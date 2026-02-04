【無料配布】Copilot導入企業が直面する「要約・議事録どまり」の壁を突破。実務の全工程をAI化する『Copilot最新活用ガイド』を公開



ユースフル株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：大垣 凛太郎）は、Microsoft Copilotの実務活用法を体系化した最新教材「Copilot最新活用ガイド_2026年1月版」の無料配布を開始しました。 本ガイドは、多くの企業が直面している「AIを導入したが、要約や議事録といった簡単な作業で止まっている」という課題を解決。日常業務で頻出する活用法から、ExcelやTeamsに新たに実装された「エージェント機能」までを網羅し、組織内・個人間のAI活用格差を解消するための具体的な手法を提供します。



背景：日本の生成AI活用率は32％。問われる「使いこなし」の質

ユースフル株式会社資料をダウンロードする :https://business.youseful.jp/download25_youseful?fm_cp=697bf4a57b369c17749c750b&fm_mu=697bf4b6c124921b889b852e&utm_campaign=697bf4a57b369c17749c750b&utm_medium=social&utm_source=PRtimes

マイクロソフトが発表した最新の調査「Work Trend Index」によると、日本の生成AI業務活用率は32％に留まり、調査対象国の中で最下位という結果が浮き彫りになりました。世界平均の75％と比較して半分以下の水準であり、日本国内における「活用の遅れ」は依然として深刻な課題です。

さらに、実際にAIを導入している現場においても、「会議の要約やメールの下書きには使うが、それ以上の実務プロセスへの組み込み方が分からない」という声が根強く、活用内容が簡単な作業に限定されている実態があります。AIを単なる「補助ツール」で終わらせるのか、実務フローを改善する「相棒」として使いこなせるかどうかが、日本企業の生産性向上における最大の正念場となっています。

本資料の特徴：日常業務の改善と最新の実装機能を両立

本ガイドは、特別なスキルを必要とせず、誰でも明日から「使いこなす側」へ回るための実務ナレッジを3つの視点で解説しています。

プロンプトギャラリーの活用方法Excel エージェントモードの解説

1. 日常の業務で頻出する基本的な活用テクニック

日々のデスクワークで発生する「アナログ情報の処理」や「情報の裏付け」を劇的に効率化します。

・手書きメモの自動化

ホワイトボードや手書きノートを写真に撮り、瞬時にテキスト化・要約する手法。

・リサーチの信頼性向上

回答の根拠となった「ソース（参照元）」を確認し、

ビジネスで不可欠な正確性を担保しながらWeb情報をリサーチする手順。

2. 最新機能の実装：Excel・Teamsでの「エージェント機能」

複雑な設定なしに利用できる、アプリ標準の最新エージェント機能をいち早く紹介しています。

・Excel エージェントモード

指示に従い、Copilotがワークシート上で直接、

表作成や多段階の分析を自律的に実行できるようになりました。

・Teams チャネルエージェント

チャネル内に常駐するAIに依頼するだけで、

過去の議論の流れから必要な情報を即座にレポート化する機能が追加されています。

3. M365アプリ連携による「作業の断絶」の解消

Copilotが各種アプリのインターフェース内に直接配置されたことで、

ツールを切り替える手間がなくなりました。

・Copilot ChatをMicrosoft365アプリで利用

PowerPointやExcelを開きながら、そのコンテンツの内容に基づいた

高度な回答や提案を直接受け取ることが可能です。

・過去資産の再利用

過去に生成した画像やドキュメントを「検索」機能で即座に探し出し、

ナレッジを組織全体で繰り返し活用できる仕組みを整えられます。

今後の展望：すべてのビジネスパーソンを「AIを使いこなす側」へ

資料を無料でダウンロードする :https://business.youseful.jp/download25_youseful?fm_cp=697bf4a57b369c17749c750b&fm_mu=697bf4b6c124921b889b852e&utm_campaign=697bf4a57b369c17749c750b&utm_medium=social&utm_source=PRtimes「Copilot最新活用ガイド」を無料でダウンロードできます

今後は、本ガイドのような最新ナレッジの無償提供を継続するとともに、法人向けには、実装されたばかりのエージェント機能を実務フローに組み込むための伴走型研修プログラムや、個々のスキルレベルを客観的に可視化する「Excelスキル診断・Copilotリテラシー診断」などのサービス提供を加速させてまいります。Microsoft 365と生成AIを組み合わせた多様な学びの機会を提供することで、すべてのビジネスパーソンがAIの恩恵を受けられる社会の実現を目指します。

【関連情報】生成AI特選プロンプト集生成AI特選プロンプト集

会議の議事録からExcelの関数作成まで、

日常の生成AI活用を効率化できるプロンプト10選を収録しています。

資料を無料ダウンロードする :https://business.youseful.jp/download18_youseful?fm_cp=697bf4a57b369c17749c750b&fm_mu=697bf4e7c124921b889b8674&utm_campaign=697bf4a57b369c17749c750b&utm_medium=social&utm_source=PRtimes「生成AI特選プロンプト集」を無料でダウンロードできます

会社情報

◆ミッション：創る人をつくる

◆事業内容：Microsoft365×生成AIの法人研修を提供

代表取締役：大垣 凛太郎

所在地：東京都千代田区九段南一丁目6番5号

設立：2018年8月

公式サイト：https://business.youseful.jp/

日経トップリーダーonline(https://project.nikkeibp.co.jp/nvc/mag/)