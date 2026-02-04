大谷翔平選手とのコンディショニングサポート契約が10年目に突入2026年の大谷選手の活躍もnishikawaが睡眠からサポート！

西川株式会社

西川株式会社（本社：東京都中央区、社長：竹内雅彦、以下「nishikawa」）は、本年度も大谷選手と睡眠コンディショニングサポートを契約いたしました。高校卒業後、北海道日本ハムファイターズ入団時より［エアー］シリーズのマットレスを愛用いただき、2017年よりコンディショニングサポート契約を締結しました。毎年大谷選手を睡眠の面からサポートし続け、今年で10年目を迎えます。

そして、大谷選手との契約10周年を記念して制作した新ビジュアルと新CM「大谷翔平10年目の[エアー]を語る」篇（15秒／30秒）も公開いたします。新ビジュアルでは、『これまでも、これからも、僕といっしょに。』をキーメッセージに掲げ、大谷選手と[エアー]が共に歩んできた10年間の軌跡を表現しています。2017年・2018年・2022年に公開された歴代ビジュアルを組み合わせながら、大谷選手の成長と、2026年も変わらずサポートを継続するというnishikawaの想いが込められています。

また、新CMでは日頃からこだわり続けている睡眠の重要性について語るとともに、この10年間、自身のコンディショニングを睡眠面でサポートし続けてきたnishikawaに対して、「[エアー]はもう10年以上使っていて、これがないと不安になっちゃうくらいです(笑)」とコメント。[エアー]への信頼と愛着を語っていました。

なお、昨年二刀流の復活を遂げ、チームの躍進に大きく貢献した大谷選手へのサポートにおいては、本年度も引き続き最新のデジタル計測機を用いた計測を行い、常に進化し続ける大谷選手の身体に最適な寝具を提供してまいります。大谷選手と同様の寝具測定は、全国の対象店舗にて体感可能です。大谷選手と同様の測定で、ぜひ自身にぴったり合った寝具をご体験ください。

- 新CM「大谷翔平10年目の[エアー]を語る」篇（15秒／30秒）

▼大谷翔平選手コメント

僕が一番大事にしてきたもの、それが睡眠です。

シーズン何に一番支えられてきたか、こういう[エアー]だったりとか、すごいお世話になったかと思います。僕にとって質の高い睡眠を取ることが、最大のリカバリーになっています。

[エアー]はもう10年以上使っていて、これがないとちょっと不安になっちゃうくらいで、これからの挑戦にも、欠かせない相棒です。

▼大谷翔平10年目の[エアー]を語る篇（15秒）URL

https://youtu.be/vm4Uv7d0ErE

▼大谷翔平10年目の[エアー]を語る篇（30秒）URL

https://youtu.be/xBOPb5Kz8KY

- 歴代ビジュアル2017年ver.2018年ver.2022年ver.2024年ver.2025年ver.

- 大谷翔平選手 愛用アイテム一例■ ［エアーSX］マットレス

［エアー］マットレスの最上位モデル。4層の異なる素材を用いた特殊立体クロススリット構造で、しなやかにボディラインにフィットする柔軟性と、しっかり身体を支える硬度、寝返りしやすい高弾力性を兼ね備えています。調整スリットと、両サイドのエッジを強化したカッティングにより、眠りのフォームを繊細かつタフにサポートします。

価格：\176,000～(税込)

【［エアー］ブランドサイト】https://www.airsleep.jp/

■ nishikawaのオーダーまくら

眠りのプロ「スリープマスター」がカウンセリングを行い、睡眠や今お使いのまくら、寝具のお悩みのほか、睡眠環境、お好みの感触などについてカウンセリングを行います。その後、まくらの中身の素材をお選びいただきます。測定器で、後頭部や首の高さなどを細かく測定。仰向けや横向きに実際に寝てみて、頭・首・肩などに違和感がないかどうか、寝心地を確認します。最大14ヶ所のポイントで高さをミリ単位で調整していきます。5～10分ほどで、nishikawaのオーダーまくらが完成します。

価格：\33,000～(税込)

【オーダーまくら サイト】https://www.nishikawa1566.com/contents/ordermade_pillow/

■［エアーポータブル］モバイルマット プロ

遠征の多いトップアスリートたちからの要望を受け、［エアーポータブル］モバイルマット」を進化させたアップグレードモデル。外泊時のホテルなどで快適な寝心地を実現するのはもちろんのこと、ご自宅でベッドマットレスにプラスするマットレスパッドとしても活躍します。

価格：\88,000(税込)

サイズ：厚さ4×幅97×長さ195cm

■ ［エアー］ヘルシオン

全身をめぐらせるリカバリーギア。電位と温熱組合せ家庭用医療機器です。温熱と電位が体にやさしく働きかけ、血行を促進。疲労や肩こりなど、8つの気になる症状を緩和します。季節や体調に応じた治療モードを選択できます。

価格：\286,000～(税込)

