム事業／法人向けサステナビリティ推進サポート事業

・ホームページ：https://valuesfusion.jp

