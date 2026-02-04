2.5次元Vシンガー「TØ-MA」アーティストデビュー 豪華アーティスト達が参加の楽曲「Gerbera」本日配信開始

株式会社バップ

2026年2月3日、リアルとバーチャルを行き来する2.5次元Vシンガー"TØ-MA"が活動を開始した。

TØ-MA は、3オクターブ以上を操り、“どこか懐かしさもある色気を纏った甘い歌声”が特徴。活動を開始したばかりだが、Gt.優介(摩天楼オペラ)、Ba.IKUO、Vln.Ayasa らがレコーディングに参加、MV 撮影では更に Dr.影丸-kagemaru-（-真天地開闢集団-ジグザグ）も加わり、第一線で活躍する豪華アーティスト達と制作した渾身の楽曲「Gerbera」が2月4日より各種サブスクリプションサービス、ダウンロードサービスにて配信開始。

また、デビュー直後の新人としては異例となる JAPAN EXPO THAILAND 2026 にて、2月7日.8日、2 日間のシークレット出演が決定。

TØ-MA とはいったい何者なのか。

今後、YouTube 等SNSをはじめ、様々な活動を展開していくとのことで、続々と情報が明かされていくであろう。続報を期待して待ってほしい！

2026.2.4 Digital Release「Gerbera」

各種ストリーミング／ダウンロードサービスにて配信開始

各種ストリーミング・DL配信はこちら :https://lnk.to/toma_Gerbera

＜TØ-MA プロフィール＞

2026年2月活動開始のリアルとバーチャルを行き来する2.5次元Vシンガー「TØ-MA」

3オクターブ以上を操り、“どこか懐かしさもある色気をまとった甘い歌声”が特徴。

未だ世に出ていない段階で早くもトップアーティスト達に注目され、初のオリジナル楽曲を錚々たるアーティスト達と制作した、期待の新人アーティスト。