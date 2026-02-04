【岡山大学】歯周病が腎臓の炎症を引き起こすメカニズムを動物実験で解明

国立大学法人岡山大学

2026（令和8）年 2月 4日

国立大学法人岡山大学

＜発表のポイント＞

- 歯周病が腎臓の炎症を引き起こすことが知られていますが、具体的なメカニズムは分かっていません。- 今回、動物実験において、歯周病を発症したラットに高発現したmicroRNAが、血流を介して腎臓に到達し、腎臓において炎症に関与する遺伝子の発現を調節することを解明しました。- 歯周病を予防することは、腎臓の病気の予防にも貢献できる可能性があります。

◆概 要

国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）の大学院医歯薬学総合研究科予防歯科学分野のMohammad Nurhamim大学院生、岡山大学学術研究院医歯薬学域（歯）予防歯科学分野の丸山貴之准教授・江國大輔教授、および宝塚医療大学の森田学教授らの研究グループは、歯周病を発症したラットに高発現したmicroRNAが、血流を介して腎臓に到達し、腎臓において炎症に関与する遺伝子の発現を調節することを解明しました。

この研究成果は、2025年12月3日、学術雑誌「Dentistry Journal」に掲載されました。



新たなメカニズムの解明によって、microRNAの制御の視点から、腎臓の病気の予防にも貢献できる可能性があります。

本情報は、2026年1月30日に岡山大学で開催された2026年1月定例記者会見において公開されました。

定例記者会見で研究発表を行う丸山貴之准教授

◆Mohammad Nurhamim大学院生と丸山貴之准教授からのひとこと

歯周病は「世界でもっとも一般に蔓延している感染症」としてギネス世界記録に掲載されています。また、さまざまな全身疾患と関連していることが解明されつつあります。予防歯科を担う歯科医師として、歯周病の予防を通じて、国民の健康増進に寄与したいと考えています。

Mohammad Nurhamim大学院生と丸山貴之准教授（右）

◆論文情報

論 文 名：Effects of miR-128-3p on Renal Inflammation in a Rat Periodontitis Model

掲 載 誌：Dentistry Journal

著 者：Mohammad Nurhamim, Yixuan Zhang, Momoko Nakahara, Daiki Fukuhara, Yosei Nagashima, Takayuki Maruyama, Manabu Morita, Daisuke Ekuni

D O I：https://doi.org/10.3390/dj13120577

U R L：https://www.mdpi.com/2304-6767/13/12/577

◆研究資金

本研究は、独立行政法人日本学術振興会（JSPS）科学研究費助成事業（基盤研究C：21K10207）の支援を受けて実施しました。



◆詳しい研究内容について

歯周病が腎臓の炎症を引き起こすメカニズムを動物実験で解明

◆参 考

・岡山大学 歯学部

・岡山大学 学術研究院 医歯薬学域（歯）予防歯科学分野

・岡山大学病院 予防歯科部門

岡山大学病院歯科、歯学部（岡山市北区）

