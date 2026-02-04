「黒子」に徹した130年を経て、大阪の鞄職人が表舞台へ。8社の技術を結集し、デザイナーと共に歩む新ブランド「ANJOER（アンジョア）」2月４日～６日開催のギフトショーにて新色グレージュを販売開始。

大阪鞄協会大阪鞄協会 所属企業の鞄職人たちとデザイナーが手を組み、革鞄「次の１００年」に挑むブランドANJOER

大阪鞄協会（所在地：大阪市中央区）の若手経営者を中心とした「大阪かばんブランド委員会」は、130年の歴史を持つ大阪の鞄産業を次世代へ繋ぐため、新ブランド「ANJOER（アンジョア）」を本格始動させました。 これまで有名ブランドのOEM（受託製造）という「黒子」として技術を磨いてきた8社の職人たちが、その「隠れた美学」こそがブランドの核であると再定義。プロダクトデザイナー南大成氏・鹿野峻氏との対話を通じて、互いをリスペクトし合う対等なパートナーシップから生まれた全7種のコレクションに加え、この度、新色の「グレージュ」を追加発表いたします。

1. 「裏方」から「主役」へ─ 革鞄のまち・大阪の新たな挑戦

「このままでは終わらせない。100年後にも、ここに鞄づくりがあるために。」

大阪は、東京(浅草)、兵庫(豊岡)と並ぶ、日本三大鞄産地のひとつ。

130年以上にわたり、国内外ブランドのOEMを担い、名のない現場から、確かな鞄づくりを支えてきましたが、その知名度は十分とは言えません。

現在、大量生産による価格競争、職人の高齢化、後継者不足により、積み重ねてきた技術や知見が、静かに失われつつあります。「上質なものづくりを続けながらも、このままでは次世代に技術を繋げない」という共通の不安を抱えていた8社が、企業の枠を超えて立ち上がり、職人とデザイナーが向き合うことで、１社では成し得なかった「統一されたコンセプトを持つブランド」の確立に挑みました。

2. 「作りやすさ」ではなく「理想の追求」を─互いを信頼した共創関係

デザイナーが各社の工場を巡り、ステッチの細かさや裏打ちの丁寧さなど、表からは見えない細部へのこだわりを「隠れた美学」というコンセプトに昇華。デザイナーが提示する難易度の高い意匠に対し、職人たちは技術的な逆提案を行うなど、プロとして切磋琢磨し合いました。職人同士の助け合いはもちろん、デザイナーと職人が互いの領域をリスペクトし、切磋琢磨することで、従来のOEM商品では到達できなかった理想の革鞄を追求しました。

3. ANJOER 3つの特徴と想い

細部まで丁寧に仕上げられた「隠れた美学」と高度な職人技を、以下の3つの価値として提供します。

「即開閉」で時間短縮： 独自設計によるスムーズな開閉が、忙しい日々を快適にサポートします。

「折りの美学」を込めたデザイン： 機能性と美しさを兼ね備えた洗練されたフォルムが、日常に上質な彩りを加えます。

「本物」を追求： 高品質のイタリアンレザーを厳選し、質感とクオリティに一切の妥協をしません。

職人の情熱が凝縮された、持つ人に特別な満足感を提供する唯一無二の革鞄です。

チームANJOER。大阪かばん職人７名とデザイナー２名

【関係者のコメント】

大阪かばんブランド委員会 委員長 篠田英志（写真：下段中央）： 「自分たちは黒子でいい、という意識がどこかにありました。しかし、デザイナーの視点を取り入れ、切磋琢磨することで、自分たちが守ってきた技術がブランドとしての『価値』であることを再認識しました。ANJOERは、職人とデザイナーが対等に、互いをリスペクトして作り上げたブランドです。」

デザイナー 南大成・鹿野峻（写真：下段右・左）： 「現場で見た職人さんの技術と熱量は圧倒的でした。その凄さを現代の暮らしとユーザーに寄り添うカタチにすることが私たちの役割。職人同士が仲良く切磋琢磨してきた大阪かばんだからこそ実現できた、唯一無二のクオリティだと自負しています。」

【出展詳細】

2/4~6 東京ギフトショー 西アトリウムのFOCAL POINTゾーンにANJOER / OSAKA KABANで出展いたします！新色のグレージュを発表しますので、ご来場の方はぜひお立ち寄りください。

ANJOER／OSAKA KABAN 西AT-FP-20 [FOCAL POINT]

会場: 東京ビッグサイト

展示会名: 第19回LIFE×DESIGN FOCAL POINT

ブース: 西AT-FP-20 [FOCAL POINT]

会期: 2026年2月4日（水）~ 6日（金）10:00 - 18:00

※受付開始は9:00から ※最終日は17:00まで

Website: https://www.giftshow.co.jp/tigs/life19/highlight.htm

ANJOER ONLINE

展示会の出展に合わせ、２月４日よりオンライン販売を開始致しました。

https://osaka-kaban.jp/SHOP/251584/list.html

メディアの皆様へ

本展示会では、ANJOERブランドの詳細や新商品についてご紹介します。また、職人やデザイナーとの対話を通じて、製品に込められた思いやこだわりを直接お伝えします。商品のお取り扱い検討 / 取材やメディア掲載 / 追加情報をご希望の際は、下記メールまでお問い合わせください。

---------------------------------------------

ANJOER お問い合わせ先

< Email > anjoer@osaka-kaban.jp

---------------------------------------------

【ANJOERインスタグラム】

https://www.instagram.com/anjoer_osaka/(https://www.instagram.com/anjoer_osaka/)



【つくり手】

OSAKA KABAN 所属8社 https://osaka-kaban.jp/

(Instagram https://www.instagram.com/osakakaban.web/)

【デザイナー】

南大成 https://hirominami.com/

鹿野峻 https://matataki-design.com/

ANJOER 大阪鞄_全製品概要資料

https://prtimes.jp/a/?f=d157228-2-ed41876d03cac66a69389ebb23a64ae5.pdf